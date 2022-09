Jablonec za sedm zápasů nasbíral už pět červených karet. Ve třetím kole byl doma proti Slavii už v 6. minutě vyloučen Surzyn. V šestém kole doma proti Spartě přišla Červená pro Považance a Kroba.

Za poslední dva zápasy tak Jablonec vyfasoval čtyři červené karty. Naposledy se takto „zadařilo“ Hradci Králové před 27 lety v sezoně 1995/96. V obou zápasech tehdy dostal červenou hradecký Aleš Hynek.

Rezerva se musí spokojit zase jen s bodem. Odnesou to příště Přepeře?

„V Teplicích jsme předvedli směrem dozadu dvě fatální chyby. Takhle nemůžeme zápasy nikdy vyhrávat. Něco je špatně a my odjíždíme jak spráskaní psi. Další věc je nedisciplinovanost našich hráčů, opět si necháme dát dvě červené karty! Je to nesmysl a stydím se za to. Vždy jsem své hráče nabádal, aby hráli čistě. My nevyhráváme osobní souboje, ale máme tolik červených, to nechápu. Už jsme o tom s hráči mluvili a ještě budeme. Byla tam nějaká frustrace. Mrzí mě to za klub a za mužstvo. Hráči za to musí nést zodpovědnost. Budeme to řešit, nechci teď dělat unáhlené věci v pozápasových emocích,“ zlobil se David Horejš (na snímku), kouč Jablonce, který po svém letním příchodu čeká na první ligovou výhru.

K nevšední karetní bilanci se vyjádřil i František Komňacký, bývalý jablonecký trenér, který vždy dbal na kázeň svého mužstva.

„Je potřeba, aby si to mužstvo vyjasnilo a zastavilo. Je to spíš o vnitřní disciplíně, aby hráč věděl, že každou klukovinou a každým takovým vyloučením oslabí mužstvo a těch deset musí za něho jezdit po zadku, a ještě to kolikrát kvůli tomu nedopadne ani dobře,“ podotkl Komňacký v rozhovoru pro sport.cz.

„Co k tomu říct? Skoro každý zápas dohráváme o jednoho hráče míň. Je to prostě nedisciplinovanost. Říkáme si to před zápasem, že nesmíme soupeři dovolit jít do přesilovky. Jsou to prostě úplně zbytečné věci. Jsou to jakoby nějaké zkraty. Každý se na ten zápas musí koncentrovat sám a nedělat takové blbosti. Jestli chceme bodovat a vyhrávat, tak nesmíme dělat takové věci,“ má jasno jablonecký stoper Jakub Martinec.

Jablonec si veze místo bodů dvě červené, za to Teplice poskočily v tabulce výš

Horní polovina tabulky? Ne! Jablonec je se čtyřmi body na předposledním místě, horší jsou už jenom trápící se Pardubice. V dalším kole hostí parta okolo kouč Horejše České Budějovice. Není na co čekat, chce to prostě urvat první vítězství v sezoně.

Doma Jablonec získal dva body za remízy 1:1 s Ostravou a Spartou. Na Střelnici už ale taky dvakrát prohrál – 0:3 s Bohemians a 2:3 s pražskou Slavii.

Další věcí je počet inkasovaných branek, Jablonec jich dostal už patnáct. „Přitom si ty věci stále ukazujeme. Jenže nám dnes dva obránci podskočí aut a dostaneme z toho gól. Fotbal je o osobních soubojích a my jsme ten zápas dnes Teplicím doslova darovali,“ byl přesvědčený Horejš.