Právě liberecký forvard byl u všeho důležitého. S blížícím se koncem prvního poločasu vybojoval penaltu, kterou následně proměnil Kamso Mara, čímž vyrovnal na 1:1. O chvíli později neudržel nervy na uzdě hostující obránce Michal Kadlec, který po odpískaném faulu na jeho osobu udeřil Jana Kuchtu a rozhodčí Dubravský tasil červenou kartu.

Byl jste u všeho podstatného. Jak jste viděl penaltový zákrok na vaši osobu?

Tam byl výborný centr od Martina Zemana a já se chystal akorát zakončit. Už jsem cítil, že do mě někdo vrazil zezadu a spadnul jsem. Nemohl jsem díky tomu kvalitně zakončit. Myslím si, že to byla jasná penalta. Rozhodčí sice trochu váhal, ale na pokyn asistenta písknul penaltu. Byl to důležitý okamžik pro to, abychom vyrovnali a o poločase si něco řekli v kabině. Pak jsme vývoj zápasu otočili.

Dalším důležitým momentem bylo udělení červené karty pro obránce Slovácka Michala Kadlece, který vás udeřil po odpískání. Co byste k tomu řekl?

Od Karafiáta přišel dlouhý balón a já šel do souboje s Kadlecem. Bylo to tělo na tělo, ale rozhodčí celou situaci posoudil v jeho prospěch. Rozhodnutí jsem respektoval a chtěl jsem pokračovat ve hře. Z ničeho nic se ke mně Kadlec rozeběhnul a trefil mě. Spadnul jsem a myslím si, že byla oprávněná červená karta. Hráč jeho kalibru by tohle udělat neměl.

Celý druhý poločas jste hráli o jednoho muže navíc, ale moc šancí jste si nevytvořili. Čím to bylo?

Po deseti minutách jsem střídal, takže jsem zbytek duelu viděl z lavičky. Slovácko hrálo konsolidovaně, zavřelo střed hřiště. My jsme se k jejich brankáři skoro nedostali, neměli jsme žádné zakončení. Nakonec rozhodl Koscelník a pro nás jsou to důležité tři body.

Ve třetím domácím utkání v řadě jste vybojoval penaltu. Jak to děláte?

(úsměv) Chodím do všeho naplno. Svoji hru mám založenou na tom, že jsem důrazný, nepříjemný a běhavý. Nějak se vždycky do těch situací nachomýtnu a soupeř mě fauluje. Důležité je, že nám to přináší body a úspěchy. Teď jsme udělali velký krok k tomu, abychom si to v úterý rozdali s Jabloncem.

Nenapadlo vás, že byste penalty sám kopal?

Zatím ne. Týmu pomůžu vybojovanou penaltou a jinými góly. Exekutorské kopy nechávám na někom jiném.

Jaká byla euforie, když jste v závěru rozhodli?

Euforie byla velká, protože já byl v místě, kde se hráči rozcvičují, přeskočil jsem zábranu a začal se radovat s týmem. Chtěli jsme potvrdit tři body z Budějovic a byla by škoda, kdyby se to nepovedlo.

Na stadionu nakonec několik fanoušků bylo, takže atmosféra úplně nechyběla. Jaké to bylo pro vás hráče?

Myslím si, že to bylo skvělé, protože fanoušci nám dávají obrovskou sílu. Musíme jim za to poděkovat a nezapomenout zápas v Budějovicích, protože jeli přes celou republiku a čekali za plotem. Za to jim patří obrovský dík. Hnali nás i proti Slovácku, i když jich bylo jen pár. Za těchto nepříjemných podmínek jsou pro nás hodně důležití.

V úterý vás čeká severočeské derby v Jablonci. S čím do zápasu půjdete?

Taktika bude pořád stejná. Nechceme nic měnit z tempa a naší hry. Každý bod bude důležitý. Nemíníme ztrácet víru, kterou máme v týmu. Musíme věci z tréninku přetavit do zápasů, kde chceme chytnout začátek. Všichni se na derby těšíme, protože se jedná o bitvu o Liberecký kraj a o Ještěd. Budeme chtít být úspěšní.