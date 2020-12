Nejmladší fotbaloví brankáři v lize:

Mikuláš Kubný 16 let

Stanislav Dostál 17 let

Jindřich Skácel 17 let

Jakub Markovič 18 let

Marek Janků 18 let

Martin Šustr 18 let

Jakub Kafka 18 let

František Chmiel 18 let

Jan Laštůvka 19 let

Petr Čech 17 let

Pozn.: od sezóny 1994/95, současné ligové kluby, jen brankáři.

Trenéři opavských fotbalistů si brankáře Mikuláše Kubného vytáhli ze školy a kvůli koronavirovým problémům v kádru ho nasadili do středečního duelu 12. ligového kola v Liberci. Mladý talent se v 16 letech a třech měsících stal nejmladším gólmanem, který kdy v historii nejvyšší soutěže nastoupil. Přestože dvakrát inkasoval, asistent trenéra Radoslav Kováč mu po prohře 0:2 vysekl velkou poklonu.

„Musím říct, že naskočit tak mladý do ligy není úplně lehké. Hráli jsme proti velmi kvalitnímu soupeři, který hrál Evropskou ligu. Ale myslím, že jsem ten zápas zvládnul dobře,“ řekl v nahrávce pro média Kubný.

Opavský mladík překonal dosavadní brankářský ligový rekord, který držel zlínský Stanislav Dostál. Ten v listopadu 2008 nastoupil v 17 letech a čtyřech měsících.

„Vím o tom, díval jsem se na to. Je to super se takhle zapsat do historie. Vůbec jsem to nečekal. Neodvažoval jsem si to představit, že bych to mohl být já,“ prohlásil Kubný.

Že bude při zdravotních problémech všech tří opavských brankářů „áčka“ chytat, se dozvěděl až v den utkání. „V pondělí večer mi volal trenér, že mám odjet na zápas. Ještě jsem nevěděl, že budu v základu. To jsem se dozvěděl až ve středu ráno,“ uvedl Kubný.

Hned v druhé minutě neúspěšně čelil penaltě a podruhé inkasoval ve 39. minutě. Řadu šancí však pochytal. „Při penaltě je to vždy takové padesát na padesát, skočil jsem na druhou stranu. Byl to velmi těžké, skoro celý zápas jsme se bránili. Hrálo se spíš na naší půlce. Každý zákrok mi pak dodal sebevědomí, každý byl dobrý. Jsou to velké zkušenosti,“ poznamenal Kubný.

Trenéři nové gólmany chválí

Vysloužil si pochvalu od asistenta Kováče. „Na 16 let podle mě podal fantastický výkon. Nejen těmi zákroky, ale pro mě bylo hlavně skvělé to, jak působil, jak byl klidný, jak vyhodnocoval rozehrávku. Zvládl to bravurně na to, že je mu 16 let a vytáhli jsme ho ze školy,“ uvedl Kováč.

Byl to pro nás důležitý zápas, potřebovali jsme ho zvládnout, abychom se trochu dotáhli na ostatní. A to se povedlo. Už v úterý se řešilo, zda Opava přijede či nepřijede, jestli se bude hrát nebo ne… Ale my jsme si dali do hlavy, že se hraje, a že ten zápas musíme zvládnout. Jeli jsme takhle do Teplic a víme, že ty zápasy jsou ošidné. Proto jsme na ně chtěli vlétnout a rozhodnout zápas co nejdříve. Gól nám pomohl,“ uvedl liberecký útočník Michael Rabušic, jenž se první branku vstřelil již ve druhé minutě z penalty.

Kubný není jediný mladý gólman, který se dere ba scénu. Na teplických Stínadlech dostává šanci teprve 21 letý klubový odchovanec Luděk Němeček, jenž musel naskočit při zranění zkušeného Tomáše Grigara. „Hrát za Teplice je můj splněný klukovský sen,“ říkal po utkání ve vršovickém Ďolíčku talentovaný brankář.

Na svém kontě má sedm zápasů, pomohl k výhře nad Mladou Boleslaví, kde dokonce chytil pokutový kop. „Dostat do branky teplického odchovance, to jsem dlouho chtěl,“ konstatoval kouč Stanislav Hejkal, jenž mu dal první šanci.

„Němeček je opravdu talentovaný kluk, při svém mládí má všechno před sebou,“ uvedl na jeho adresu současný teplický trenér Radim Kučera.