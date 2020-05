Zatímco hráči měli v tréninku speciální režim, vy brankáři jste trénovali jako obvykle?

Pro nás se nic moc nezměnilo. Je pravda, že my gólmani trénujeme v pětičlenné skupině a měli jsme tak stejné podmínky.

Dává vám trenér Marek Čech při trénincích hodně zabrat?

Nebyla to klasická příprava, protože jsme nevěděli, kdy přesně bude liga pokračovat. Spíš to byla taková udržovací forma tréninků.

Teď už jsou známé termíny, kdy by se znovu mohlo začít hrát. Co na to říkáte?

Od doby, kdy se oznámilo, že by se mohlo začít 25. května, byla pro nás situace příjemnější, protože jsme věděli, kdy asi budeme moct pokračovat. Jakmile se doba čekání zkracovala, tak to bylo lepší a lepší.

Těšíte se na pokračování fotbalové ligy?

Myslím si, že každý fotbalista se těší, až bude moct zase hrát fotbal. Ani my nejsme výjimkou. Jsme natěšení, až to zase vypukne.

Objevily se i různé spekulace, že ne všem se chce hrát. Jak to vypadá ve vašem týmu?

Nemůžu mluvit za ostatní, ale podle toho, jaký mám pocit z kluků a trenérů, tak všichni chtějí hrát. Věřím, že by to takhle měly mít všechny týmy v celé republice. Pokud by někdo nechtěl hrát, tak to mi přijde směšné.

Až se začne hrát, půjdou zápasy dost rychle po sobě. Vnímáte to jako problém?

Myslím si, že všichni fotbalisté mají rádi, když se víc hraje, než trénuje. Zápasy nás baví. Bude sice méně tréninků, ale bude důležité nepodlehnout psychickému tlaku. Všechno půjde ráz na ráz a bude nutné si udržet čistou hlavu.

Slovan je stále ve hře o evropské poháry. Může to být dodatečná motivace podívat se za hranice, které jsou zatím zavřené?

Poháry samy o sobě jsou motivace. Nikdo neví, co tady bude v červenci a srpnu.

Během individuální přípravy jste trénoval i se svou přítelkyní. Jak berete změnu, že už zase trénujete s týmem?

Musím říct, že ji tréninky bavily. Ráda kope do míče, takže se i sama zdokonalovala. Řekl bych, že ji i mrzí, že si nemůže kopnout s námi.