V předchozím utkání proti Gentu (1:0) vychytal Filip Nguyen čisté konto, zato v Bělehradu inkasoval hned pět branek. „Myslím si, že nejenom pro mě, ale celkově pro kluky to byl těžký zápas. Byla to vysoká škola fotbalu a my jsme sem přišli jako žáčci. Dokázali potrestat každou naší chybu. Přišlo mi, že veškeré naše štěstí jsme si asi vybrali minulý zápas, protože dneska tam spadlo snad úplně všechno,“ řekl v rozhovoru pro klubový web brankář Filip Nguyen.

Vysoká porážka může fotbalistům Liberce ukázat, kde ještě mají rezervy a na čem je třeba zapracovat. „Řekl bych, že to jsou zkušenosti, které bychom měli zužitkovat v dalších zápasech. Z každé prohry si musíme něco vzít a poučit se, aby se to příště neopakovalo,“ nabádá Nguyen, před nímž moc nefungovala obrana. „Jak jsem říkal, měli jsme i smůlu, ale jinak byl soupeř jasně lepší a přehrál nás. Spadlo mu tam v podstatě všechno,“ litoval Nguyen.

Krátce před přestávkou snížil na 1:2 z pohledu Slovanu krásnou střelou Jan Matoušek. Co padlo v kabině? „Když jsme dali na 1:2, tak jsme si říkali, že se nemusíme nikam hnát a šance určitě přijdou, že třeba přidáme ještě gól. Hlavně, že nesmíme ještě inkasovat, což se nám nepovedlo hned v páté minutě druhého poločasu. Po odrazech nám tam spadl třetí gól, ale i tak jsme měli nějaké šance. A myslím si, že důležitý byl zákrok gólmana po přímém kopu. Kdybychom dali na 2:3, tak by to byl ještě otevřený zápas. Čtvrtá a pátá branka nás už však zlomila a bylo vymalováno,“ zhodnotil strážce liberecké svatyně.

Na každém duelu lze najít nějaké pozitivum. „Jak jsem říkal, asi zkušenosti. Musíme se z toho poučit a nesmíme věšet hlavu. Pro spoustu kluků z nás to byl teprve druhý zápas v Evropské lize, takže se asi nedalo čekat, že budeme všechno vyhrávat nebo remizovat. Musíme se poučit,“ burcuje své spoluhráče Nguyen.

Přispěla k vysoké porážce i nerozehranost kvůli stále pozastavené lize? „Samozřejmě, je to nepříjemnost. Všude ve světě ligy běží a to je koronavirus snad všude, pouze u nás se nehraje. Určitě to je pro nás velká nevýhoda,“ uvedl jednoznačně, v čem také mohl být zakopán pes. V souvislosti s dalšími výsledky ve skupině mohou Liberečtí stále pomýšlet i na postup.

„Samozřejmě, kdybychom necítili šanci na postup, tak už nemusíme zbylé zápasy hrát. Teď pojedeme do Hoffenheimu a potom máme dva zápasy doma, to bude klíčové. Červená hvězda přijede k nám, což bude důležitý zápas, to samé pak v Gentu,“ vyhlíží další bitvy ve skupinové fázi Evropské ligy.

Nguyen se zároveň pokusil najít zlomový okamžik střetnutí s Crvenou Zvezdou. „Myslím si, že to zlomila ta šance z trestňáku. Kamso to dobře kopnul, ale gólman to ještě lépe chytil. To nás podle mě zlomilo, kdybychom snížili na 2:3, byl by to jiný zápas,“ pokrčil rameny.

Na Slovan čeká v dalším kole silný Hoffenheim. „Je vidět, že musíme potrénovat obrannou fázi a sehranost. Určitě tam nejedeme s tím, že nemáme šanci. Budeme chtít bodovat,“ uzavřel Filip Nguyen.

„Zkušenost, kolotoč. Domácí tým měl skvělé rychlé individuality, které byly vynikající po křídlech. Dostali jsme dvě rychlé branky a do poločasu jsme čelili dalším nebezpečným situacím. My jsme ale také měli pár vrácených míčů do šestnáctky, které mohly skončit brankou. Nakonec Matoušek po krásné střele snížil na 1:2,“ ohlédl se za úvodním dějstvím trenér Slovanu Pavel Hoftych.

„Do druhého poločasu jsme chtěli stav udržet, abychom mohli do hry dostat něco nového, třeba střídáním. Chtěli jsme se pokusit zápas zdramatizovat, ale poté přišly tři branky v rychlém sledu a bylo po zápase. Naštěstí jsme neinkasovali další branky. Soupeř byl doopravdy mimořádně silný, kombinačně fantastický,“ uznal kvality soka kouč Hoftych.