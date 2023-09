Co k ostře sledovanému a nejen sportovní veřejností často kritizovanému zápasu vlastně říká?

"Derby jsem viděl. Sledoval jsem hodně nasazení, ale ne moc fotbalovosti. Celkově jako fotbal mě to zklamalo. Byl to nesmyslně vyhrocený zápas. To, že největší český ligový zápas skončí hromadnými rvačkami a vším tím kolem, tak to je smutné," uvedl pro Deník.

Vachoušek zná derby. Emoce hráčů chápe. Kluci z laviček? Byli už za čárou, říká

Na starosti má hříšníky pod Ještědem, přesněji řečeno v Libereckém kraji. "Pokud se týká počtu červených karet a různých potyček, tak jsme samozřejmě podobná utkání řešili i na naší krajské scéně. Při derby ale Bořil v podstatě inzultoval tři lidi za sebou. Jedno z toho bylo stržení dost agresivní, to určitě není fajn. Ani chování druhého kapitána Ladislava Krejčího a členů realizačních týmů, tedy domácího asistenta trenéra Pavla Řeháka a hostujícího vedoucího Miroslava Baranka, v pořádku nebylo," tvrdí Tandler.

Podle něj hraje roli, jaký paragraf vzala disciplinární komise v potaz. "Ustanovení paragrafu 48/2 podle mě použito nebylo, zase to nebylo tak extrémní. Nelítaly tam vzduchem pěstí, nekopali se do břicha. Podle mě se to řešilo podle jedničky, což je strkání, cloumání, je to napadení menší intenzitou. To odůvodňuje výši trestů, které vynesla velká disciplinárka. Myslím si, že pokud by se staly podobné incidenty v jiném utkání, veřejnost by to tak neřešila," dodává předseda disciplinárky LKFS.