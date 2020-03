Během podzimu se útočník zapůjčený Slavií prakticky vůbec neprosazoval. Do základní sestavy se dostal jen čtyřikrát, přičemž nezaznamenal ani branku, ani asistenci. „Honza nám za podzim dluží, má u nás ještě nějakou práci,“ říkal v zimní pauze kouč Pavel Hoftych.

Kuchtu neustále hájil, vyjadřoval mu důvěru. Opakoval, že věří v jeho schopnosti, navzdory pesimistickému mínění fanoušků. A považoval jej za dostatečnou “náhradu“ za odcházející kanonýry Petara Musu a Potočného.

Nechápavé reakce fans ale v přípravě na jarní část sezony ještě zesílily. Kuchtovi se příliš nedařilo a jeho přímý konkurent na postu hrotového útočníka, mladý Bosňan Imad Rondič, jej v přípravných duelech jasně přestřílel.

Přesto šel na první ostrý duel na Spartě do základní sestavy Kuchta. Během vítězného zápasu se sice neprosadil, fanoušci ale museli ocenit jeho fyzický styl a neutuchající snahu otravovat obranu soupeře a jeho rozehrávku.

Stejně jako klub, který těsně před domácím utkáním proti Bohemce třiadvacetiletého útočníka ulovil ze Slavie na přestup. Kuchta se odměnil okamžitě. Klokanům vstřelil své první dvě branky v sezoně, navíc vybojoval penaltu a dočkal se zadostiučinění.

NUTNÝ BIČ

Trenéru Hoftychovi děkoval: „Důvěra je důležitá, on o mě hodně stál. To on v podstatě celý přestup ze Slavie inicioval. Máme k sobě zvláštní vztah, ví, že na sebe potřebuji bič. Může mě dostat na top úroveň.“

V minulém týdnu pomohl k penaltovému postupu přes Slovácko do semifinále domácího poháru. 120 minut na hrotu útoku neúnavně dřel. O pár dní později byl znovu v zahajovací jedenáctce ligového duelu proti Opavě a byl pořádně vidět.

Za 52 minut stihl další dvě branky a penaltu, byť svému pádu v šestnáctce soupeře tentokrát hodně přidal. Trenéři uvažovali, že už ho nechají odpočinout, nakonec ale opět vsadili na něj a vyplatilo se.

Kuchta byl vyhlášen nejlepším hráčem zápasu. Právě on je tedy nečekaně jednou z nejpodstatnějších součástí jarní liberecké jízdy, která čítá devět bodů ze tří utkání plus pohárový postup.

Aleš Vávra