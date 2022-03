Bod z Ostravy je pro Liberec dobrý. Silou vůle ho nakonec máme, řekl kouč Kozel

Po nerozhodných výsledcích s Mladou Boleslaví a v derby s Jabloncem uhráli liberečtí fotbalisté remízu i v Ostravě, kde zápas 24. kola FORTUNA:LIGY skončil 1:1. „Tak konečně mi to tam spadlo. Pamatuji si, že posledně jsem dal branku Jablonci, a to s námi ještě hrál Roman Potočný. Ten mi pak řekl, že se musím „ožrat“. Odpověděl jsem mu, že nepiju, ale že to nechám na příští gól. Teď bohužel nemůžu, protože ve středu hrajeme, tak to asi nechám na repre pauzu,“ řekl liberecký hrdina a autor trefy ze 79. minuty Jan Mikula, kterému trenér Luboš Kozel jedno pivo do autobusu na zpáteční cestu dovolil.

24. kolo Fortuna ligy mezi FC Baník Ostrava - FC Slovan Liberec 1:1. Zleva Jan Mikula, Ndefe Gigli Nsungani. | Foto: Deník/Lukáš Ston

„S výkonem od přibližně 30. minuty jsem spokojený. Bod je, myslím si, zasloužený,“ uvedl kouč. A jak viděl zápas? „My byli v úvodu hodně nepřesní a kazili jsme. Náš výkon se ale postupem času zvedal. Už před pauzou jsme měli jednu loženou šanci a dvě zajímavé situace. Věřili jsme, že se se zápasem dá něco dělat. Jsem rád, že jsme ve druhé půli navázali na výkon z konce prvního poločasu. Domácí ještě podržel při našich šancích ve druhé půli dobrými zákroky Laštůvka. Silou vůle jsme utkání ke konci přeci jen zremizovali,“ cenil si Kozel. „Začali jsme aktivně a je škoda, že jsme z toho nevytěžili více. Postupně jsme byli ale zbrklí, dělali jsme spoustu chyb a soupeř se dostal do zápasu a do šancí. Bohužel náš systém nefungoval a soupeř přečetl naši hru a vyrovnal,“prohlásil Ondřej Smetana, trenér Baníku.