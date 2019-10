V Liberci jste dvakrát vedli, ale nakonec remizovali 2:2. Pomýšleli jste na větší bodový zisk vzhledem k průběhu zápasu?

Myslím si, že jo. Góly, které jsme dostali, vyplynuly z našich pozičních chyb. Měli jsme si z Liberce odvézt tři body, ale musím na druhou stranu s pokorou říct, že dělba bodů je zasloužená. Bod bereme. Je z venku, navíc z Liberce, což je těžké prostředí. Liberec domá vyhrává, daří se mu, ale někde uvnitř cítíme, že jsme si mohli odvézt i vítězství.

Zatímco v první půli moc šancí k vidění nebylo, zato druhý poločas byl o něčem jiném. Apeloval na vás trenér o přestávce?

Apeloval na nás, abychom byli aktivní. V prvním poločase jsme celkem aktivní byli, ale chyběl nám větší počet hráčů ve vápně a přímé ohrožení brány. Ve druhém dějství jsme tam měli nějaké závary, ale Liberec toho měl víc.

Vy jste v závěru poločasu otevřel skóre hlavou. Bylo to pro vás netradiční zakončení?

Já si nemyslím. Můj první ligový gól jsem dal také hlavou, takže v tomto směru jsem zkušený. Jsem rád, že mi to tam spadlo.

Gól jste poměrně emotivně slavil před libereckým kotlem. Proběhly směrem k vám nějaké nadávky?

Nemyslím si, že to bylo nějak extra emotivní. Asi bych se k tomu nevyjadřoval. Žádné nadávky jsem neslyšel.

Proti Liberci jste zaznamenal gól a asistenci. Jste spokojen se svým výkonem?

Mám takovou vlastnost, že jako první hodnotím týmový výkon a pak až koukám na ten svůj. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně. Týmový výkon ale vždycky stavím nad ten individuální. Vyměnil bych buď gól, nebo přihrávku za to, abychom vyhráli.

Cítíte, že se spolupráce na levé straně s Janem Krobem zlepšuje zápas od zápasu?

Od prvního utkání, do kterého jsme spolu nastoupili, nám to klape. Honza je fotbalista a má fotbalové myšlení. Dokážeme si vyhovět a víme, kam ten druhý poběží. Když to bude klapat i dál, tak to bude dobře.

Byl pro vás duel s Libercem speciální vzhledem k vaší liberecké minulosti?

Pro mě je každý ligový zápas speciální. Užívám si každé utkání, ale teď to bylo asi o to víc, protože jsem tady strávil nějaký čas. Do každého střetnutí se snažím jít a koncentrovat stejně, takže v tomto směru jsem to bral jako každé jiné klání.

Trenér Petr Rada rovněž působil v Liberci. Vypsal nějakou prémii?

Ne. Podobné zápasy sice jsou nějakým způsobem speciální, ale připravujeme se na ně stejně.