"Někteří hráči ještě nejsou v týmu adaptovaní. Druhý poločas ovlivnilo vyloučení Gebreho. Sparta kvalitními střídáními oživila hru a naši obránci nestíhali. Dostali jsme pět gólů, měli jsme šance na zkorigování zápasu, ale naše mládí ještě nemá zkušenosti. První dva zápasy sezóny jsme narazili pro nás na mimořádně těžké soupeře,“ řekl Pavel Hoftych, trenér FC Slovan Liberec, jehož svěřenci na první ligový bod v nové sezoně dál čekají.

Na úvod podlehli doma Slovácku 0:1, a tak mají po dvou zápasech před vlastním publikem ve statistikách vedle prázdného konta i nulu vstřelených branek.

„Slovácko u nás vyhrálo poprvé v historii, Sparta zase 5:0. Je to hodně těžké, musíme si vše vyříkat co nejdřív a najít chyby. Je to vážně složité, Sparta je o dvě třídy výš, než jsme aktuálně my. Mohli jsme jen doufat, že budou mít slabší den a ubojujeme to, bohužel byl souběh situací takový, že jsme dostali červenou kartu. Musíme dát hlavu nahoru a zabojovat,“ konstatoval 31letý zkušený liberecký útočník Michael Rabušic.

Zatímco většina z pěti tisícovek fanoušků vstřebávala historicky nejvyšší domácí porážku, hosté slavili. „Zápas se nám vydařil. Chleba se lámal až ve druhém poločasu, kdy jsme přidali další branky. Ale myslím, že už v první půli jsme hráli velice dobře kombinačně, měli jsme dobré držení míče a nebezpečné příležitosti. Jsem rád, že kvalita se nakonec ukázala,“ uvedl sparťanský trenér Pavel Vrba.