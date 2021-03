„Jsem šťastný za tým. Před zápasem na Spartě bylo důležité získat dom tři body. Potvrdili jsme formu z posledních utkání,“ usmíval se pak Beuaguel v rozhovoru pro klubový web.

A sám si před sebe postavil smělý cíl. „Chci se stát v lize králem střelců,“ řekl 28letý Francouz. Teď má na kontě devět branek, trio nejlepších (Sima, Juliš, Kuchta) jich nastřílelo o dvě víc.

Olomouci jste dal gól po dlouhém autu Falty. Byla to nacvičená akce?

Ne, to bylo spontánní. Zpracovat si míč nebylo jednoduché, ale prostě jsem spoléhal při prvním dotyku na nějaký instinkt útočníka a vyšlo to. Paráda!

A pak jste ho oslavil netradičním tanečkem. To už bylo plánované?

Ano, to bylo pro kamarády z Marseille (Beuaguel odtud pochází – pozn. aut.). Říkali mi, že musím zatancovat, když dám gól. Proto jsem to pro ně udělal.

Plzeň vyhrála potřetí v řadě, to se jí povedlo poprvé od loňského září. Co máme hledat za tím vzestupem?

Myslím, že jsme se od doby před Vánocemi zlepšili. Jsme trpělivější. Víme, že naše chvíle přijde, musíme být pořád soustředění. Jdeme krok za krokem, tlačíme a věříme, že se soupeř může postupně unavit a otevře nám prostory. Chce to trpělivost, dneska to vyšlo, mohli jsme přidat i další góly… Ale důležité je, že jsme vyhráli.

A tým spoléhá na vaše góly? Skóroval jste třikrát v řadě, jste v ideální formě?

Cítím se velice dobře. V zimě mi pomohla dovolená ve Francii. Byl jsem s rodinou, s přáteli a nabral jsem sílu. Vyčistil jsem si hlavu a získal novou motivaci, protože předtím jsem tolik nehrál. Znám svoje kvality. Vím, co dělat, abych pomohl týmu. Jsem teď šťastný, že jsem stoprocentně zdravý. A mám před sebe novou výzvu, chci být králem ligových střelců. Udělám pro to se spoluhráči všechno.

Na hřišti jste sváděl souboje s bývalým spoluhráčem Hubníkem,. Jaké to bylo?

Když mám být ale upřímný, soustředil jsem se sám na sebe a na svůj tým. Snažil jsem se vpředu udržet balon pro spoluhráče a dát branku, to se povedlo a jsem moc spokojený.