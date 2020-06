Mužstvo Liberce z lavičky nemohl vést hlavní trenér Pavel Hoftych kvůli karetnímu trestu, a tak jej zastoupil asistent Pavel Medynský. „Z celkového dění jsme vyšli jako vítězný tým a zcela zaslouženě,“ pochvaloval si Medynský.

Jak byste zhodnotil vítězný duel?

Trochu bych to porovnal i s tím zápasem, který jsme s Baníkem hráli před čtrnácti dny. Myslím, že Ostrava přijela se stejnou taktikou a s tím, že si vzadu hodně přihrávají balon. Pak se snaží dostat míč za naši obranu. Na tohle jsme byli velmi dobře připraveni a i v minulém utkání jsme měli ve druhé půli tři, čtyři šance, kdy jsme mohli vstřelit branku, ale to se nám nepovedlo. O to větší radost máme teď, protože jsme tentokrát góly dali a myslím si, že zaslouženě. Když to vezmu jen z pohledu šancí, tak naše vítězství bylo zasloužené. I hodnocení trenéra soupeře bylo stejné, že jsme byli lepším týmem.

Co vám probíhalo hlavou, když z velkého tlaku stále nepřicházel gól?

To ve fotbale bývá. Kluci byli velmi trpěliví a nepouštěli jsme se do žádných sprinterských soubojů, abychom létali nahoru a dolů. Čekali jsme na svoji šanci, která přišla střelou Kuby Peška. Pak jsme vedení potvrdili brankou Kamsa Mary ze standardky. Za to bych chtěl pochválit Míru Holeňáka, protože on se na tyto situace specializuje. Z celkového dění jsme vyšli jako vítězný tým a zcela zaslouženě.

Během zápasu jste s Pavlem Hoftychem nemohli komunikovat. Jak jste ladili před zápasem případná střídání a další pokyny?

Taktické pokyny jsme ladili na Marušce při relaxaci a procházkou po kráse Jizerských hor. Měli jsme připravenou strategii. Detaily jsme řešili s Mírou Holeňákem, takže nebyl žádný problém.

Jak probíhalo rozhodování o sestavě vzhledem k náročnému programu a středečnímu finále MOL Cupu?

U nás je to celkem jednoduché, protože kádr nemáme tolik široký. Vzhledem k tomu, že Tomáš Malinský a Alexandru Baluta měli žluté karty, naskočili jiní hráči, za což jsme rádi, protože jsme mohli dát do sestavy mladého Michala Berana. Ten svoji roli zvládl velmi dobře, takže nevidím v tom žádný problém. Utkání kluci zvládli.

Co byste ještě dodal k výkonu Michala Berana?

Jednoduché to pro něj určitě není. My měli jeden, dva přípravné zápasy po rádoby epidemii. Pořád se jen trénovalo a pak šla utkání rychle za sebou. Jednoznačně ale ukázal svůj potenciál a navzdory jeho nízkému věku odevzdal velmi dobrý výkon. Má na čem stavět.

Díky výhře jste Baník odřízli a neskončíte hůře než pátí. Je to pro vás úleva před nastávajícími zápasy?

Já to řeknu takhle. Nejen celých 30 kol se o něco hraje. Hráli jsme, nechci říct, o poháry. To vyplynulo až z momentální situace. Klukům jsme říkali, že co jsme si odehráli, to si teď snězme. Jsme jenom rádi, že máme takový bláznivý mančaft, který za něčím pořád jde a my samozřejmě také. Kluci a i realizační tým jsme se k tomuto výsledku dopracovali a jsme šťastní za to, že ta situace takhle vyplynula.

Hosté museli bodovat, pakliže se chtěli ještě ucházet o pohárovou Evropu. Vyšla taktika nechat je hrát a opět chodit do kontrů?

Víme, že trenér Kozel používá styl, který předváděl s Duklou Praha. Byli jsme na to připraveni, my ty kontry máme rádi, protože máme velmi rychlé a kvalitní hráče. Kluci si na začátku trochu zvykali na náš způsob hry, s kterým se ztotožnili. Dokonce to i někde říkali, že než si to sedlo a našli jsme společnou řeč, tak to chvíli trvalo. Teď je ale všechno na správné cestě.

Jan Kuchta měl velkou smůlu v zakončení. Pochválíte jej i tak za pracovitost?

Jednoznačně. Kuchťas je nechutný hráč pro každého soupeře a pro každou obranu. Naběhá toho hrozně moc a proti Baníku už toho měl plné zuby. Je to navíc takový typ, který se pak ještě omlouvá, že týmu nemohl pomoct. Nikoho bych ale nevyzdvihoval, protože zápas odmakali všichni a byli za to odměněni.

Co říkáte na výkon brankáře Laštůvky, který dlouho zase držel nulu.....

To je pan gólman. Ve svých letech je vynikající a neudělá zbytečný pohyb navíc. Ví přesně, kde má být. Zažil jsem mnoho brankářů, kteří byli v pokročilejším věku a oni tím zrají. Není to tak, že ve třiceti nebo pětatřiceti je gólman starý. Do čtyřiceti jsou úplně v pohodě.

Co s týmem udělat, abyste ho co nejlépe připravili na středeční finále MOL Cupu?

Odpočinek (smích).

Co se týče taktické přípravy, budete vycházet z minulých zápasů se Spartou?

Připravujeme se svědomitě na každé utkání. Na Spartě jsme sice úplně nepropadli, ale výsledkově to nedopadlo. Bude to zase naprosto jiný duel už jen proto, že se jede na jednu výhru. Připravíme se nejlépe, jak jen budeme umět. Kluci už od soboty mají v hlavě to, že bychom chtěli, aby pohár zůstal v Liberci.

Pro vás to byl druhý zápas v pozici hlavního trenéra a oba byly vítězné. Co říkáte na svoji stoprocentní bilanci?

Vyměnit trenéra (smích). Ne, dělám si legraci, samozřejmě. S Hofťou jsme jedna ruka, jedno tělo. Spolu i s kondičními trenéry, Mírou Holeňákem, Márou Čechem jsme si všichni perfektně sedli. Tentokrát to vyšlo na mě a potvrdili jsme spolupráci celého týmu.