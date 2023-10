ANKETA: Byla penalta v utkání Slovan Liberec - Slavia Praha nařízena správně?

/VIDEO/ Byl to bezesporu nejdiskutovanější okamžik celého zápasu. Běžela 49. minuta a Liberec vedl 2:1, když se míč odrazil od kolena Igoha Ogbua do loktu Dominika Preislera v pokutovém území. Hlavní rozhodčí nechal situaci bez povšimnutí, ale po zásahu VARu, u kterého seděl Miroslav Zelinka, nařídil pokutový kop, ze kterého srovnal Mick van Buren. Fotbalová veřejnost se spíše přiklání k tomu, že to penalta být neměla. A co vy? Hlasujte v anketě.

Ruka Dominika Preislera, po které byla nařízena penalta. | Video: Deník/Tomáš Honzejk