Dvakrát se trefil Rondić a zbylé góly přidali Kozák, Višinský, Talovjerov a Varfolomejev.

Zvláštní zápas odehrál Michal Fukala, jenž dříve ve Frýdku-Místku působil. "Prožil jsem tu krásná léta, rád na ně vzpomínám. Hlavně, že jsme postoupili a Frýdku přeji ať co nejdříve postoupí do druhé ligy, protože to zázemí je tu skvělé a myslím si, že do druhé ligy patří," uvedla liberecká opora.

„Řekl bych, že je to pro nás krutý výsledek, protože co se týče předvedené hry v první půli, tak to špatné vůbec nebylo. Byli jsme aktivní, měli jsme tam kombinační věci, dokázali jsme s Libercem držet krok, ale bohužel jsme předvedli individuální chybu při první brance a hned vzápětí jsme obdrželi gól po hraniční situaci. Prohrávali jsme tak s ligovým celkem o dva góly a to už se poté hraje hůř. Nakonec jsme před přestávkou dostali ještě jednu branku. Do druhé části zápasu jsme šli s tím, že se chceme předvést, zkorigovat výsledek, vstřelit Liberci gól, zdramatizovat utkání, ale hned na začátku jsme předvedli další minelu a bylo definitivně po utkání," hodnotil duel domácí kouč Robert Pištěk.

Už v neděli se liberecká parta představí od 15.00 v rámci 14. kola nejvyšší soutěže na hřišti Zbrojovky Brno.