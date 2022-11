První žlutou obdržel ve 22. minutě za stavu 1:1, kdy dle Zápisu o utkání projevil nespokojenost s výrokem arbitra takto: „Ale ho…, tak to pískej. To snad není možné.“ Druhý kartónek stejné barvy, po kterém následovala červená, viděl ve 40. minutě, to už jeho mančaft prohrával 1:2. A zase to bylo podobné: „Ale ho…, to nebyl faul.“ Při odchodu z hrací plochy však ještě pokračoval: „To jo, ty čůr…“

Kostelec nakonec duel dvou nejhorších týmů v oslabení prohrál 1:4. Říha bude týmu chybět v úvodní třetině zápasů jarní části sezony.

Kunčický Matěj Gazdík (vlevo) během podzimního zápasu ve Stěžerách. Zdroj: Lubomír Douděra

Osmadvacetiletý Matěj Gazdík z Kunčic vyfasoval dvojnásobně vyšší trest a Bystřianu bude scházet dvě třetiny jara. Jeho přestupek byl zase z jiného „soudku“. V 77. minutě utkání I. A třídy v Třebechovicích pod Orebem vyfasoval červenou za hrubé nesportovní chování rovnou (viz video). V té době jeho mužstvo prohrávalo 2:3 a tímto výsledkem i duel později skončil.

V Zápisu o utkání k jeho provinění stojí mimo jiné toto: „Úmyslné kopnutí ležícího soupeře na zemi do oblasti obličeje v přerušené hře za použití nepřiměřené síly. Hráči domácích po kopnutí začalo krvácet z nosu a následně střídal. Poté došlo k hromadné konfrontaci hráčů obou mužstev a vyloučený pokračoval nadále v agresi (úder hlavou, strkání do dalších soupeřů).“