Všemu přihlížel i delegát svazu, na základě jeho zprávy začala v týdnu konat i disciplinární komise. Ta nejdříve kvůli chování diváků zahájila řízení pouze s hostujícím klubem z Lužce. Ze čtvrtečního jednání ale žádný závěr nevzešel. Na jedno z příštích se pak mají dostavit hlavní pořadatel utkání a vedoucí obou mužstev.

Jakou verzi komisi předloží, se dá očekávat od svědectví, která z obou táborů získal Mělnický deník.

Hvězdy v prachu: Co nevíte o legendárním Panenkovi? Ve Slavii ho nechtěli

V utkání hráč, ale jinak trenér a předseda AFK Eletis Martin Tauchman sdělil, že přesně neví, co se odehrávalo v hledišti. Rozbuškou v blízkosti střídaček podle něj byl faul na žlutou kartu od jednoho z hostů.

„Fanouškové plus domácí střídačka začali vulgárně urážet našeho hráče. Naši fanoušci se ozvali a už to jelo. Jen našich tam bylo cca deset a domácích asi dvakrát tolik. Takže asi souboj na férovku. Víc jsem nesledoval, jelikož jsem naše hráče tahal pryč od střídaček, aby náhodou nedošlo ke střetu s fanoušky a červeným kartám. Během dvě minut se pokračovalo ve hře,“ líčil incident Martin Tauchman. „S chováním fanoušků určitě nesouhlasím, ale konflikt z naší strany nevzešel, což mám i od přítomných svědků, kteří seděli dále od střídaček,“ dodal.

Se skupinkou je dlouhodobější problém

Podle hlasů z domácího tábora roztržku vyvolali přívrženci lužeckých barev. Přesně tak kaňku na utkání viděl i předseda libčického klubu Günter Bittengel. „Jednomu z hostujících fanoušků se nelíbila reakce naší lavičky na faul na našeho hráče těsně před koncem. Seběhl dolů, pořadatel ho samozřejmě zastavil. Ale připojili se k němu další a do toho šli naši fanoušci pomáhat pořadatelům. Bylo to nešťastné,“ vyjádřil se internacionál a bývalý šéf Dukly Praha, podle kterého se podařilo situaci zvládnout. „Naštěstí to nezasáhlo do hrací plochy a nedošlo na inzultaci hráčů, rozhodčího či někoho z laviček, což by bylo horší. Zůstalo to jen v ochozech mezi fanoušky a díky pořadatelům se to rychle dalo do pořádku,“ sdělil.

Roli v chování diváků, jaké v Libčicích tamní slavný fotbalový rodák dosud nezažil, nejspíš mohlo sehrát i posílení některých z nich alkoholem. „Přišli už trochu veselejší. Prodáváme samozřejmě pivo, to není zakázané… Ale mluvil jsem i s jejich trenérem a říkal, že s touto skupinkou mají dlouhodobější problém. Nám se něco takového stalo poprvé, nejsme na to zvyklí. Naši lidi při fotbale pokřikují, ale určitě se neperou. Bylo to výjimečné a samotného mě to překvapilo,“ dodal a souhlasil, že celkově nešlo o dobrou vizitku pro fotbal. „Chodí tam děti a určitě to není hezká prezentace fotbalu jako lidové zábavy,“ uzavřel Günter Bittengel.

Hrálo se jen dvě minuty. Rozhodčí kvůli propadlé umělce rychle ukončil zápas

Podle svědectví jednoho z přítomných měl svůj podíl na vyhroceném závěru i hlavní rozhodčí. „Místo rozdávání karet dělal pouze ty, ty, ty, což vyústilo už k tak vyhecovanému utkání. A to i za přítomnosti delegáta. Co napsal do zápisu o rozhodčím, se samozřejmě asi nikdo nedoví,“ napsal redakci.

Míru zavinění jednotlivých zainteresovaných stran nyní bude zkoumat a nejspíš i trestat krajský fotbalový soud…