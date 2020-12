Je to šibeniční termín, zvlášť když přihlédneme k nynější zhoršující se covidové situaci.

Ve všech okresech Česka se mají valné hromady stihnout do poloviny února. Krajské svazy by pak měly svá nová vedení znát nejpozději do konce března.

Valná hromada „velkého“ svazu je předběžně naplánována na květen, každopádně však před červnovým mistrovstvím Evropy. Bude to však možné zvládnout?

Kdo volí?

Ve volbách do okresních fotbalových svazů rozhodují kluby. Všechny, a každý má jeden hlas. Do výkonných výborů krajských svazů je to jinak. Zde jde o názor okresů a klubů hrajících krajské soutěže.

„Momentálně připravujeme všechny podklady a náležitosti tak, jako kdyby valná hromada měla proběhnout v řádném termínu 14. ledna. Nicméně sledujeme pozorně vývoj situace,a ten nasvědčuje tomu, že uspořádat valnou hromadu na začátku ledna bude problém,“ připustil Lukáš Bartoň, sekretář OFS Olomouc.

Je to tak. Vláda v pondělí oznámila, že systém PES přesouvá Česko ze stupně tři na čtyřku. V lepším případě by bylo možné podle Jana Paulyho, sekretáře fotbalové asociace, akce uspořádat, u horší varianty ne.

„Pokud se prodlouží účinnost lex covid, půjde konat i distančně. V případě distanční formy je ovšem nutné vzít v potaz, že lex covid je aplikovatelný pouze na rok 2020 a, alespoň prozatím, není aplikovatelný v roce 2021,“ upozornil Pauly.

On i olomoucký sekretář pak však narazili na ještě jednu zapeklitost. „Přinejmenším na okresní úrovni je tento systém těžko použitelný s ohledem na technickou náročnost,“ řekl Pauly. „V našem okrese by šlo plus minus o shromáždění sta lidí. Vzhledem k vysokému počtu by byla nejspíš komplikovaná i on-line forma,“ přiznal Bartoň.

Podobné potíže budou v okresech napříč celým Českem. To ale není vše.

V tuto chvíli není možné valnou hromadu okresu či kraje uspořádat takříkajíc ze dne na den, což je při častých změnách pravidel a opatření zádrhel.

Při jejich vyhlašování totiž platí jasná pravidla. „Okresní valná hromada musí být vyhlášena čtyři týdny před termínem, krajská šest,“ prozrazuje Václav Andrejs, předseda Královéhradeckého krajského svazu.

Pokud by volby neproběhly včas, stávající vedení svazů může mít prodloužený mandát o tři měsíce.

Fotbalové hnutí zkrátka čeká nejistý rok. Už druhý v řadě.