Rokycanský arbitr je mezi obviněnými v kauze ovlivňování výsledků a soud na něj uvalil vazbu.

Při zmínce jména Grimm někomu naskočí hrdina televizního seriálu, fotbalová veřejnost v Čechách však spíše zná muže s píšťalkou.

Září 2020, Rakovník. „To, co jsem zažil dnes, jsem ještě neviděl. Hráči celý týden trénují po práci a pak jim zkazí víkend trojice v černém.“

Tahle slova nepronesl jen tak někdo. Zlobil se Radim Nečas, kdysi hvězda prvoligové scény, opora Slavie, reprezentant. Těžko jako kouč třetiligisty kousal poslední zářez Grimma a spol.

Kdo je tedy Tomáš Grimm?

Snad poprvé vzešel ve známost v roce 2003. Břevnov vyhrál zápas České fotbalové ligy v Písku, ale domácí cítili křivdu. Jeden z fanoušků kvůli dvěma odpískaným penaltám vyrazil za rozhodčím, kterému dal pěstí do brady. O pár let později se sudí tamtéž vrátil jako asistent, podle klubového webu mával praporkem po celý zápas jako zběsilý a napověděl svému kolegovi, aby vyloučil hráče jménem Červenka. Nikdo prý nevěděl proč. Ale komise rozhodčích pak vzkázala, že Grimm už příště nebude do Písku delegován.

Posmívání se Václavu Kadlecovi

Ale aby to neskončilo jen u týmu z jihu Čech – v roce 2012 se tenhle arbitr dostal do povědomí celé země. Stačily k tomu „přehmaty“ a sociální sítě. Nejprve zničil rezervu Sparty v Domažlicích a posléze se na facebooku vysmíval Václavu Kadlecovi a jeho zranění. Komise následně sdělila, že Grimm nebude příště nominován na zápasy letenského týmu. A dostal trest na čtyři zápasy.

Žádné další problémy už neměl (nikomu nevadilo, že jezdí s Viktorií Plzeň na zápasy evropských pohárů), naopak následovala další pochvala. Grimm vyrazil s partou rozhodčích (a Romanem Berbrem) na dovolenou na Kubu.

O rok později řádil v duelu Kolína proti Převýšovu, jemuž vyloučil tři hráče. „K průběhu se radši nebudu vyjadřovat,“ řekl kouč poražených Jan Kraus. Mnozí si tento zářez spojili s tím, že klub z Královéhradecka předtím podporoval Markétu Haindlovou, která chtěla vést český fotbal.

Grimm pak získal v roce 2014 bakalářský titul na Masarykově univerzitě v Brně, kde studoval na Fakultě sportovních studií. Ve své závěrečné práci napsal: „Rozhodčí je ten, kdo zodpovídá za průběh utkání a pravidla nechávají relativně volný prostor jeho posouzení sporné situace, takže rozhodčí nejen že může, ale dokonce i má posuzovat situace podle svého – samozřejmě ovšem za spolupráce s asistenty a přísně v duchu fair-play.“

Stejné ideály hlásal i později, a to prostřednictvím značky na přání. Na auto si pořídil SPZ se zněním FA1R PLAY.

V partě s Rogozem a Berbrem

Do rukou policie jej ale dostal až Vyšehrad a úplatky. Jednou podle obvinění pískal proti jeho soupeři v boji o postup, podruhé mu měl pomoci rovnou v zápase s Litoměřickem (7:1).

U všeho byl Roman Rogoz, kontroverzní sportovní ředitel pražského týmu a situaci posvěcoval již zmiňovaný Roman Berbr, dnes už bývalý šéf krajského svazu a bývalý místopředseda celé asociace.

I oni jsou ve vazbě.

Společnost jim tam dělá ještě další obviněný Michal Káník, který prý fungoval jako spojka - měl kontakty na spoustu hráčů.

Jak kauza dopadne?