„Nejdříve se zranil hráč základní sestavy, tak tam šel, potom se zranil on,“ objasnil kouč Jiří Hon.

Následně Otaslavice inkasovaly třetí branku, ale v 72. minutě přece jenom naději na bodový zisk snížením vykřesaly. „V tu chvíli jsme vrhli všechno do útoku, stáhli jsme obránce a hráli na tři hroťáky,“ potvrdil Hon.

O čtyři minuty později ale byla šance zase pryč, protože Kovalovice zvýšily na 4:1.

Domácím se to nelíbilo a při gólu reklamovali ofsajd. Navíc tíhu okamžiku otaslavičtí neunesli a nejvíce právě vystřídaný Piňos.

„Ty seš černá m*dka,“ řval podle zápisu na asistenta rozhodčího. Viděl tak červenou kartu, jenže situace měla dohru. Při odchodu do kabin hodil po rozhodčím kopačky, které jej měly zasáhnout do oblasti břicha, stojí dále v zápisu o utkání.

Červená karta pro Otaslavice.Zdroj: FAČR

„Rozhodčí tam měli pár momentů, které nezvládli, pomezní mával auty, které nebyly, pak zase nemávl aut, když už byl míč za lajnou, hlavní dával od první minuty karty. Ten čtvrtý gól z ofsajdu už byl vyvrcholením a tomu hráči na střídačce vytekly nervy,“ popisoval domácí trenér Hon.

„Avizovali ofsajd, ale ten pomezní tam stál, takže by to asi viděl. Potom tam vzniklo extempore mezi pomezním a ten chlapec mu nadával. Dostal červenou a byl vzteklý. Potom hodil kopačky a trefil sudího do břicha. Asi je házet neměl, ale neviděl bych v tom úmysl,“ podal pohled z druhé strany vedoucí mužstva Kovalovic Pavel Kusák.

„Bylo to jen na jejich střídačce, takže jsme se do toho nemontovali. Neunesli to, dělali si naději, když snížili, ale dostali další góly,“ dodal Kusák.

Emoce opravdu pracovaly, protože kromě červené pro Piňose ukázal hlavní rozhodčí další čtyři žluté karty v téže minutě - dvě pro hráče, jednu pro trenéra a pro vedoucího mužstva.

Otaslavice následně inkasovaly ještě dvakrát a prohrály 1:6. „Na rozhodčí bych to úplně nesváděl, ale měli tam pár momentů, které nezvládli,“ uznal Hon.

„Když někdo dostane šest gólů, tak za to asi nemůže rozhodčí. První půlku hráli dobře, ale druhou asi odešli fyzicky, protože nestíhali,“ dodal Kusák.

Celý incident však bude mít pravděpodobně dohru také u disciplinární komise a Piňos si delší dobu nezahraje. „Víme, že tam bude stopka, to se nedá nic dělat,“ uzavřel domácí kouč. Teď je jen otázka, jak dlouhá pauza pro hráče bude?