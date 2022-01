Na výroční valné hromadě byl kosmeticky upraven výbor, kterému stále vládne patriot Zdislavy Radovan Dobrovolný, místopředsedou je Michal Rychna, jednatelem Josef Šoun, pokladníkem Václav Jisl a zástupce kabiny a kapitán týmu Filip Dittrich. Všichni jsou zároveň hráči, i když předsedovi je 54 let, místopředsedovi 56 a Šoun je šest let v důchodu…

Zkušenosti z fotbalem z druhé strany z pozice rozhodčích mají jak Šoun, tak i Dobrovolný, který devět let pískal. Předseda chválí spolupráci městyse Zdislavy v čele se starostou Zbyňkem Fetrem. „Vybudovali jsme a vylepšili zázemí, domácí i hosté mají v kabinách svoji místnost a svoje sprchy, rozhodčí fungují v bývalé škole kousek od hřiště, kde mají i sociální zázemí. Postupně chceme zkvalitnit trávník a dodělat zábradlí u hřiště,“ potvrdil předseda Radovan Dobrovolný.

Vstup do soutěže byl pro Zdislavu nadějný, ale přišly hrozivé sprchy od béček Doubí a Vratislavic (12 resp. 13 gólů), k tomu vám Hlavice nasázela dalších třináct.

Ukázalo se, že máme velké slabiny ve fyzičce a také řadě hráčů chybějí zkušenosti. K tomu začaly mladým hráčům školy, na vysokých školách jsou dva v Hradci Králové, dva v Pardubicích a jeden až v Českých Budějovicích. Takže ti mnohdy chyběli nebo netrénovali. Sice jsme začali ještě v létě trénovat v šestnácti, ale právě i kvůli školám chodilo dvakrát v týdnu deset a pak jen šest lidí. Proto jsme se domluvili jen na jediném tréninku týdně. Navíc místní jsou jen tři, ostatní z Liberce… S trénováním pomáhal Pavel Sehnal z Rynoltic, ale kvůli malému počtu to pro něj nemělo cenu. No a bez trénování to moc nejde i na naší úrovni.

Máte na soupisce čtyři mladíky do 20 let a dokonce dva sedmnáctileté. To není špatné, i když v posledním kole jste nastoupili o devíti…

Bohužel mladí měli dohodnuté své akce dlouho dopředu, proto jsme odehráli poslední zápas v nižším počtu. Ale vypustit utkání, aby byl kontumák, jsme rozhodně nechtěli.

V šesti utkáních jste nedokázali vstřelit branku. I proto z celkově deseti zápasů slaboučkých pět gólů. To je velká bída, která je umocněna další bídou vzadu. Vypadá to, že snad ani nemáte kvalifikovaného gólmana…

Jak jsem říkal, nemáme zkušenosti. Mnohdy se stalo, že jsme se dostali do vápna soupeře, ale tam pak ve většině případů totálně zklamali a o míč přišli. A pak z toho byl protiútok, který v řadě případů skončil v naší síti. Ani bych gólmana nevinil, protože obrana a před nimi i záloha nedokázaly stíhat a ten pak čelil třeba třem protihráčům. Navíc se nám brankář zranil a půl sezony jsem musel ve 54 letech chytat já, protože nikdo jiný do brány nechtěl.

Jistě sháníte další hráče, protože na sociálních sítích monitorujeme vaši nespokojenost s docházkou a tím, že někteří z hráčů mnohdy ani nepřijdou na zápasy. Asi by to chtělo pevnější ruku vedení…

Na schůzi jsme čtrnácti přítomným členům sdělili, že bez tréninků to zkrátka nepůjde. A když dotyční nenajdou cestu na trénink, nebudeme s nimi k utkání počítat. Pokud se jim nechce, tak si můžou kopat do plechovky u paneláku. Ale samozřejmě musíte mít dostatečný počet lidí, proto bychom rádi přivítali čtyři šest nových hráčů, kteří by měli mít nějaké herní zkušenosti. Na věku ani tak nezáleží. Sice je to velké číslo, ale skutečně by to chtělo do každé řady jednoho ostříleného borce. Na podzim jsme protočili dvacet hráčů, ale v osmi zápasech bylo kluků dvanáct. Každé druhé utkání byla jiná sestava, kdy třeba nepřišli čtyři lidi.

Jak dál budete fungovat přes zimu?

Jsme domluveni, že Pavel Sehnal pomůže s kondiční přípravou a v mistrákách bude na lavičce jako kouč Josef Šoun. Chtěli bychom odtrénovat od 22. ledna tak osm sobot. Každopádně zůstaneme u jediného tréninku týdně.

Jak hodnotíte z pozice posledního jižní skupinu III. třídy?

Jsme rádi, že se můžeme vůbec hrát a poměřit se silnými kluby jako je Doubí. Je vidět, že nám v zápasech chybí vyhranost. Škoda, že počet klubů v naší skupině je jen sedm. Bylo by lepší, kdyby jich bylo dvakrát tolik.