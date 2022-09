Utkání proti Doubí bylo s výsledným skórem 4:2 pro Frýdlant B prvním vítězným počinem podzimního kola. Podle Stýbala je cílem klubu lepší umístění v tabulce než v loňském roce. Znamenalo by to vyšplhat se výš než na desáté místo. Postupové ambice je ale nesvazují. „Museli by být všichni zdraví a všichni by museli hrát. A to už se asi nestane. Teď je nás dvanáct nebo třináct a s tím se nedá hrát kvalitně B třída,“ popisuje Stýbal.

On sám má na aktivní fotbal čím dál tím méně času, protože od letošní sezóny dostal na starost trénování nově vzniklého frýdlantského dorostu. „My jsme tu teď docela dlouho dorostence vůbec neměli. Ale teď se nám povedlo dát dohromady asi dvacet kluků a to už je docela dobré. Tím máme ve Frýdlantu obsazenou veškerou mládež,“ říká Stýbal. Trenérskou průpravu nemá, ale dorost trénoval jeho otec a on sám hrál jako mládežník ve Slovanu Liberec, kde zažil řadu zajímavých tréninků. „Řekl bych, že tréninky si umím připravit dobré. Když kluci při zápase dělají to, co po nich chci, tak to taky vypadá k světu, s rodiči jsem zatím žádné konflikty neřešil, takže mi asi věří. Ale jsou to nervy,“ přiznává čerstvý trenér mládeže. S dorostem má jako kouč na kontě zatím jednu výhru a jednu prohru.

Michal Stýblo pracuje jako policista na obvodním oddělení ve Frýdlantu. Slouží dvanáctihodinové služby, které mu občas zasáhnou i do víkendového zápasu. „A někdy se stane, že mám noční službu v pátek před zápasem, a to potom taky není žádná sláva,“ popisuje Stýbl. I když mají ve v obci věrné fanoušky, tak zasahovat jako policista naštěstí nikdy nemusel. „Fandí se u nás hodně, ale nikdo nemá potřebu křičet nebo se prát. To by mi asi bylo trochu nepříjemný, kdybych musel ve službě přijet uklidňovat naše fanoušky,“ směje se Michal Stýbal.