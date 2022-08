Sice se do soutěžního ročníku 2022/23 přihlásil, ale nakonec minulý týden účast zrušil. Severní skupina III. třídy bude tak mít 11 mužstev. Jižní pak slabých sedm…

Smutný z vývoje je předseda a hráč Kunratic Milan Franc, který ještě s jedním členem tvoří výbor (během dvou let se sedmičlenný výbor rozpadl).

„Dopadli jsme úplně nejhůř, jak to jenom šlo. Ještě v době přihlášek jsem měl přislíbenou účast 14 lidí, soutěž jsme končili se třinácti a na tréninky chodilo dvanáct,“ přiblížil Milan Franc.

„Takže jsem ani nepomyslel, že nakonec účast v soutěži zruším. Jenže zachytat okres si ještě chtěl brankář Špína a odešel do Dolní Řasnice. Pak přestaly chodit posily z Višňové a další. Najednou bylo na tréninku devět lidí a bez gólmana. Napsal jsem proto všem hráčů sms zprávu, aby se mi vyjádřili, jestli budou vůbec na mistrovské zápasy. Na první bych měl deset a na druhý devět. To na fotbal není, proto jsem III. třídu odpískal,“ vysvětlil kunratický předseda.

Fotbal tak v Kunraticích „umřel“, ale Milan Franc chce věřit, že tomu tak bude jen na rok. „Já a Mirek Stejskal jsme šli do céčka Frýdlantu, kam ještě lanaříme do hry Želonku. Ještě nejsme tak staří na fotbal, abychom jen seděli doma. Ten rok využijeme na rekonstrukci a zavlažování hřiště, které patří obci. A pak se všichni do Kunratic vrátíme,“ dodal předseda Franc.

MILOSLAV CIHLÁŘ