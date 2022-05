Dal jste čtyři góly, to se často ve fotbale nestává, že? No mezi dospělými se mi to povedlo poprvé.

Jaký máte střelecký rekord třeba v mládeži?

To si přesně nepamatuji, ale v žácích a dorostu jsem dávál gólů víc, třeba i kolem čtyřiceti za sezonu. Je pravda, že jsem hrál i v útoku. Ale vyzkoušel jsem si to i v bráně a obraně.

Trefil jste se čtyřikrát v rozmezí 52 minut. Pamatujete si jednotlivé branky?

To já nezapomenu… Na 1:2 jsem snižoval proti Krásňáku před koncem prvního poločasu z dorážky, když gólman míč jen vyrazil. Druhý jsem dal až po přestávce z penalty, která byla za ruku jednoho z hráčů Krásného Lesa. Třetí byl po standardní situaci a rohu a poslední na konci po centru hlavou. Škoda, že až v 90. minutě a už jsme nestihli vyrovnat.

Budete za svoje čtyři góly spoluhráčů platit? Dal jste všechny góly svého týmu…

Jo, musím donést flašku.

Celkově jste v sezoně dal 12, máte minimální ztrátou na třetího nejlepšího střelce…

Můj spoluhráč Martin Kyncl jich má patnáct, soutěžíme spolu, chci ho dohnat.

Vsadili jste se o něco?

Ne, jen se hecujeme. Je to pro nás taková motivace navíc, aby nám to tam padalo oběma.

Ve vaší třetí třídě ve skupině Sever vede Milan Plesar ze Sokolu Bulovka, jenž se trefil už 26 krát…

Znám ho, on hrál krajský přebor ve Višňové, ten je výkonnostně jinde.

Máte tedy nějaký vzor?

V zahraničí portugalského reprezentanta Cristiana Ronalda, toho sleduji dlouho i teď v dresu Manchesteru United.

Fandíte tedy United?

Ne, já přeju Realu Madrid.

Máte nějaký fotbalový sen, přejete si třeba přestup do vyšší soutěže?

Zkoušel jsem to ve Višňové i ve Frýdlantu, ale teď jsem spokojený v Habarticích, kde jsem v šesti letech začínal. Jednak kvůli práci, trénujeme tam jen jednou za týden a hrajeme fotbal pro radost. Navíc je tam dobrá parta, děláme různé akce, hrajeme pinčes, měli jsme turnaj v nohejbalu. Podmínky tam máme dobré, zázemí také, jen hřiště by mohlo být lepší. Máme ale problém s vodou, je to tvrdé, takové pole.

Jste v lepší polovině tabulky, jaké mají Habartice vlastně ambice?

Chceme to zkusit do třetího místa.

O postupu jste se tedy nebavili?

Mylslím, že nahoru půjde jen první a to si Krásný Les, který údajně postoupit chce, už pohlídá. Ztratil jen pár bodů za jednu prohru a jednu porážku…

Vy jste tam teď prohráli po boji 4:5…

My jsme dělali strašný chyby, dostali laciné góly o našich chybách. Oni skórovali ze všeho, co jsme jim nabídli…

V neděli od 14 hodin vás čeká na domácím hřišti Víska…

Rád bych potvrdil střeleckou formu, stal se nejlepším střelcem Habartic a pomohl mužstvu k výhře.