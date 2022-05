Tři kola před koncem okresního fotbalového přeboru může rezerva Višňové po výhře v Mníšku slavit titul přeborníka. Nikdo z dalších mužstev jí totiž nemůže dohonit. Ovšem jestli bude chtít postoupit do I. B třídy, to je otázka dalších dní. V posledních třech kolech budou velice zajímavé boje o sestup, protože pravděpodobně budou padat tři týmy.

Krásná Studánka bodovala ve čtvrtém utkání v řadě, i když tentokrát plichta s Machnínem, ozdobená třemi penaltami, byla pro ni málo. Rozstání letos podruhé vyhrálo, přestože s Rynolticemi prohrávalo 0:2. Velký návrat „Messiho“ Štrbáka, který vstřelil třetí branku Dolní Řasnice, a ta znamenala plichtu 3:3 s Osečnou.

Dětřichov zvládl duel s Bílým Kostelem a záchranný boj nevzdává. Nové Město nedokázalo vstřelit Frýdlantu více jak čtyři góly, i když oslabený soupeř si o příděl říkal. Duel Nové Vsi s Jokers neměl vítěze, ale zato Nová Ves dohrála bez dvou vyloučených – po faulu a za ruku.

Bilance kola: 7 (3 – 3 – 1), branky: 31 (19:12). Červené karty: Illek a Dobiaš (oba Nová Ves). Střeleckým hattrickem se blýskl Jan Hrubeš z Rozstání. Kanonýři přeboru: Šindler (24), V. Černý (22), oba Nové Město, Kadeřábek (Krásná Studánka) – 18.

KRÁSNÁ STUDÁNKA B – MACHNÍN 2:2 (0:0)

Béčku nebylo poločas nic platné, že bylo lepší. Muška a zejména gólman Machnína Stehlík byli proti. Své šance pohřbívali zejména Kadeřábek a Jiroš. Krátce po přestávce se konečně prosadil domácí „Kade“, pak ale měl soupeř výhodu pokutového kopu, který neproměnil Bér. Přesto hosté potrestali chybný výkop gólmana a srovnali. V 78. minutě měli výhodu penalty domácí, a tu Kadeřábek využil. Jenže následně Studna přestala hrát a Machnín začal hodně zlobit. Nakonec domácí pasivitu potrestal z další penalty L. Černý a bylo srovnáno. Ke zlosti domácích. Hráči chválí výkon sudího Loubka. Branky: 49. a 78. z pen. Kadeřábek – 63. a 88. z pen. L. Černý. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 3:0. Diváků: 40. Krásná Studánka: Průšek – Vítek (46. Hak), T. Macháček, Novák, Lednický – Pojsl 75. M. Macháček), Š. Vondráček, Vajtr, Jiroš – Kadeřábek, Hála. Machnín: Stehlík – Resler (65. Gruncl), Bér, Poláček, Minář – M. Černý, Stuchlík, L. Černý, Souček – Pičman (65. Trpišovský), Šebek (33. Formánek).

ROZSTÁNÍ B – RYNOLTICE B 5:2 (3:2)

Spíše staré gardy nastoupily v derby proti sobě. Hosté šli do vedení ranou Karáska k tyči a náskok potvrdil Michal Šálek bombou ze 40 metrů s pomocí větru. Ale domácí Hrubeš hlavičkou snížil a po hrubé chybě obrany vyrovnal Passian. Poté po rohu hlavičkoval přesně Jan Čihula a Rozstání vedlo. Brzy po přestávce mohl dorovnat náskok hostující Rudolf, ale z penalty selhal. Pak přišly další hrubé chyby obrany Rynoltic a Jan Hrubeš přidal další dvě trefy, takže si připsal hattrick. Smutné je, že do Rozstání nepřijel rozhodčí. Branky: 27., 67. a 80. Jan Hrubeš, 35. Passian, 40. J. Čihula – 10. Karásek, 20. Šálek. Rozhodčí: Laik. Diváků: 50. Rozstání: Vrábel – J. Čihula – Synek, Holubek, Maňák (67. Molnár) – Ulrich, F. Grujoski, Passian, Hajský – Josef Žoček, Hrubeš. Rynoltice: Kopecký – Dospěl, Tvrzník, Peřina, Borsuk – Šálek, Rudolf, Karásek, Dobrovolný – Kotyza, Dvořák (75. Picek).

DĚTŘICHOV – BÍLÝ KOSTEL B 3:1 (2:1)

Půl hodiny byl posílený Kostel lepším mužstvem, ale Zahrádka jim gólem udělal čáru přes rozpočet. Odpověď přišla za pár minut v podání rány Daniela Ďuriše z vápna. Hosté byli důraznější, ale gólová hlavička Víznera po rohu jim vzala vítr z plachet. Ve druhém poločase si domácí taktickým výkonem náskok pohlídali a Zahrádka hosty dorazil třetím gólem. Branky: 14. a 55. Zahrádka, 45. Vízner – 22. Dan Ďuriš. Rozhodčí: Pavlů, ŽK: 2:4. Diváků: 40. Dětřichov: Myška – Válek, Mičunovič, Vít, Vízner – Patrman, Votruba (75. Albert), Hlávka, Kohucik (67. Čindejev) – Zrůst, Zahrádka (84. L. Ráž). Bílý Kostel: Doupovec – J. Černý, Suchánek, Petr Fedák, Binar (73. David Ďuriš) – Pavel Fedák, Jan Ďuriš, Binar ml., Dan Ďuriš – Klíma, Hyška.

NOVÉ MĚSTO – FRÝDLANT B 4:1 (2:1)

Město si vypracovalo spoustu šancí, které dokázalo zkazit. Frýdlant ve slátané sestavě byl dost odevzdaný a domácí toho nedokázali řádně využít. Za hodinu bylo 4:1 a tím veškerá domácí produkce skončila. Nové Město s nepřinutilo k lepšímu výkonu. Branky: 48. a 60. Šindler, 19. V. Černý, 40. Nevečeřal – 25. Stýbal. Rozhodčí: Toman, ŽK: 2:0. Diváků: 30. Nové Město: Suk – Pospíšil (65. Dymokurský), V. Černý, Šmidrkal, Nevečeřal – Lode, Láznický, Kolenkár, Šindler (79. Pacovský) – Lakomý, O. Černý (72. Škareda). Frýdlant: Stýbal – Válek, Pleskač, Tomášek, Mauer – Hájek, Cýrus, Šena, Ponc – Němec, Stránský.

DOLNÍ ŘASNICE – OSEČNÁ 3:3 (0:2)

Dvacet minut vyznělo sice pro domácí, jenže přesný byl Švec z Osečné, který se trefil „angličanem“. Stejného hráče nechala domácí obrana volného a bylo 0:2. Dolní opět hrála bez tří hráčů základu a měla to dost složité, protože za necelou hodinu „tekla“ 0:3. Přitom hrála již se Štrbákem, který vyslyšel prosby trenéra Leibla a zařadil se do sestavy. Hosté vedli pohodlně 3:0, jenže pak přišel domácí uragán a během pěti minut bylo srovnáno! A to díky díky dvěma trefám Romana Davida a jedné Štrbáka. Nakonec měl střelec Štrbák na noze rozhodnutí po průnikové přihrávce, jenže v poslední minutě v koncovce selhal. Branky: 65. a 66. David, 69. Štrbák – 13. a 27. Švec, 57. Suchar. Rozhodčí: Vlček. Diváků: 30. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Riedl, M. Kovačík, Kadera – Jelínek, David, Petrovič, Skalický (75. Šírek) – Sochor, Štrbák. Osečná: Bílý – Koťátko, Pittner (80. Bergr), Trapp, Švec (59. Hobbs) – Kysela, Budina, Naštický, Suchar – Novotný, Filinger.

MNÍŠEK – VIŠŇOVÁ B 1:2 (0:0)

Do poločasu kvalitního utkání měl Mníšek více šancí, jenže koncovka byla slabá. Po přestávce domácí gólman udělal chybku a po ní se dostala Višňová do vedení. Domácí měli již jen náznaky šancí a soupeř po jednom z brejků byl faulován za penaltu. Z ní mladý Beran navýšil náskok. Mníšek sice za chvíli dokázal snížit a poté měl závěrečný tlak, který však byl bezzubý. Branky: 73. Jerie – 55. Knapp, 71. Beran z pen. Rozhodčí: Preissler, ŽK: 2:2. Diváků: 40. Mníšek: Skála – Drašner, P. Proche, Sonntag, Čeřovský – Čížek (46. Jerie), Vacek (69. Mikeš), Rašín, Kos – Šikýř, Teubner (66. Švanda). Višňová: Závůrka – Cýrus, Pavlů, Labský, Lachman – Knapp (80. Nguyen), Bečička (55. Kutílek), Dobrovodský, Ismanický (46. Kaniok) – Beran (90. Marek), Hloužek.

NOVÁ VES – JOKERS 1:1 (1:0)

Domácí mají spoustu hráčů zraněných, takže poskládali pouze jedenáctku. I přes tento handicap mohli šli do vedení a mohli přidat i druhý gól. Jokers se do poločasu nedostali k zakončení. Ke konci půle fauloval domácí Illek a šel do sprch. V deseti se domácí ve II. půli „zatáhli“ a museli odolávat náporu soupeře. A to zejména po celé řadě standardních situacích. Ves měla jen jednu šanci, kterou dva hráči na jednoho nevyřešili. Jokers útočil do plných a v 79. minutě kopal penaltu za ruku hráče, který míč vyrazil ze šibenice a viděl červenou kartu. Z pokutového kopu vyrovnal Pugner a v následné dvojité přesilovce hosté ostřelovali domácí bránu a měli tři vyložené příležitosti po odražených míčích. Branky: 28. Matěj Marek – 80. Pugner z pen. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 1:1, ČK: 43. Illek, 79. Dobiaš (oba NV). Diváků: 40. Nová Ves: Michal Marek – Dobiaš, Illek, Lanc, Jansta – Matěj Marek, K. Šalát, Václavík, Čupr – J. Šalát, Surmay. Jokers: Šimon – Pugner, Koníř, Pařík (75. Harda), Rapčan (75. Rys) – Abrahám, Lopuszynski, Le, Kinský (46. Kochan) – Moc, Mokrý (44. Vaněk).

Fotbalová III. třída:

Postup do okresního přeboru již mohou slavit jasní vítězové obou skupin – Krásný Les a Doubí B.

SKUPINA JIH:

Zdislava – Hlavice 1:7 (0:5). Branky: Rychna – Jan Löffler 4, Česák, Hozák, Najman.

Chotyně – Vratislavice B 1:5 (1:1). Branky: Pekárek – Hájek, Schovanec, Roubal, Vu, Scerban.

Václavice – Vesec B 0:4 (0:2). Branky: Hůlka 2, Pavlů, Schmidbauer.

SKUPINA SEVER:

Kunratice – Raspenava 1:9 (0:7). Branky: Pospíchal z pen. – Vojtěch Zeman 4, Rác 2 (1 z pen.), Hanzl, Koudelka z pen., Prokop.

Jindřichovice – Mníšek B 6:0 (2:0). Branky: Hradec 2, Lenhart 2, David, Hrevuš.

Víska – Frýdlant C 1:1 (1:0). Branky: Weidisch – Křiklava.

Bulovka – Habartice 1:3 (1:1). Branky: Plesar – Čumpl, Vnouček, Švandrlík.

Krásný Les – Horní Řasnice 5:0 (3:0). Branky: Stříteský 2, D. Folda 2, Uzel.

Hejnice B – Bílý Potok 4:0 (0:0). Branky: Havel, Tobolka, Cifra, Heinzl.