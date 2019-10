Kromě devíti branek (z toho tři z pokutových kopů byl navíc vyloučen novoměstský trenér David Jalovičar za urážky rozhodčího. „Oboustranně to byl na okres výjimečný fotbal s dobrou diváckou kulisou,“ přiznal Jalovičar. Město úvodních dvacet minut hrálo dobře, přesto po prvním rohu Machnína prohrávalo.

Domácím drhla koncovka, kdy například situaci tři na jednoho spálili. Hosté museli ještě před půlkou střídat rychlého útočníka Martina Černého, který vstřelil úvodní branku. „To na hřišti již devět minut kulhal. Pro nás to byla dost citelná ztráta, jeho rychlost nám pak chyběla,“ potvrdil hrající trenér Machnína Zdeněk Zbořil. Přesto v úvodu II. půle Machnín využil pokutový kop na 2:0. „To již vypadalo zle, ale stále ještě bylo dost času,“ řekl domácí kouč.

Trestný kop Šmidrkala skončil v šibenici a po dlouhém výkopu mladého Frice zaváhal jinak dobrý brankář Gregor a zkušený Šmidrkal svým druhým gólem srovnal skóre. Tím se domácí chytli a po faulu na Šindlera dal z pokutového kopu Lode na 3:2. „Podle mě to na penaltu nebylo,“ podotkl Zbořil. K tomu navíc přišla krásná hlavička Kadery na 4:2. To byl tedy dokonalý obrat, jenže Machnín v rozmezí tří minut vyrovnal stav na 4:4.

„Náš gólman zlikvidoval šest gólovek domácích, my jsme zase nastřelili dvakrát břevno,“ uvedl Zbořil. Velké drama pak vyřešil pokutový kop domácích, který přišel po faulu ve skrumáži na Likavce. A Lode se nemýlil podruhé, čímž zajistil v přestřelce tři body pro své Nové Město. A byla to teprve třetí výhra na podzim. Souboj střelců Lode vers. Michal Pavlů skončil 2:2, ale v tabulce kanonýrů to je suma sumárum 13:10 pro novoměstského střelce.

„Nové Město v kvalitním utkání nahoru – dolů mělo víc gólovek, a proto vyhrálo. Divím se, že je takový tým v tabulce tak dole,“ uzavřel trenér Machnína.

Poslední Chotyně zopakovala stejně vysokou prohru z Machnína (2:5), tentokrát doma proti béčku Chrastavy. Chrastava byla fotbalovější a kromě pěti branek ji dvě nebyly uznány pro ofsajd. Domácí měli své možnosti, jenže s nimi naložili zle (útočníci + Konrádova tyč). V inkasovaných gólech se Chotyně dostala přes padesátku.

V tabulce druhý Frýdlant nemohl využít půjčky hráčů z A týmu, a tak byl Dětřichov jednoznačně lepší a domácí si připsali prohru 2:5. Jednoduchá hra vítězů se opírala o rychlost útočníků Zrůsta a Zahrádky, s nimiž si obrana Frýdlantu nevěděla rady. Frýdlant se proti zkušenějšímu soupeři neprosadil ze tří šancí, které měl za stavu 0:1.

V Rynolticích se radovali „old boys“ z Osečné po výhře 4:3. Nejmladším hráčem vítězů je totiž 23letý gólman Suchar, jinak jsou to chlapci povětšinou kolem čtyřicítky. Domácí rezerva i s posilami z áčka podala katastrofální výkon a zklamala na celé čáře.

Višňová díky střelci Michálkovi má bod za plichtu 1:1 s vedoucím Hrádkem. Na vyložené šance bylo 3:3, ale zachytali oba brankáři, když tomu domácímu Závůrkovi pomohly tyč a břevno.

Stráž dokázala využít hodinovou přesilovku proti Raspenavě a vyhrála vysoko 5:1. Nekompletní hosté vehementně protestovali proti první brance Stráže, možná po faulu, což přineslo jak vyloučení, tak i velký vliv na jejich psychiku a cítili se v celém průběhu zápasu poškozeni.

Dolní Řasnice prvně v sezóně dokázala bodovat venku. V Bílém Kostele remizovala 1:1, když domácí srovnali díky proměněné penaltě.

Výsledky okresního přeboru

Chotyně – Chrastava B 2:5 (0:1). Branky: 58. Pramor, 77. Mrva – 23. a 81. Suk, 48. Jaček, 52. Řezka, 65. Vávra. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 2:1, 50 diváků. Chotyně: Hřib – Marek, Vít Kolínský, Scheufler, Řehák (46. Svoboda) – Fedák, Pramor, Konrád, Šalát – Jakub Kolínský, Mrva. Chrastava: Zoul – Šupol, Řezka, Vávra, Tauchman – Jaček, Roubíček, Škarýd (75.Louda), Kyncl – Suk, Voplakal (75. Salava).

Nové Město – Machnín 5:4 (0:1). Branky: 54. a 55. Šmidrkal, 61. a 82. Lode (obě z pen.), 72. Kadera – 49. z pen. a 78. Michal Pavlů, 28. Martin Černý, 75. Gondola. Rozhodčí: Dušek, ŽK: 0:2, 80 diváků. Nové Město: Fric ml. – Pospíšil, Ressel, Kadera, Šindler (91. Pacovský) – Šmidrkal, Nevečeřal (76. Likavec), Lode, Láznický – Kolenkár, Lakomý. Machnín: Gregor – Resler, Stuchlík, Gondola, Lukáš Černý – Michal Pavlů (83. Zbořil), Martin Černý (39. Poláček), Novotný (61. Gruncl), Vaňata – Pavlišta, Aubrecht.

Frýdlant B – Dětřichov 2:5 (0:2). Branky: 69. a 88. Šena – 12. a 71. Zahrádka, 7. Vít, 61. Mičunovič,78. David Ráž. Rozhodčí: Svinka, ŽK: 1:2, 30 diváků. Frýdlant: Zahradník – Čečatka, Kozák, Bárta, Kudrna (69. Bartoš) – Luboš Stýbal, Peml, Drobný, Válek (46. Smolný) – Šena, Pleskač. Dětřichov: Pavlík – David Ráž, Mičunovič, Marek Ráž (61. Čindejev), Vízner – Zajíček, Houdek, Vít, Kohucik – Zrůst, Zahrádka (64. Lukáš Ráž).

Rynoltice B – Osečná 3:4 (3:2). Branky: 27. a 39. Chmelík, 33. Škopek – 21. a 81. Pittner, 17. Penz, 67. Hunka. Rozhodčí: Šoun, ŽK: 3:2, 50 diváků. Rynoltice: David Peřina – Jan Peřina, Dobrovolný, David, Tvrzník (74. Borsuk) – Škopek (59. Zelený), Karásek (80. Kotek), Chmelík, Čermák (64. Moravec) – Šimek, Firman (70. Ryšavý).

Osečná: Suchar – Pittner, Kysela, Štěpánek (61. Svoboda), Šimon – Penz, Koťátko, Říha, Tomáš – Novotný, Hunka (74. Bílý).

Bílý Kostel B – Dolní Řasnice 1:1 (0:1). Branky: 47. Jan Ďuriš z pen. – 31. Štrbák. Rozhodčí: Loubek, ŽK: 0:1, 60 diváků. Bílý Kostel: Ulrich – Fedák, Libor Janáček, Černý, Strnad (80. Dušek) – Suchánek (77. Leoš Janáček), Klíma (61. Vik), Jan Ďuriš (61. Hyška), Černohorský – Daniel Ďuriš, Vacek (77. Doupovec). Dolní Řasnice: Veselý – Bartoš (66. Horáček), Ondřej Černý, Petrovič, Sochor – Štrbák, Prokop, Vrňata, Tomáš Kovačík – Václav Černý, Hnilička.

Stráž n. N. B – Raspenava 5:1 (3:1). Branky: 46. a 58. Havlíček, 30. Oberreiter, 34. Jakub Frýba, 37. Landa – 44. David. Rozhodčí: Vlk, ŽK: 1:3, ČK: 30. Koutný (R), 75 diváků. Stráž: Šimek – Jan Frýba, Jakub Frýba, Novák, Havlíček – Procházka, Landa, Vedral, Valášek – Hruboň, Lukáš Oberreiter (30. Oplištil). Raspenava: Urban – Horčička, Pavel Koudelka, Vrátný, Vancl – Meneghel, David, Pikous, Koutný ml. – Vrňata, Koutný st.

Višňová B – Hrádek B 1:1 (0:1). Branky: 82. Michálek – 11. Novák. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 2:0, 70 diváků. Višňová: Závůrka – Šolta, Lachman, Bláha, Bednář – Cýrus, Labský, Zita (81. Marek), Michálek – Bečička (88. Pantůček), Rücker (59. Michoň). Hrádek: Manhart – Šalát, Brožík, Kapras, Charvát (73. Nývlt) – Engel, Štěpek, Šebesta, Koleno (61. Kovač) – Fikar, Novák.

Okresní přebor po 11. kole

1. Hrádek B 11 8 2 1 34:12 26

2. Višňová B 11 6 2 3 40:24 20

3. Frýdlant B 11 6 1 4 48:29 19

4. Dětřichov 11 6 1 4 24:25 19

5. Raspenava 11 4 5 2 24:20 17

6. Machnín 11 5 2 4 35:39 17

7. Dolní Řasnice 11 5 1 5 31:27 16

8. Bílý Kostel B 11 4 4 3 32:29 16

9. Chrastava B 11 5 1 5 33:35 16

10. Osečná 11 3 4 4 26:30 13

11. Rynoltice B 11 3 3 5 33:41 12

12. Nové Město 11 3 2 6 32:39 11

13. Stráž n. N. B 11 3 1 7 29:36 10

14. Chotyně 11 1 1 9 16:51 4