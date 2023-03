Po pětiměsíční pauze se tento víkend rozehraje okresní fotbalový přebor Liberecka, kde je velkým favoritem postupu Nová Ves. Opačné starosti se sestupem budou mít zejména Bílý Kostel B a Stráž nad Nisou.

Okresní fotbal na Liberecku - ilustrační foto. | Foto: Jakub Volný

1. NOVÁ VES (34 bodů). "Nic se u nás nezměnilo, kádr trenéra Martina Kverky zůstává stejný. Všichni se již na odvety těšíme," uvedl předseda Martin Maťátko, který se ale o postupu bavit nechce. Ale když máte v kádru exligové borce Čupra, Radzinevičiuse a Štajnera, tak to jinak než na postup není. V přípravě Ves prohrála s Paběticemi 4:5 (víska hokejisty Vlacha) a remizovala 3:3 s Rozstáním.

2. OSEČNÁ (31). Borci trenéra Miroslava Bergra měli velmi dobrý podzim, na který by chtěli navázat i na jaře, i když tréninková morálka nebyla nejlepší. "Na podzim nám to sedlo, konečně jsme začali proměňovat šance, ale jsem zvědav na odvety, protože příprava trochu vázla. Nic moc," přiznal předseda Luboš Pytloun. "Nedařilo se nám pořádně sejít, snad to bude lepší. Prohráli jsme oba přípravné zápasy, 0:5 s účastníkem Středočeského kraje a 0:4 s Dubnicí, ale nebyli jsme komplet," dodal. Nováčkem je Ondřej Kyksa z Rozstání. "Chtěli bychom se udržet v horní části tabulky," doplnil Pytloun.

3. RYNOLTICE (28). Široký a silný kádr trenéra Petra Picka zůstal přes zimu pohromadě a jistě bude čeřit ty nejvyšší patra přeboru. "Chceme se bavit fotbalem a hrát nahoře," sdělil nejlepší střelec soutěže Tomáš Vacek, který je také sekretářem klubu. Radost oddílu dělá mládež: "Pochvala patří trenérům, když v se v přípravkách věnují 30 dětem. A to máme ještě mladší žáky," podotkl Vacek.

Hejnice rozebrali za tři minuty, my ale posílíme, říká šéf lídra. Přebor začíná

4. DOLNÍ ŘASNICE (25). Trenérská dvojice Bohuslav Jelínek a Pavel Sochor budou při úzkém kádru asi často na hřišti. Zatímco legenda Petrovič pokračuje v aktivní činnosti, gólman Špína jde na operaci kolene. "Přestože jsme na pěkném 4. místě, jaro bude asi slabší. Bylo by skvělé toto umístění udržet nebo skončit do půlky tabulky," prozradil Pavel Sochor. Přípravu Dolní zakončila porážkou od Nového Města.

5. VIŠŇOVÁ B (23). Rezerva se opírá o čtyři zkušené borce, kteří jsou doplňováni mladými z dorostu. "Starší nechodí moc trénovat, ale chceme mít béčko jako mezičlánek v přechodu dorostenců do chlapů. Každopádně se budeme snažit o dobrý fotbal," uvedl předseda Milan Melka. Trenéry jsou Jan Mokrý a Lukáš Cýrus.

6. JOKERS (22). Žolíci vhodně doplnili kádr, když přišli: střelec III. třídy Kolka z Bílého Potoka, Mraček z Ruprechtic, Fejfar z Hejnic a řeší se ještě Hořčička z Bogatyiny. "Jsme připravení. Chceme se co nejdříve zachránit a stabilizovat kádr," sdělil předseda Vladislav Pospíšil. Příprava: Vesec B 8:1, Nové Město 6:5. Trenérem je Michal Čurda.

Za hvězdou na vesnici: Štajner hraje na žízeň, rowdies byli v sedmém nebi

7. DOUBÍ B (19). "Kádr stárne a chlapcům se nechce trénovat. Sice jsme porazili Mníšek 7:1, ale většinou zápas táhli naši běhaví dorostenci, kterými se snažíme doplnit mužstvo. A jsou mezi nimi i 17letí, na okres opravdu dobří," uvedl kapitán týmu Lukáš Hruboň, zároveň i trenér. Béčko bylo v osmi lidech na soustředění a vyhlíží střed tabulky.

8. KRÁSNÁ STUDÁNKA B (18). Rezerva trénuje s áčkem a na trénincích je většina závodníků z béčka. "Nejsou lidi, naposledy šest béčkařů hrálo za áčko proti Višňové. My jsme přípravné utkání nehráli," přiznal trenér Tomáš Macháček, který vidí problémy v zápasech, kdy se áčko s béčkem budou křížit, takže áčkaři nepomohou. "To se bojí, že to nedáme dohromady. Každopádně chceme klidný střed tabulky," dodal Macháček.

9. MNÍŠEK (15). Trenéry jsou Petr Proche a Petr Mikeš. Ti doplnili kádr Žabkou (Vratislavice), Lukášem Halamou (Harrachov), Radkem Podhorou (Velký Šenov). Přijít by ještě měl Radek Barbořák (Harrachov). Mníšek odehrál čtyři přípravné zápasy: Doubí B 1:7, Vesec 3:5, Tatobity 8:1, Rozstání B 15:0. "Chodíme trénovat od konce ledna, ale někdy jen v šesti. Cílem asi bude vyšplhat se do poloviny tabulky," přiznal Proche.

10. KRÁSNÝ LES (15). "Máme rozjednaný jeden přestup, jinak je tým stejný jako na podzim. Jsme nováček a cílem je se udržet," řekl předseda Stanislav Vébr. Ten smutní nad neúčastí sedmi hráčů, kteří zároveň ještě hrají hokej. Příprava: Habartice 4:7, Horní Řasnice 8:0. Trenérské duo je Roman Folda a Milan Istenák. "Škoda, že se jarních odvet nedožil náš věrný divák a skalní fanda Josef Mauer, který zemřel po nemoci ve věku 76 let," sdělil Vébr smutnou novinu.

FOTO: Rezerva Višňové zakopla, dno tabulky tvrdě brousí Dětřichov

11. MACHNÍN (15). Trenérský spolek se po slabším podzimu rozrostl na trio Poláček - Bér - Romanopulos. Kádr rozšíří jeden student z TUL, naopak skončil 16letý mladík, který přešel do dorostu Doubí. "Náš cíl je skromný - být do 10. místa," sdělil předseda Nikos Romanopulos. Příprava: Vratislavice 1:2, Stráž n. N. 6:2.

12. FRÝDLANT B (9). V kádru prodloužil Mourek z Vísky, uzdravil se Jiří Hanzl, ze zahraničí se vrátí Zita. Béčko "zdobila" špatná tréninková morálka, a tak ho budou doplňovat 16letí dorostenci. "Přes problémy chceme soutěž zachránit," věří předseda Martin Budzel. Trenérem je Zdeněk Tomášek. Příprava: Mníšek B 7:2, Nová Ves u Bakova 2:3.

13. STRÁŽ NAD NISOU (5). Po sestupu a špatném podzimu přišel nový trenér Václav Bukvic a s ním několik nových tváří. "Ještě děláme tři lidi k doplnění. Prohráli jsme přípravné zápasy s Všechlapy 2:5 a Machnínem 2:6, kde trenér prostřídal čtrnáct hráčů a zkoušel různé herní varianty," uvedl předseda Jaroslav Řízek. "Povinnost je udržet soutěž," dodal. Začátek bude mít Stráž ale hodně těžký, když startuje dvakrát na hřištích soupeře.

14. BÍLÝ KOSTEL B (4). Trenéra Romana Janáčka čeká nelehký úkol - pokusit se zachránit soutěž. "Máme v kádru mladé, ale ti nám trénovat moc nechodí. Hráli jsme jen s Rapidem a prohráli 1:6. Uvidíme jak v mistrákách, snad je zvládneme. Jsme v očekávání," sdělil Janáček.