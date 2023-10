"Moje úspěchy jsou společné s týmem, bez kterého bych to nedokázal," říká v rozhovoru pro Deník obdivovatel Cristiana Ronalda nebo fanoušek Realu Madrid. Sám si chce ale fotbal hlavně užívat.

Podle trenéra a manažera klubu Stanislava Bejdy je Filda šikovný fotbalistu s dobrou levačkou. Výběr mladších žáků v okresním přeboru táhne dle slov kouče čtyři pět šikovných hráčů, jedná se o jeden ze silnějších ročníků.

Gratulace k devíti gólům, je to váš osobní rekord v jednom utkání? Kolik jste dal nejvíc gólů v zápase?

Určitě je to jeden z nejvíce gólových zápasů, ale nevím přesně jestli nejvíce, ale za posledních pár sezón to je určitě nejvíce gólů za jeden zápas.

Mohl jste kanonádu zaokrouhlit na deset branek?

Desátý gól bych určitě mohl dát, ale už jsem ani nepotřeboval, myslím si, že 3x hattrick stačí.

Máte nějakou metu, kolik branek za sezonu byste chtěl dát?

Zatím mám okolo 25 gólů, takže mohl bych zkusit ještě takových 10 přidat.

Když dáte tolik gólů v zápase, pamatujete si, jak padly?

Nějaké góly si pamatuji, že byly nějak speciální nebo hezký, ale všechny si ne.

Jak se vám osobně hrálo?V ten den foukal silný vítr, na zápas trochu zmírnil, svítilo sluníčko a byl hezký den. Hrálo se mi dobře, byla hezká tráva, líbilo se mi hřiště a okolí.

Vyhráli jste 21:0, to se asi ani v mládežnických kategoriích často nestává nebo ano?

Tak vysoká výhra se málo kdy stává, bylo to výjimečné.

Jednalo se o nejvyšší vítězství v sezoně? Vyhráli jste někdy více?

Tento zápas byl s nejvíce góly, i možná co si pamatuji.

Dobírali si tě nějak kluci nebo chválil trenér?

Podporovali mě, abych dal ještě další góly, ale taky chtěli dát gól, tak jsem jim dával šanci, hlavně mladším. Trenér mě samozřejmě pochválil.

Jakou máte v klubu partu a jaké máte do sezony ambice?Je nás tam jen pár starších a pak přišli mladší, ale už jsme sehraní. Chceme se umístit co nejvýše, ale hlavně si to užít.

Kdo vás přivedl k fotbalu?

Starší brácha mě přivedl. Chodím už od malička.

Pořád je vzor CR7 resp. Real, jak si říkal v jednom z rozhovorů?

Ronaldo je vynikající fotbalista, už je starší, ale vše co dokázal, z něho dělá nejlepšího hráče. Real Madrid je stále můj nejoblíbenější klub.

Jaké máte fotbalové sny?

Ve fotbale bych se chtěl dostat co nejvýše, ale zas aby mě to bavilo, takže uvidím. Jsem rád, že mě rodiče a prarodiče podporují, třeba že mě vozí na zápasy, i když je to daleko.