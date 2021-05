Peter Sulo, trenér Sokola Doubí v I. A třídě, zvítězil v okresní anketě O nejpopulárnějšího fotbalistu. Jeho četní fanoušci mu dali na internetu celkem 6 502 hlasů ze 16 160.

VÍTĚZ ANKETY. Peter Sulo, trenér Sokola Doubí v I. A třídě, zvítězil v okresní anketě O nejpopulárnějšího fotbalistu. | Foto: Archiv P. Sula

„Zkraje jsem o soutěži nevěděl. Potkal jsem staré známé Nevyhoštěného, Štajnera a Miškovského, kteří mi hned hlásili, že mi dali tedy ten hlas. Aha, já na to, ale nechápal jsem. Takže mně museli vysvětlit, že na webu Libereckého deníku je klikací soutěž a já tam figuruji. Jako jediný skoro důchodce. No a pak v naší skupině na WhatsAppu to hráči rozjeli. Musím se přiznat, že jsem se párkrát zakliknul, ale určitě ne každých pět minut. Určitě to je zásluha fanoušků a příznivců Doubí,“ vysvětlil „Sulič“.