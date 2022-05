Ještě nedávno neměl tušení, že vlastní jméno může v nějaké takové statistice hledat. „ Asi budu sledovat jak se mi daří v konkurenci ostatních střelců. Nicméně mi nejde o to kolik vstřelím gólů, důležité je aby se nám dařilo jako týmu a vyhrávali jsme co nejvíce zápasů,“ říká střídmě Stránský, který pálí góly za frýdlantskou rezervu.

Martin Stránský, frýdlantský kanonýr.Zdroj: soukromý archivJaké byly góly, které padly v posledním mači do sítě soupeře? Jedna penalta, jedna úspěšná střela z velkého vápna a jedna vyvedená spolupráce. „Druhý gól padl z naší dobře zahrané standardní situace. Tomáš Mazánek poslal krásný centr na zadní tyč, na nabíhajícího Járu Kozáka. Ten mi to hlavičkou připravil před prázdnou branku a pro mě už bylo jednoduché dopravit míč do sítě,“ popisuje útočník akci. Je nepsaným pravidlem, že za úspěch se platí. „Nevím přesně kolik to dělá ale myslím že náš precizní pokladník mi to určitě nezapomene spočítat,“ směje se Stránský a dokazuje, že i popularita něco stojí. „ I tento rozhovor mě bude určitě stát nějaký příspěvek do kasy.“

Martin pochází z malé vesnice Dolní Kalná v Podkrkonoší. Tam udělal své první fotbalové krůčky. „K fotbalu mě přivedl můj táta. Sám to byl a stále ještě je skvělý fotbalista,“ říká hrdý syn.

„Později jsem se přesunul do Vrchlabí kde bylo více mládežnických kategorií. Od kategorie U15 do kategorie U17 jsem působil v Mladé Boleslavi. Na toto období mám skvělé vzpomínky a hrálo se mi zde opravdu dobře,“ vzpomíná Stránský. Nyní působí v okresním přeboru ze B tým Frýdlantu. „Abych byl upřímný, momentálně na jinou soutěž než na okresní přebor nemám,“ soudí sebekriticky mladý střelec.

Ve Frýdlantu odehrává první sezónu. „Jsem tu spokojený, je tu fajn parta. A vím, že každý kdo je na hřišti, hraje jak nejlépe dovede. Máme dobrý tým plný šikovných a kvalitních hráčů. Ne vždycky se daří, ne vždycky je hra optimální, ale snažíme se odevzdat maximum a hrát jak nejlépe dovedeme,“ hodnotí přístup spoluhráčů stále ještě trochu týmový nováček.

Frýdlant B se v okresním přeboru drží na 9. místě. „Po podzimu jsme šli do jarní části sezóny s cílem odpoutat se od spodních pater a dostat se do klidného středu tabulky. To se nám po třech porážkách malinko zkomplikovalo, Potom jsme naopak tři zápasy vyhráli. Doufám že následující duely také zvládneme a posuneme se tabulkou ještě nahoru,“ přeje si Stránský.

Sám by rád hrál fotbal, co nejdéle to půjde. „Trénujeme dvakrát týdně a já snažím se absolvovat vždy aspoň jeden trénink,“ říká fanoušek pražské Sparty a anglické Chelsea. Živí se jako plánovač výroby ve firmě ZF Frýdlant a i ve volném čase se moc nezastaví.

„Rád trávím čas s přítelkyní, cestujeme, chodíme na brusle, do kina. Máme dva pejsky takže chodíme na procházky. Někdy si zahraju i jiné sporty, například florbal nebo tenis,“ jmenuje Martin dlouhý seznam. „Samozřejmě rád zajdu i na pivo, hraju hry na PC, sleduji filmy,“ dodává Stránský alespoň pár lenošivých zájmů.