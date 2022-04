Zatím se v sezoně prosadil osmkrát. "Nedávám si žádné mety, chceme hlavně vykopat postup. Jsem rád, že se vyhrálo," tvrdí.

Krásný les vyhrál první jarní zápas, celkem jedenáct zápasů z dvanácti a v jednoznačnou záležitost se změnil i souboj nejlepších dvou celků tabulky. "Oni byli v prvním poločase lepší, ale ke konci jsme jim to tam nasypali, proto je výsledek 6:2. Jdeme zápas od zápasu. My mladí chceme postoupit, starším klukům by asi víc seděla tahle soutěž, tak uvidíme, jak to na konci sezony dopadne. Já bych si jednou zahrál na vyšší úrovni, třeba krajský přebor, ale na druhou stranu je fakt, že jsem v Krásňáku spokojený."

Psát si o fotbale na sociálních sítích? Raději se setkáme u piva a klobásy

Matěj Stříteký, to je mezi fanoušky spíše hokejové jméno. "Příbuzní nejsme, pokud ano, tak hodně vzdálení, ale myslím, že ne. Samozřejmě vím, že mám jmenovce, vždyť hrál extraligu i tady za Liberec," uvedl na adresu současné opory Litvínova Matěj Stříteský, fotbalista.