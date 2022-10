Mníšek s rezervou Doubí zacvičil a nasázel jí sedmičku. Doubí za dva poslední zápasy inkasovalo patnáctkrát. V duelu domácího nováčka Krásného Lesa a silné Nové Vsi padlo deset gólů, radovali se hosté. Rynoltice se pochlapily a odnesla to půltuctem branek Dolní Řasnice.Machnín získal na hřišti Frýdlantu B bod za plichtu.

V předehrávce Osečná s Krásnou Studánkou otočila špatně rozehraný zápas. Jokers uhrál s posíleným béčkem Višňové bod.

Gólově se prosadil Filip Teubner z Mníšku, autor čtyř branek. Lídr střelců Tomáš Vacek z Rynoltic připojil jeden zásah a celkově jich má čtrnáct. Bilance: 7 (4 - 2 - 1), branky: 42 (28:14). Žluté karty: 19 (6:13), červená karta: Novák (Krásná Studánka).

MNÍŠEK - DOUBÍ B 7:1 (3:1)

Mníšek se snad konečně střelecky probral, i když mu Doubí pomohlo, protože mělo okleštěnou sestavu. Ale to je jeho problém (jako každého béčka). Domácí celkem vládli a kromě sedmičky branek nastřelili břevno. Hosté po čtvrtém gólu odpadli, a tak mohlo být vítězství klidně za deset. Hattrick a jeden gól navíc nastřílel sedmadvacetiletý Filip Teubner.

Branky: 16., 43., 65. a 78. Filip Teubner, 20. Matěj Proche, 87. Martin Proche, 89. Švanda - 19. Stříbrný. Rozhodčí: Bohata, ŽK: 1:2. Diváků: 10. Mníšek: Sobotík - Drašner, Lukáč (77. Konrád), Petr Proche, Čeřovský (32. Čížek) - Sonntag, Matěj proche, Rašín, Mikeš - Teubner, Švanda (67. Martin Proche). Doubí: Šimek - Kabát, P. Gruncl, Kosiewicz, Vedral - T. Gruncl, Sůra (46. Vlach), Valášek, Kříček - Novák, Stříbrný.

KRÁSNÝ LES - NOVÁ VES 4:6 (2:1)

Domácí se favoritu přeboru rozhodně nezalekli a vedli 2:0. Ve výborném duelu Les za stavu 2:1 nastřelil dvakrát tyč, jednou břevno a jeho oslavenec Roman Folda (50 jar) dal gól. Po přestávce Ves zabrala, i když její vedení mohl zmírnit gól , který pro sporný ofsajd nebyl uznán… Zápas sice řídil kvalifikovaný rozhodčí, ale na čarách byli laici… Vyrovnané utkání nakonec přineslo deset branek, což kvitovali jak domácí, tak hostující fanoušci, kteří tradičně přisvítili mač dýmovnicemi.

Branky: 10. a 87. Uzel, 2. R. Folda, 81. Stříteský - 60. a 77. Smola, 25. Dobiaš, 49. Radzinevičius, 69. J. Šalát, 86. Štajner. Rozhodčí: Pavlů, ŽK: 1:6. Diváků: 150. K. Les: Albrecht - Záruba (86. Martin Stejskal), Uzel, Rekšák, Závěta - Strnádek (74. Suchomel), R. Folda, Stříteský, Němec (77. Vebr) - D. Folda, Čekan. N. Ves: Michal Marek - Kopic - Malaga, Dobiaš, Jansta - Štefan (30. J. Šalát), Štajner, Čupr, K. Šalát (83. Roubíček) - Radzinevičius, Smola.

FRÝDLANT B - MACHNÍN 1:1 (0:0)

na mizerném terénu se hrál mizerný fotbal. Machnín byl směrem dopředu aktivnější, jenže to byly jen střely z dálky. Frýdlant v dalších šancích podržel gólman Němec. V klouzavém fotbalu to byl hodně boj bez kombinací a domácí v něm vedli. Machnín nakonec dosáhl na bod díky trefě střídajícího Mejdra.

Branky: 62. Bartoš - 69. Mejdr. Rozhodčí: Pavlů. ŽK: 1:1. Diváků: 20. Frýdlant: Němec - Bárta, Kaplet, Pleskač, Válek - Ponc, Heinzl, Ptáček, Špaček - Krawczyk (87. Mauer), Bartoš (78. Galamb). Machnín: Štork - Bér, Lochman, Gruncl, Resler - Gondola, Stuchlík (68. Mejdr), Bárta, Formánek (63. Novotný) - Pičman, Zbořil.

RYNOLTICE - DOLNÍ ŘASNICE 6:2 (5:0)

Hosté po třech zápasech, v nichž bodovali, tvrdě narazili. Rynoltice do poločasu jasně vládly a bylo to za pět. Gólem z penalty přispěl k výhře okresní kanonýr Tomáš Vacek. Po přestávce domácí povolili a Dolní po rohu snížila. Ale o bodech bylo jasno a nebylo vůbec co řešit.

Branky: 15. a 40. Rudolf, 10. a 33. Ryšavý, 25. T. Vacek z pen., 88. Dvořák - 55. vlastní, 70. M. Kovačík. Rozhodčí: Šťastný, ŽK: 0:1. Diváků: 40. Rynoltice: Kubínek - Tvrzník, Peřina, Šálek st., Švarc (60. Jan Vacek) - Hanzl, Karásek, Rudolf (60. Dvořák), Ryšavý - Dobrovolný, T. Vacek. D. Řasnice. Špína - T. Kovačík, Riedl, Ressel, Haloun - M. Kovačík, Kadera, Sochor, Jelínek - Bartoš (60. Šimička), Rajchert.

STRÁŽ N. N. - BÍLÝ KOSTEL B 3:0 (0:0)

Na špatném terénu domácí bojovali jako jeden muž. K tomu přispěl i výkon Michalíka ve středu zálohy a také Václav Jirsa v bráně, jenž lapil i penaltu. Hosté sázeli na výkony exligisty Libora Janáčka, Ďuriše a Studničky, jenže příkladně rvaví domácí jim nic nedarovali. Brzy po přestávce vstřelili vedoucí branku, čímž se uklidnili a následně utkání dotáhli ke třem bodům.

Branky: 47. T. Oberreiter, 58. Benda z pen., 90. Nosek. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 0:1. Diváků: 20. Stráž: V. Jirsa - Bartoš, Benda (68. Cvejn), Hudec (46. T. Oberreiter), Dostál - Horáček, L. Oberreiter (81. Nosek), Michalík, Kapras - Oplištil, Vancl (81. Vacek). B. Kostel: Martínek - Strnad, Čáp, Libor Janáček, Mizera (46. Pulda) - Rajchman (53. Jan Ďuriš), Leoš Janáček (80. Dušek), Fedák, Vik - Studnička, Procházka (80. Lebeda).

JOKERS - VIŠŇOVÁ B 2:2 (2:1)

Posílená rezerva hostů (Michálek, Pikous) zaskočila domácí hned ve 2. minutě "Messim" Štrbákem. Postupně však Jokers měl šance, srovnal, "chytil" se a klidně proto mohlo být 5:1, když Mokrý nastřelil tyč a Abrahám z pokutového kopu dostal "Žolíky" do vedení. Ve druhé půli byla ve vyrovnaném průběhu hry Višňová lepší na šance a domácí na hlavním hřišti v Raspenavě neudrželi náskok. Ten vymazal Pikous.

Branky: 24. Barcuch, 41. Abrahám z pen. - 2. Štrbák, 60. Pikous. Rozhodčí: Brož, ŽK: 1:0. Diváků: 70. Jokers: Šimon - Lopuszynski, Kochan, Stříbrný (87. Rapčan), Pařík (71. Rys) - Le, Kinský (56. Němec), Barcuch, Šuma (56. Vaněk) - Abrahám, Mokrý (87. Harda). Višňová: Závůrka - Cýrus, Dobrovodský, Lachman, Labský - Pospíšil (62. Ismanický), Pavlů (87. Schmidt), Hloužek (87. Hanzl), Štrbák (72. Kutílek) - Michálek (62. Švadlenka), Pikous.

OSEČNÁ - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 5:2 (1:2)

Studánka hrála dobrý fotbal a dvakrát se v zápase dostala do vedení. Osečná po změně stran zabrala, srovnala a Naštický po úspěšné dorážce neproměněné penalty ji prvně poslal do náskoku. Jenže pak domácí jakoby usnuli a Studna tlačila. Ale po hádce a následném strčení do protihráče byl vyloučen hostující kapitán a jeho tým pak totálně vypadl ze hry.

Branky: 30. a 63. Naštický, 51. Mareček, 81. Vik, 89. Tomáš - 27. Kadeřábek z pen., 36. Hloušek. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 2:2, ČK: 72. Novák (KS). Diváků: 50. Osečná: J. Suchar - Novotný, Naštický, Trapp, Conway - Filinger, Mareček, Salava (78. Vik), Pittner (90. Karala) - Kysela, Tomáš. Kr. Studánka: Průšek - Vítek (78. Chobot), Novák, Hloušek, Lednický - Opočenský, Házi, Kulašiak, Smolák - Kadeřábek (64. Vajtr), Kurel.

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

SKUPINA JIH:

Vratislavice B - Rozstání B 0:9 (0:3). Branky: Jakub Šesták 4, Dušek 2, Aubrecht, Passian, Žoček.

Václavice - Zdislava 7:2 (3:2). Branky: Klenovič 2, Chmelík, Vacek, Kapras, Korolov, Bělík - Pěnička, Juna.

Hlavice - Chotyně 3:0 (0:0). Branky: Švarc 2, Rubáš.

Tabulka: 1. Rozstání B 18, 2. Vesec B 15, 3. Vratislavice B 10, 4. Hlavice 7, 5. Chotyně 6, 6. Václavice 3, 7. Zdislava 3.

SKUPINA SEVER:

Bílý Potok - Raspenava 1:5 (1:3). Branky: Berta - Jiří Prokop 3, Koprnický, V. Zeman.

Bulovka - Mníšek B 4:3 (2:2). Branky: Milan Hýbl 3 (1 z pen.), Zajíček - Vondrouš, vlastní, Moravec.

Dětřichov - Jindřichovice 0:0.

Habartice - Frýdlant C 1:3 (1:3). Branky: Švandrlík - Vitvar, Capulič, Doležel.

Víska - Hejnice B 4:5 (3:3). Branky: Komárek, Vojáček, Šantroch, Severýn - Štícha 2 (1 z pen.), Děkan, Cifra, Keller.

Tabulka: 1. Hejnice B 16, 2. Dětřichov 16, 3. Bulovka 15, 4. Jindřichovice 10, 5. Bílý Potok 10, 6. Frýdlant C 6, 7. Mníšek B 6, 8. Horní Řasnice 5, 9. Raspenava 5, 10. Víska 5, 11. Habartice 4.

MILOSLAV CIHLÁŘ