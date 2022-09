„V zimě to jde docela dobře, protože máme tréninky v jinou dobu. Na jaře a na podzim chodím většinou na fotbalové tréninky, kde trénujeme jak fyzičku, tak výbušnost, což využiji při obou sportech. Ale když se mi sejdou dva tréninky během jednoho dne, tak je to docela namáhavé,” usmívá se Michal. „Oba sporty mě baví asi stejně a v obou klubech máme super partu,” dodává.

Titul nejlepšího střelce kola mu zajistili čtyři trefy do brány soupeře z Osečné. Hoši ze Stráže tak drží skóre pět vítězství, jedna remíza a zatím jasné první místo v tabulce Okresního přeboru mladších žáků JIH. „První gól padl po střele z větší vzdálenosti po odrazu od tyče. Zbylé góly jsem vstřelil zblízka po přesných přihrávkách spoluhráčů,“ říká mladý střelec, ale jedním dechem doplňuje: „Vděčím za své góly hlavně spoluhráčům a jejich přesným přihrávkám. A trenérovi za důvěru a trpělivost.“

Oddíl mladších žáků Stráže nad Nisou.Zdroj: Archiv Michala Zapadla

Za dva roky stihnul útočník Michal vystřídat několik postů. „Minulou sezónu jsem v mladších žácích hrál jako záložník a ve starší přípravce obránce. Takže už mi chybí jen zkušenosti na postu brankáře,“ směje se Zapadlo. V útoku stojí vedle svého mladšího bratra Davida. „Je mu devět let a už nám v mladších žácích velmi pomáhá. Nahrál mi na několik gólů. Jsem rád, že se s ním můžu podělit o radost,” vysvětluje Michal. Soudržnost a kolektiv – nejen rodinný – je to, čeho si na fotbale váží nejvíc. „Radost v kabině je největší odměna po vydařeném zápase,“ zamýšlí se jako správný týmový hráč.

Vrcholový sport Michala naučil zdravým ambicím i přesto, že ve fotbale je zatím spíš nováček. „Samozřejmě bychom chtěli soutěž vyhrát, ale pokud se nám to nepodaří, tak máme určitě šanci i příští rok, protože velká část týmu nám v mladších žácích zůstane,“ uvědomuje si Zapadlo. Sám na sebe si neklade zbytečné nároky. „Vzhledem k tomu, že hraji fotbal jen krátce, tak si zatím žádné cíle nedávám. Užívám si teď toho, že se nám tak daří,“ dodává. „Jsem velký fanoušek Realu Madrid a doufám, že se brzy podívám na Santiago Bernábeu. Zatím jako fanoušek,“ dovolí se zasnít Michal.

V září zahájil studium na víceletém gymnáziu Doctrína. Dveře má tedy pořád otevřené všemi směry, protože zatím nemá představu o tom, jakému by se chtěl věnovat povolání. Jisté je, že od konce října mu k fotbalovému tréninku a ke studiu na gymnáziu přibydou ještě tréninkové a závodní povinnosti v lyžařském klubu, na které se moc těší. A Michalova dodatečná prosba je důkazem toho, že to se sportem myslí vážně a srdce mu tluče pro klub: „Kdyby se vám tam ještě podařilo někam zakomponovat poděkování trenérům, kteří to dělají ve svém volném čase, byl bych moc rád.“