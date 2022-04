Všeobecně se předpokládá, že kdyby soutěž vyhrála Višňová, nebude na postup reflektovat. Uvidí se co na to nováček Jokers, jenže ten má aktuálně problémy se sestavou a druhou příčku nemusí udržet. Z dalších případných kandidátů postupu nevidíme nikoho…

Sestupem ohrožené Osečná a Mníšek ztrácejí na další týmy čtyři body a budou mít jarní dostihy hodně těžké. Na jaře se hraje pouze dvanáct kol, protože na podzim se dvě kola předehrávala.

VIŠŇOVÁ B (1.) – 34 bodů. Vedoucí tým dává šanci až šesti dorostencům, kteří pak mají víc příležitostí prosadit se do áčka v kraji. Trenéry jsou Jan Mokrý a Lukáš Cýrus, kteří chtějí soutěž vyhrát. Pak se uvidí, ale v Jiskře jsou rozumní a ví, že postup není moc reálný.

JOKERS (2.) – 31 bodů. Trenér Michal Čurda spíš počítá hráčské ztráty. Zatím jsou totiž zranění Abrahám, Drobný, Pugner, Rys, Rapčan, mimo hru je i gólman Šimon. Na maratony se připravuje Moc, Lopuszynski bude spíš vládnout píšťalkou. Po dvouleté odmlce by mohl začít Kopetzký. Žolíci se vidí reálně do 6. místa.

NOVÉ MĚSTO (3.) – 27 bodů. Jediným příchodem je návrat Jana Škaredy z Krásného Lesa, jinak je mančaft stejný. Hrající trenér David Jalovičár tak pomýšlí na horní polovinu tabulky.

DOLNÍ ŘASNICE (4.) – 27 bodů. Kádr zůstal sice stejný, i když přišla jedna nová tvář, ale podzimní příjemné překvapení se asi opakovat nebude. Bude se žít z podzimní bodové porce. Čerstvě zraněný je stoper Zimmermann, zkraje nebude ani Sochor. Trenérem je zkušený Jaroslav Leibl.

RYNOLTICE B (5.) – 24 bodů. Stejný hráčský kádr má trenér Petr Picek i do odvet. Rádi by Rynoltičtí potvrdili body ze začátku přeboru a scházeli se v co nejvyšším počtu k zápasům. Také chtějí více zapojit mladé hráče z áčka.

BÍLÝ KOSTEL B (6.) – 22 bodů. Cílem je a bude se sejít, držet partu a zahrát si fotbal. To ví trenér Roman Janáček, který bude mít ve stejném a starším kádru dost mladších padesátníků. Také budou využívat ty áčkaře, kteří neodehrají celý zápas v I. A třídě.

MACHNÍN (7.) – 18 bodů. Trenéry jsou Petr Poláček a Stanislav Bárta. Ti mají v kádru nově Martina Podroužka z Nové Vsi a Adama Lochmana z Třebechovic. Končit by chtěli rádi v první části tabulky a scházeli se k utkáním ve větším počtu.

FRÝDLANT B (8.) – 18 bodů. Podzimní dobré výsledky přišly až v závěru. A na ty chtějí rezervisté s trenéry Lubošem Stýbalem a Zdeňkem Tomáškem navázat tak, aby se končilo v horní půli soutěže.

KRÁSNÁ STUDÁNKA B (9.) – 17 bodů. Nováček má jasno: vyhnout se sestupu a hrát klidný střed. Trenér Tomáš Macháček chce zapracovat do týmu mladé hráče a také ty, kteří nebudou tolik vytížení v áčku.

DĚTŘICHOV (10.) – 16 bodů. Klub do Mníšku opustili Houdek, Rašín a Širanec, na druhou stranu se do hry zapojí po zdravotní odmlce David Ráž, Raiman, Válek a Vít. Trenér Petr Slavík bude se svými borci, kteří mají mizernou gólovou produkci, bojovat o záchranu.

ROZSTÁNÍ B (11.) – 14 bodů. Novými hráči jsou Josef Žoček a Aubrecht ze Žibřidic, Jäger z Varnsdorfu a nově Jiránek. Do Doubí odešel exligový Abraham a do Vratislavic Jílek. Trenéři jsou rovnou tři: Petr Černohous, Jan Čihula a Tomáš Dušek. Ti mají za úkol co nejdříve odplout ze sestupových vod.

NOVÁ VES (12.) – 14 bodů. Trenér Vlado Komarov přivítal zkušeného exligistu Martina Čupra, který byl z Doubí vyměněn za Brože. Dalším nováčkem je Bochenský z Osečné a do aktivního fotbalu se zapojí Lanc. Pro Ves je základem udržet soutěž, stabilizovat kádr a posunout se v tabulce směrem nahoru.

OSEČNÁ (13.) – 10 bodů. Trenér Miroslav Bergr má za úkol odpoutat se ode dna a udržet soutěž. Kádr opustili dva borci, ale přišli noví dva.

MNÍŠEK (14.) – 10 bodů. Boj o záchranu přišla podpořit trojka z Dětřichova (Houdek, Rašín, Širanec) a ještě Čížek z Vesce. Trenéři Petr Mikeš Petr Proche mají jasný cíl, kterým je záchrana. A všichni v Mníšku tomu po kvalitní zimní přípravě věří.

Program: Sobota od 16.30 hodin: Dolní Řasnice – Nové Město, Dětřichov – Jokers, Osečná – Krásná Studánka B.

Neděle od 14: Rynoltice B – Nová Ves, Mníšek – Rozstání B, od 16.30: Višňová B – Frýdlant B, Bílý Kostel B – Machnín.