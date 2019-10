Neuvěřitelných šestnáct branek padlo v Osečné, kde domácí borci udolali Frýdlant 9:7, a to poražení vedli 3:0 a 4:1. Mezi střelce se zapsali hned čtyřikrát 44letý domácí Ivan Penz a frýdlantský Tomáš Drobný, jemuž je 27 roků.

Okresní přebor: Dolní Řasnice - Raspenava. | Foto: Kamil Košun

„Konečně kluci všechny tutovky, až na dva nájezdy, proměnili,“ liboval si trenér Osečné Miroslav Bergr. Přitom Osečná po třech minelách prohrávala ve 24. minutě 0:3. „Ale pak co se dělo, jsem dlouho neviděl. Hráli jsme po zemi, do náběhů, prostě velice slušný výkon. Old boys se prostě předvedli, to byl od nich luxus. Povedlo se také střídání, kdy Pavel Hunka (45 let) jednou přeběhl hřiště a za minutu hned vstřelil gól,“ chválil Bergr.