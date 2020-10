Do nového ročníku nejnižší fotbalové soutěže Liberecka vstoupili Jokers razantně a po sedmi zápasech mají plnou palbu bodů. Navíc si připsali drtivé výhry nad Kunraticemi (10:0), Bílým Potokem (14:0) a naposledy nad Mníškem B (12:1).

Od založení klubu v roce 1997 je v jeho čele Vladislav Pospíšil, který je zároveň prezidentem, manažerem, trenérem, prostě vším. „Ze zakládajících členů jsme tam již jen já, můj otec, Hobza a Michal Čurda, který aktuálně připravuje a vede tréninky. Služebně nejstaršími jsou kapitán Le a Harda, kolem nichž tvoříme tým,“ říká Vladislav Pospíšil ml. Klub je zajímavý tím, že nemá vlastní hřiště, hraje v azylu Dolní Řasnice. „Tam máme úplně všechno, komplet zázemí a je to 7 km od Frýdlantu. Předtím jsme využívali písek ve Frýdlantě a hřiště v Krásném Lese. Je tam fajn, trénujeme jednou týdně a chodí až 14 hráčů,“ přibližuje prezident.

V týmu působí řada hráčů, kteří mají herní zkušenosti z vyšších soutěží. „Například Radek Abrahám je můj zeťák, takže jsme rodina. Podařilo se mi za dvě stovky udělat z Rapidu Matěje Morávka, kterého přivedl kamarád Kochan a také Jilemnického z Nové Vsi. Navíc z Frýdlantu k nám přišel Tomáš Drobný. Jsme prostě taková velká rodina,“ vypočítává šéf Jokers.

Loni to s postupem nevyšlo, letos si Jokers vytýčili opět metu nejvyšší. Sice odešli Petrus do Raspenavy a Tobolka do Hejnic, ale zatímní výsledky napovídají o síle mužstva. „Když ale postup nevyjde, do hlavy se střílet nebudeme. Když po podzimu uvidíme, že se postup nevydaří, klidně některé kluky uvolníme jinam. Bránit jim nebudeme. Už teď jsme zaregistrovali zájem o Abraháma asi od sedmi mužstev,“ tvrdí Pospíšil, jemuž dělá vedoucího týmu Baborák.