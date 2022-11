Tým mladších žáků Bílého KostelaZdroj: Archiv Pavla SvobodyVětšinu utkání odehraje Pavel jako záložník, občas si zahraje i jako hrot. „Záloha mi jde nejlíp, protože jsem rychlý,“ myslí si střelec. V obraně ho asi hrát neuvidíme, protože bránění považuje ve fotbale za svou slabinu. Tréninky mají dvakrát týdně. K tomu tři zápasy a ve volném čase chodí s kluky z týmu fandit dospělákům. Na hřišti tak stráví většinu volného času. Fandí Bílému Kostelu, za který hraje, a Hrádku nad Nisou, kde bydlí. Naštěstí je ale ušetřený rozhodování, protože oba mužské celky hrají jinou soutěž.

Ve škole si Pavel moc nevybírá. Je mu jedno, co se učí, všechno ho baví tak nějak stejně. Jenom tělocvik má nad ostatními předměty trochu navrch. Ve volném čase je buď na fotbale, nebo jezdí na koloběžce. „V Hrádku máme skatepark a pupmtrack, tam se dají dělat i nějaké triky,“ říká Svoboda. Koloběžka má navíc výhodu dopravního prostředku, cesta do školy mu díky ní trvá jenom patnáct minut.

Na fotbale má Pavel nejradši zápasy. A ze všeho nejvíc ty úspěšné. „Nejlepší je, když se pak kloužeme po břiše,“ směje se. Doma mu potom radost udělá třeba rajská. Určitě by chtěl u fotbalu zůstat a věnovat se mu víc. Dokáže si představit, že by se fotbalem i živil, tak jako například jeho oblíbení hráči Christiano Ronaldo nebo Karim Benzema. Co by pro to musel mladý záložník udělat? „Asi bych musel přestoupit. A trénovat,“ uvažuje Pavel Svoboda.