Kunraticím se letos v soutěži III. třídy vůbec nedaří a zápas proti Raspenavě na tom nic nezměnil. „Byl to jednoznačný zápas od začátku až do konce. Už v 35. minutě jsme vedli 7:0 a nebylo co řešit. Se vší úctou k chlapům z Kunratic, ale je znát že v menších venkovských týmech je hráčů pomálu a mladých moc nepřibývá,“ hodnotí zápas kanonýr, který se svým klubem naopak míří výš. „Když jsem do klubu přišel, tak jsme vysloveně cíle neměli. Říkali jsme si, že druhé místo by bylo pěkné. To už nedopadne, ale když skončíme na medailovém umístění, budeme spokojení,“ říká hráč momentálně páté Raspenavy.

Vojtěch Zeman, hráč Raspenavy.Zdroj: soukromý archivZeman sbíral herní zkušenosti i ve vyšších soutěžích. Do Raspenavy přešel z Oldřichova, kde fotbal skončil úplně. „Když to vezmu od začátku, tak do 14 let jsem byl ve Slovanu. V Oldřichově jsem začal s dospělým fotbalem v nejnižší soutěži, ale se skvělou partou. A v Doubí jsem s dvěma přestávkami strávil krásných 12 let, třikrát jsme postoupili s A i B týmem do vyšší soutěže. Tam jsem měl možnost si zahrát 1.A třídu i pár zápasu v krajském přeboru,“ vypráví Zeman.

„Za těch pár měsíců co v klubu jsem, bych řekl, že je tady dobrá parta. Některé spoluhráče už jsem znal, takže si troufám říct že jsem zapadl,“ odhaduje osmatřicetiletý střelec. „Až na tři borce jsou moji spoluhráči většinou vrstevníci,“ pokračuje Zeman. Je vděčný, že nikdy nemusel řešit žádná vážnější zranění, jen už se musí déle protahovat. „Před 20 lety jsem druhý po zápase den mohl hrát znovu. To bylo energie na rozdávání. A teď už by to rozhodně nešlo. Únavu někdy po těžkém zápase nohy cítí i několik dní poté,“ směje se.

Na trénink si najde čas i přesto, že do Raspenavy dojíždí z Liberce. „Pracuji ve firmě na výrobu hasicích přístrojů a techniky. Na jednu osmihodinovou směnu,“ vysvětluje útočník. Čas mu zbývá možná i proto, že je svobodný a nemá děti. Rodinnou podporu tak má hlavně v sestře a její rodině. „Rád si zahraju nohejbal, projedu se na kole. Často chodím do kina. A když to jen trochu jde tak cestuju,“ jmenuje Zeman další koníčky. Kromě toho je samozřejmě fotbalový fanoušek. „V české lize fandím pochopitelně Slovanu Liberec a jinak jsem velkým fanouškem FC Barcelona,“ vyzdvihuje kanonýr své oblíbence. Na fotbal se díval v televizi rád od mala. V té době ho vzala nevlastní máma na nábor Slovanu. Od té doby si ho hra získala a drží ho dodnes. „Už žádné veliké ambice nemám, ale rád bych ještě pár let hrál, dokud tělo drží,“ uzavírá Zeman.