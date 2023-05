Habartice přijeli do Vísky v dobrém rozpoložení, jelikož neprohráli už šest utkání v řadě…

Bilance kola: 7 (4 - 1 - 2), branky: 35 (25:10). Žluté karty: 22 (10:12), vyloučení: Marek (Nová Ves), D. Folda (Krásný Les), Labský (Višňová). Střelci kola jsou s hattricky: Tadeáš Vik (Bílý Kostel B) a Jaroslav Kozák (Frýdlant B).

FRÝDLANT B - NOVÁ VES 10:0 (5:0)

Donácí béčko na jaře jede a tentokrát to odnesl lísr soutěže i trojicí exligových hráčů. Gólman hostů byl vyloučen za faul mimo vápno, a tak do brány musel 62letý Kos. Starší hráči na frýdlantském "letišti" občas nestíhali a navíc měli i nehoráznou smůlu v koncovce. Spálili čtyři velké šance, nastřelili břevno a gólman Němec dvakrát zázračně zasahoval. Béčko tak dokonale využilo přesilovku a dál drží jarní neporazitelnost.

Branky: 38., 49. a 58. Jaroslav Kozák, 25. a 42. M. Stýbal, 11. Pleskač, 36. Heinzl, 69. Krawczyk, 77. Kaplet, 83. Mourek. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 1:0, ČK: 21. Marek (NV). Diváků: 120. Frýdlant: Němec - Bárta, Pleskač, Peml, Ponc - Kukla, Heinzl (60. Bartoš), Šena (64. Kaplet), Mourek - M. Stýbal (60. Krawczyk), Kozák. N. Ves: Marek (22. Kos) - Jansta, Junek, Kopic, Dobiaš - J. Šalát, Štajner (75. Illek), Čupr, K. Šalát - Smola (75. V. Kverka), Radzinevičius.

RYNOLTICE - MACHNÍN 3:0 (1:0)

Přestože domácí byli téměř celý zápas v tlaku, jejich ofenziva byla tentokrát plna dřeváků. Soupeř vsadil navíc na slušnou obranu, v čele s gólmanem Stehlíkem, proto se skóre měnilo do půle jen jednou. Pět minut po změně stran se Rynoltičtí brankou Marka Tvrzníka uklidnili, ale nadále pokračoval jejich festival neproměněných šancí. To dokumentoval neproměněnou penaltou kanonýr Tomáš Vacek.

Branky: 8. Švarc, 50. M. Tvrzník, 72. Moravec. Rozhodčí: Proche, ŽK: 1:1. Diváků: 80. Rynoltice: Kubínek - Borsuk, O. Tvrzník, Peřina, Zelený - M. Tvrzník (75. Vávra), Švarc, M. Šálek (46. Karásek), Ryšavý (56. Dobrovolný) - T. Vacek, Moravec. Machnín: Stehlík - Binka, M. Gruncl, Poláček, Novotný (78. Sramuský) - Křivský, Černý, Stuchlík, Resler - Zbořil (71. Pičman), Bárta.

KRÁSNÝ LES - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 2:2 (1:1)

Domácí nechali sedět starou gardu a mladá to do plných neuměla. Studánka vsadila na bojovnost a kvalitní defenzivu. Les měl několik šancí, nastřelil břevno, ale jinak se netrefoval. Nespokojen byl také s nařízenou penaltou, která znamenala srovnání stavu na 1:1. Nakonec domácí dosáhli na bod gólem v posledních sekundách duelu.

Branky: 22. Stříteský, 93. Bušovský - 26. Kadeřábek z pen., 73. M. Macháček. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 3:1, ČK: 90. D. Folda (KL). Diváků: 50. Kr. Les: Albrecht - Branda (62. Strnádek), Záruba, Rekšák, L. Folda - Němec (72. Bušovský), Stříteský, Čekan, Weidisch (62. R. Folda) - D. Folda, Čaban (46. Janda - 80. Stejskal). Kr. Studánka: Průšek - Jirousek, Vítek, Lietgeb (62. Kittner), Lednický - Hošťálek, Urban, Vajtr, Chobot - M. Macháček (89. T. Macháček), Kadeřábek.

MNÍŠEK - BÍLÝ KOSTEL B 2:3 (0:2)

"Stařecký" tým hostů v chůzi porazil domácí. Mníšek sice do zformované defenzivy bušil, ale dokázal ze všeho svého snažení vytěžit jen dvě branky. Hosté byli podstatně produktivnější, když třikrát utekl Vik a stanovil svůj vítězný hattrick.

Branky: 55. Halama, 80. Barbořák - 17., 41. a 58. Tadeáš Vik. Rozhodčí: Fišer, ŽK: 2:2. Diváků: 80. Mníšek: Lukáč - Podhora, P. Proche, Halama, Čeřovský (46. Houdek) - Konrád (70. Coufal), Žabka, Rašín, M. Proche (83. Filipchuk) - Barbořák, Švanda (56. Jerie). B. Kostel: Ulrich - Rajchman, Černý, Libor Janáček, Strnad - Fedák, Leoš Janáček, Černohorský (75. D. Ďuriš), Dušek - Procházka (87. Mizera), Vik (76. J. Ďuriš).

OSEČNÁ - DOUBÍ B 4:1 (3:1)

Domácí měli roli favorita usnadněnou, protože hosté odehráli zápas oslabeni jen v deseti. Prostě se nesešli. Osečná tím pádem měla mraky tutovek, přesto bojující soupeř po dlouhém autu vstřelil gól na 1:1. Domácí byli stále na míči a vytvářeli si šance. Doubí zkoušelo hru na brejky, z nichž několikrát byli nebezpeční.

Branky: 4. Naštický, 38. Tomáš, 43. Suchar, 67. Švec - 30. Kosiewicz. Rozhodčí: L. Stýbal. Diváků: 60. Osečná: Ticháček - Novotný, Naštický (86. Štěpánek), Švec, Kysela - Kyksa, Tomáš, Filinger, Nádherný - Koťátko (39. Suchar), Pittner (73. Salava). Doubí: Šimek - Vedral, Valášek, Kosiewicz, Kabát - Stříbrný, P. Gruncl, Vlach, Pácalt - Sůra.

STRÁŽ N. N. - VIŠŇOVÁ B 1:2 (0:1)

Vyrovnaný boj, v němž Višňová byla do poločasu fotbalovější a z laciné penalty šla do vedení. Stráž se ve II. půli snažila, ale neuměla proměnit své příležitosti. Nakonec sice srovnala, jenže vítězný gól nedokázala do branky soupeře dotlačit. Nakonec rozhodla situace, kdy byl poslán k zemi unikající hráč domácích. Sudí nechal pokračovat ve hře a z následného brejku (a také ofsajdu) hosté pečetili svoji výhru. Snaha Stráže v hektickém konci byla již marná.

Branky: 59. Škvor - 42. Labský z pen., 83. Jakl. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 2:5, ČK: 89. Labský (V). Diváků: 80. Stráž: Černý - Horáček (83. L. Oberreiter), Škvor (73. Vrabec), Werner, Kapras - Bartoš, Myslivec, Dostál, Ištok - Kyca, T. Oberreiter (60. Havlíček). Višňová: Ismanický - Labský, Lachman, Bečička, Beran (34. Nguyen) - Dobrovodský, Pavlů, Hrouda, Knapp - Jakl, Skalický.

JOKERS - DOLNÍ ŘASNICE 3:2 (0:1)

Derby přineslo bojovný fotbal a hosté z Dolní v něm dokázali vést více jak poločas. Domácí pak skóre otočili, ale soupeř stihl srovnat. V závěru nakonec šťastnější Jokers vsítili vítězný gól a výhru doslova urvali.

Branky: 58. Kolka, 64. vlastní, 80. Mokrý - 15. M. Kovačík, 69. Vaněk. Rozhodčí: Myslivec, ŽK: 1:3. Diváků: 100. Jokers: Rys - Fejfar (62. Lopuszynski), Tobolka, Mraček, Kochan - Vaněk, Abrahám, Šůma, Le - Mokrý (90. Harda), Kolka. D. Řasnice: Brezovák - T. Kovačík, Zimmermann, M. Haloun, Ressel - Riedl, Kadera, M. Kovačík (23. Rajchert), Jelínek - Sochor, David.

DOHRÁVKA:

DOUBÍ B - VIŠŇOVÁ B 2:5 (0:4)

Přestože na obou stranách velmi dobře chytali mladí brankáři (za Doubí 15letý Fiala), padlo sedm gólů. Hosté každou chybu domácí defenzivy efektivně trestali a za půlhodinku bylo 0:4. Hned po přestávce vedla Višňová 5:0 a v pěkném a kvalitním utkání nebylo co řešit. K tomu na každé straně pomohla trojice hráčů áčka.

Branky: 76. Valášek z pen., 81. Koťátko - 31. a 34. Beran, 9. Pavlů, 49. Labský z pen. Rozhodčí: Šnýdl, ŽK: 2:1. Diváků: 20. Doubí: Fiala - Vedral, Valášek, Kosiewicz, Kabát - T. Gruncl (46. Hanuš), Koťátko, Jíra (20. Brož), Stříbrný (46. Zradička) - Soukup, Herkner. Višňová: Szappanos - Labský, Lachman, Bečička (46. Ismanický), Beran - Dobrovodský, Hloužek (55. Hrouda), Plesar (61. Kutílek), Švadlenka - Pavlů, Pikous.

Další dohrávka se uskuteční ve středu 26. dubna od 17 hodin: Bílý Kostel B - Machnín.

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

SKUPINA SEVER:

Mníšek B - Frýdlant C 2:3 (1:2). Branky: Drašner 2 - Doležel 2, Krišal z pen. Bílý Potok - Jindřichovice 2:3 (1:0). Branky: Pavlíček, Hájek - David 2, Hrevuš. Bulovka - Raspenava 2:1 (1:1). Branky: Votrubec, Smolný z pen. - M. Zeman. ČK: 57. Raiman (B). Horní Řasnice - Hejnice B 0:6 (0:2). Branky: Štícha 2 (1 z pen.), Pilík 2, Zrubec z pen., Leitner. Víska - Habartice 0:7 (0:5). Branky: Martin Kyncl 3, Rysiowski, Švandrlík, Přenosil, Kupec.

SKUPINA JIH:

Vesec B - Rozstání B 1:1 (1:0). Branky: Müller - Šesták. Hlavice - Václavice 1:1 (1:0). Branky: Šenberk - Korolov. Vratislavice B - Zdislava 2:1 (2:1). Branky: Škopek 2 - Mičán.

MILOSLAV CIHLÁŘ