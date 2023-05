Habartice přijeli do Vísky v dobrém rozpoložení, jelikož neprohráli už šest utkání v řadě…

Nová Ves se po debaklu probrala a bez problémů porazila Krásný Les, i díky hattricku Tomase Radzinevičiuse, který byl navíc vyloučen.

Doubí B se rozešlo smírně s Mníškem, když za hosty chytal 65letý Tomáš Tošner. Višňová zaváhala doma s Jokers a prvně letos prohrála.

Bilance kola: 7 (2 - 3 - 2), branky: 42 (21:21), žluté karty: 24 (13:11). Vyloučení: Radzinevičius (Nová Ves) a Lochman (Bílý Kostel).

KRÁSNÁ STUDÁNKA B - OSEČNÁ 4:4 (1:4)

Hosté byli lepší a za 28 minut vedli 4:1, a to zejména po hrubicích domácích. Ve druhém poločase Studna doslova vstala z mrtvých, když vsadila na celoplošný presink, který vyšel. Domácí vydrželi bojovat až do konce a kdyby se hrálo ještě deset minut, tak by snad i vyhráli.

Branky: 9. Kulašiak, 65. Urban, 75. T. Macháček, 80. Kadeřábek z pen. - 6. a 19. Švec, 20. Tomáš, 28. Suchar. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 4:1. Diváků: 20. Kr. Studánka: Průšek - Lednický, Novák, T. Macháček, Hošťálek (72. Leitgeb) - Vajtr, M. Macháček, Kadeřábek, Hloušek (60. Urban) - Kulašiak, Vítek. Osečná: Ticháček - Novotný, Naštický, Švec, Kysela - Kyksa, Tomáš, Suchar (85. Salava), Šíp - Hobbs, Hostaš.

MACHNÍN - FRÝDLANT B 4:0 (3:0)

Opticky měl Frýdlant míč více na svých kopačkách, jenže tentokrát dokázal Machnín stále v neúplné sestavě zakončovat. Dvakrát se trefil Zbořil a jednou sváteční střelec Poláček po rohu. Bárta měl kanadské bodování 1 + 1 a další šance.

Branky: 22. a 48. Zbořil, 18. Poláček, 44. Bárta. Rozhodčí: Kubíček, ŽK: 1:0. Diváků: 50. Machnín: Gregor - Novotný, Poláček, Binka, Svatoň - Minář (82. Skramuský), Stuchlík, Křivský, Černý (75. Bouška) - Bárta, Zbořil (69. Pičman). Frýdlant: Němec - Bárta, Krawczyk, Peml, Válek (46. Buřita) - Mourek (46. Fako), Heinzl, Ptáček, Ponc - Kozák, M. Stýbal (75. Manych).

BÍLÝ KOSTEL B - STRÁŽ N. N. 3:5 (1:2)

Vyrovnaný boj přinesl duel o dno tabulky. Hosté byli přece o něco lepší a vedli 3:1. Domácí pak dokázali srovnat na 3:3, ale závěr patřil Stráži, která trestala nekoncentrovanost Kostela. Hosté tak v soutěži mají dvě výhry a obě nad Bílým Kostelem.

Branky: 29. Vik, 61. Rajchman, 69. Dušek - 1. Myslivec, 10. T. Oberreiter, 54. Škvor, 75. L. Oberreiter, 95. Horáček. Rozhodčí: L. Stýbal, ŽK: 1:4, ČK: 93. Lochman (BK). Diváků: 70. B. Kostel: Martínek - Rajchman, Libor Janáček, Strnad, Černý - Leoš Janáček (62. Hindrák), Dušek, Binar, Černohorský (46. Lochman) - Procházka, Vik. Stráž: Černý - Horáček, Škvor, Werner, Kapras - Myslivec, Dostál, Ištok, Kyca (74. Cvejn) - T. Oberreiter (67. L. Oberreiter), Benda.

DOLNÍ ŘASNICE - RYNOLTICE 2:6 (1:2)

Vysoce favorizovaní hosté hráli dobře, i když měli občas slabší chvilky v obraně. Dolní dokázala snížit na 2:3 a měla pár šancí, ale Rynoltičtí jich měli více a půltucet z nich proměnili. A to ještě gólman domácích Brezovák dost pochytal.

Branky: 23. Riedl, 57. David - 14. Moravec, 35. Švarc, 52. M. Tvrzník, 60. Kopic, 70. Ryšavý, 73. Karásek. Rozhodčí: Šíma, ŽK: 0:1. Diváků: 30. D. Řasnice: Brezovák - T. Kovačík, Zimmermann, Haloun, Ressel - Šírek (74. Petrovič), Riedl, Kadera, Hnilička - Sochor, David. Rynoltice: Dobrovolný - Dospěl, O. Tvrzník, Peřina, Zelený - M. Tvrzník, Švarc (56. Ryšavý), Karásek, Kopic (72. Dvořák) - T. Vacek (72. Rudolf), Moravec.

DOUBÍ B - MNÍŠEK 1:1 (0:1)

V brance Mníšku sice chytal 65letý Tošner, ale ten byl do poločasu zcela bez práce. Hosté byli totiž lepší a Matěj Proche je dostal do vedení. Situace se změnila po přestávce, kdy domácí zabrali, ale nemohoucnost útočníků byla doslova šílená. Nakonec stihlo Doubí alespoň srovnat v poslední minutě z penalty.

Branky: 90. Valášek z pen. - 13. M. Proche. Rozhodčí: Myslivec, ŽK: 5:3. Diváků: 40. Doubí: Šimek - Vedral, Valášek, Kosiewicz, Kabát - Stříbrný, P. Gruncl (54. Sůra), Hanuš, T. Gruncl - Soukup, Brož. Mníšek: Tošner - Drašner, Podhora, Halama, Houdek (56. Moravec), Vacek (46. Konrád), Žabka, Rašín, M. Proche - Barbořák, Švanda (62. Jerie).

NOVÁ VES - KRÁSNÝ LES 4:1 (3:1)

Les se dostal do vedení, které otočila Ves během 16 minut na 3:1. V brance domácích stál trenér Martin Kverka, který dokázal hostujícímu Uzlovi chytit penaltu. V dobrém fotbale neměli domácí hráči problémy a duel ozdobil hattrickem Tomas Radzinevičius, který byl v závěru vyloučen.

Branky: 20. a 36. (obě z pen.), 74. Radzinevičius, 33. Junek - 18. Uzel. Rozhodčí: Michoň, ŽK: 2:1. Diváků: 50. N. Ves: M. Kverka - Štefan, Junek, Malaga, Dobiaš - Jansta, Kopic (82. Kos), Čupr, Štajner - Radzinevičius, Smola. Kr. Les: Albrecht - Strnádek, Záruba, Rekšák, Uzel - Němec (71. Vebr), R. Folda, Stříteský, Weidisch (86. Bušovský) - Čekan, L. Folda (60. M. Stejskal).

VIŠŇOVÁ B - JOKERS 3:4 (0:1)

Žolíci byli o kapku lepší a dokázali jít do vedení. Višňová dokázala ve II. půli během čtyř minut otočit stav na 2:1, ale po chybě soupeř vyrovnal. Za pár minut opět hosté vedli a domácí neproměnili velkou šanci na vyrovnání. A z protiútoku Jokers pojistili náskok na 4:2. Za domácí nastoupilo celkem osm dorostenců, kteří měli dopolední zápas v nohách. Také proto stihli jen v závěru snížit.

Branky: 68. a 88. Dobrovodský, 71. Plesar - 40. Kolka, 74. Mokrý, 76. Stříbrný, 83. Tobolka. Rozhodčí: L. Stýbal, ŽK: 0:1. Diváků: 60. Višňová: Závůrka - Ismanický (70. Marek), Lachman, Hrouda (46. Skalický - 67. Hanzl), Kutílek - Plesar, Dobrovodský, Rücker (46. Kopecký), Šilhavík - Švadlenka, Pikous. Jokers: Šimon - Koníř, Tobolka, Mraček, Kochan - Lopuszynski, Abrahám, Stříbrný (82. Likavec), Le (73. Vaněk) - Mokrý (93. Harda), Kolka (73. Rys).

DOHRÁVKA:

BÍLÝ KOSTEL B - MACHNÍN 3:2 (1:1)

Domácím se sice proti Machnínu nemohli prosadit, ale nakonec otočili nepříznivý stav až na 3:1, a to Lochman navíc zahodil penaltu. Hosté v závěru šturmovali, ale stihli jen snížit. Kostel tak připisuje velmi důležité body.

Branky: 29. Lochman, 53. Černohorský, 82. Karásek - 22. Bárta, 89. Resler. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 3:3, ČK: 90. M. Gruncl (M). Diváků: 20. B. Kostel: Martínek - Rajchman (43. Janeček), Libor Janáček, Strnad, Černý (56. O. Mizera) - Leoš Janáček, Dušek (56. D. Ďuriš), Karásek, V. Mizera - Lochman, Černohorský (79. Hindrák). Machnín: Stehlík - Resler, Poláček, M. Gruncl, Binka - Křivský, Stuchlík, Černý, Pičman (79. Rybín) - Bárta, Zbořil.

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

SKUPINA SEVER:

Frýdlant C - Víska 3:3 (2:1). Branky: Krišal, Křiklava, vlastní - Severýn, Hybner, Komárek. Hejnice B - Dětřichov 9:0 (4:0). Branky: Štěpán Štícha 4 (1 z pen.), Sýkora 2, Zrubec, Zoreník, Sýkora. Habartice - Horní Řasnice 3:1 (1:1). Branky: Vnouček, J. Soukup, M. Soukup - Haloun. Jindřichovice - Bulovka 0:3 (0:0). Branky: Hýbl, Hofman, Zajíček. Raspenava - Mníšek B 5:0 (1:0). Branky: Vojtěch Zeman 3, Koudelka, J. Koprnický (v 61 letech). ČK: 70. Řezník (M).

SKUPINA JIH:

Václavice - Vratislavice B 1:2 (0:0). Branky: Tříska - Šidák, Škopek. ČK: 70. Urban (Vá). Vesec B - Chotyně 4:0 (4:0). Branky: Tomáš Brauner 3, Čížek. Zdislava - Rozstání B 5:2 (1:1). Branky: Šimon Houdek 3, Sivakumar, Juna - Čihula, Aubrecht. Hlavice - Vratislavice B 1:3 (0:1). Branky: Mikeš - Škopek, Hlava, Benca.

MILOSLAV CIHLÁŘ