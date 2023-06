Hostující béčko Studánky si smlslo nad oslabenou Dolní Řasnicí a k výhře přispěl čtyřgólový Jakub Jiřišta.

Mníšek dokázal s Frýdlantem smazat gólové manko a má bod. Ve Višňové se čekalo na góly tři čtvrtě zápasu, pak s Osečnou padly celkem čtyři - za plichtu 2:2.

Rezerva Doubí se radovala po šestizápasovém půstu nad silnými Jokers.

Bilance kola: 7 (3 - 3 - 1), branky: 30 (14:16). Žluté karty: 24 (12:12), vyloučení: Šimička (Dolní Řasnice), Janeček (Bílý Kostel B) a Kosiewicz (Doubí B).

STRÁŽ N. N. - RYNOLTICE 2:2 (2:1)

Ze strany domácího outsidera to byl disciplinovaný a bojovný výkon, který zaskočil lídra soutěže. Navíc Stráž za půl hodiny vedla o dvě branky. Ale Rynoltice mají silný kádr, a přestože se jim v koncovce nedařilo, do poločasu snížily a krátce po přestávce srovnaly stav. Hosté svírali domácí a ti měli štěstí při tyčce a břevnu, které Rynoltičtí z celé řady šancí nastřelili. Samozřejmě velmi dobře k tomu zachytal brankář Černý. Stráž měla také své šance, tu největší spálil v poslední minutě osamocený Landa, když se pokusil lobovat gólmana. Jenže přehodil i jeho svatyni.

Branky: 21. Myslivec, 30. Landa - 36. a 48. Kopic. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 1:0. Diváků: 60. Stráž: Černý - Škvor, Dostál, Benda, Landa - Werner, Havlíček (71. L. Oberreiter), Bartoš, Horáček - Ištok, Myslivec. Jan Vacek - Dospěl, Dobrovolný, Peřina, Zelený - M. Tvrzník (80. Dvořák), Švarc (64. Rudolf), Ryšavý (46. Karásek), Kopic (67. T. Vacek) - Moravec, Bláha.

DOLNÍ ŘASNICE - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 0:5 (0:2)

Domácí stále doplácejí na neúplnou sestavu, když tentokrát chybělo pět lidí ze základu. Do brány tak šel vylosovaný hráč, musel nastoupit i předseda Šimička, který byl nakonec vyloučen. Oslabená Dolní nedokázala čelit dobré hře soupeře, který byl po všech stránkách lepší a vysoko zvítězil. A také měl svého střelce - autora čtyř branek Jakuba Jiřištu.

Branky: 24., 73., 75. a 77. Jakub Jiřišta, 38. Hošťálek. Rozhodčí: Novák, ŽK: 4:2. Diváků: 30. D. Řasnice: J. Riedl - T. Kovačík, Haloun, Ressel, R. Riedl - Kadera, Hnilička, David, Smolík - Jelínek, Šimička. Kr. Studánka: Průšek - Leitgeb, Horáček, Soukup, Lednický - Hošťálek, Jiřišta, Vajtr, M. Macháček - Chobot, Zatroch (72. T. Macháček).

BÍLÝ KOSTEL B - KRÁSNÝ LES 2:1 (2:1)

Kostelu vyšel nástup do utkání a za necelých deset minut vedl o dvě branky. Jenže po dlouhém, nakopnutém míči zahrál rukou Janeček a domácí museli 80 minut hrát v oslabení. Les zlobil zejména díky rychlým útočníkům, kteří byli podporováni pasy Uzla a Romana Foldy. Stihl do půle snížit, ale protože zachytal domácí Martínek, další trefy nepřidal.

Branky: 8. Lochman, 9. T. Janáček - 36. Uzel. Rozhodčí: Bobek, ŽK: 2:0, ČK: 12. Janeček (BK). Diváků: 60. B. Kostel: Martínek - Černý (46. Fedák), Libor Janáček, Hyška, Jan Ďuriš - Janeček, T. Janáček (78. Mizera), Leoš Janáček, Rajchman - Jakubec, Lochman. Kr. Les: Vošvrda - Záruba, Uzel, Rekšák, L. Folda - Němec (87. Závěta), R. Folda, Stříteský, Strnádek (46. Čaban) - D. Folda, Čekan.

Slovan doma sice podlehl Hradci po 29 letech. Přesto uhájil sedmé místo

DOUBÍ B - JOKERS 3:2 (1:1)

Za prvních osm minut měli domácí tři šance a nastřelili tyč. Ale hosté zakončili protiútok a šli do vedení. Srovnat se povedlo střelou z dálky Karáska. Po hodině hry se trefil Stříbrný, jenže za minutu srovnal z trestného kopu Abrahám (a bylo to ze 40 metrů). Pak měli domácí výhodu penalty, ale tu jinak úspěšný zakončovatel Valášek (15 za sebou) zahodil. Velmi dobře hostům zachytal Šimon. Přesto se po pěkné akci domácí radovali potřetí a v hektickém závěru bez vyloučeného Kosiewicze výhru ubránili.

Branky: 26. Karásek, 61. Stříbrný, 74. Herkner - 22. Kolka, 64. Abrahám. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 4:5, ČK: 87. Kosiewicz (D). Diváků: 60. Doubí: Fiala - Vedral, Valášek, Kosiewicz, Kabát - Karásek, Pácalt (46. Stříbrný), T. Gruncl (59. Hanuš), Vlach (87. P. Gruncl) - Zradička (59. Herkner), Soukup (63. Brož). Jokers: Šimon - Kinský (55. Lopuszynski), Mokrý, Rys, Stříbrný - Fejfar, Le, Abrahám, Vaněk (84. Harda) - Mokrý, Kolka.

MACHNÍN - NOVÁ VES 2:1 (0:1)

Poločas vyzněl pro hosty, přestože měli domácí více šancí a dvakrát nastřelili břevno. Ves mohla také trestat, kdy po velké šanci domácích mířila z protiútoku do břevna. Nakonec pomohla hostům prodloužená hlavička domácího obránce, která zapadla do sítě. Machnín měl mohutný vstup do II. půle a po úspěšném lobu Bárty ze 40 metrů přidal hned další gól po tandemovém průniku Souček. Ves hrála v bojovném fotbale bez větších šancí, i když občas nějaké té emoce proběhly.

Branky: 52. Bárta, 53. Souček - 18. vlastní. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 0:2. Diváků: 100. Machnín: Stehlík - Resler, German, Binka, Svatoň - Křivský, Stuchlík, Bárta, Minář - M. Černý, Souček (86. Zbořil). N. Ves: Marek - Štefan (72. Kratochvíl), Dobiaš, Illek, Jansta - Čupr, K. Šalát, Kučera (66. Louda), J. Šalát - Smola, Kopic.

MNÍŠEK - FRÝDLANT B 3:3 (2:3)

Rozhodně to nebyl zápas obran. Těm to hrubě nevyšlo, ale remíza je nakonec zasloužená. Hosté, do čeho kopli, z toho byly góly. A hned do půle tři. Mníšek měl sice šancí dost, ale zužitkoval z nich jen dvě branky. Ve druhé půli byla na domácích vidět velká snaha o tlak. Frýdlant ale opět zlobil z brejků. Nakonec domácí dokázali svůj tlak přetavit alespoň v remízový gól.

Branky: 14. Jerie, 40. Žabka, 75. Barbořák - 9. Stýbal, 26. Adamec, 43. Buřita. Rozhodčí: Albl, ŽK: 0:2. Diváků: 100.

Mníšek: Sobotík - Drašner, Halama, P. Proche, Čeřovský - M. Proche (29. Moravec), Podhora, Rašín, Barbořák - Jerie (75. Filipchuk), Žabka. Frýdlant: Němec - Bárta, Peml, Pleskač, Ponc (85. Krawczyk) - Adamec, Šena (65. Mauer), Buřita, Mourek (70. Kaplet) - M. Stýbal, Ptáček (85. Tichý).

VIŠŇOVÁ B - OSEČNÁ 2:2 (0:0)

Pěkný fotbal se hrál ve Višňové. Domácí s posilou Michálkem z áčka ale do půle neproměňovali své šance (Roubal z metru a Pikous ze dvou dokonale přestřelili), za Osečnou nastřelil po úniku Hobbs tyč. Také po změně stran se střelci na obou stranách předháněli ve špatné koncovce (Štrbák a Kutílek v šancí přestřelili - Naštický sám nevyzrál nad gólmanem). Skóre se začalo měnit až v poslední čtvrthodince. Nejprve zkušený Lachman ze skrumáže dal na 1:0, na druhé straně ještě shořel v koncovce Švec, aby Tomáš zachytil chybnou malou domů a vyrovnal. V 90. minutě přišel trestný kop v podání hostujícího Švece a po teči Osečná vedla. Ale jen dvě minuty, protože opět Lachman v pokutovém území pálil přesně pod víko.

Branky: 77. a 90. Lachman - 83. Tomáš, 90. Švec. Rozhodčí: L. Stýbal, ŽK: 1:1. Diváků: 60. Višňová: Závůrka - Pikous, Roubal, Hloužek, Žežulka (46. Žežulka) - Labský, Lachman, Pavlů (66. Kutílek) - Michálek (46. Švadlenka), Štrbák, Šolta. Osečná: Ticháček - Filinger, Hobbs, Kysela, Nádherný - Naštický, Novotný, Štěpánek, Švec - Bergr, Tomáš.

FOTBALOVÁ lll. TŘÍDA

SKUPINA SEVER:

Hejnice B - Raspenava 4:1 (1:0). Branky: Štícha 2, J. Leitner, Mihulka - Holub. Dětřichov - Frýdlant C 5:0 (3:0). Branky: Kožarik 2, Novotný, Mičunovič, Kotek. Habartice - Mníšek B 7:2 (4:1). Branky: Beran, Švandrlík, Vnouček, Kopecký, Rysiowski, Přenosil, vlastní - Ragín, Šprysl. Horní Řasnice - Bílý Potok 5:3 (2:2). Branky: Aleš Bílek 3, Haloun 2 - Diltchev 2, Pavlíček z pen. ČK: 76. Sekáč (HŘ). Víska - Bulovka 6:2 (2:2). Branky: Jiří Vojáček 3, Severýn 2, Hybner - Joska, Hofman.

SKUPINA JIH:

Václavice - Zdislava 1:5 (0:3). Branky: Chmela - Kühr 2, Starkov, Sivakumar, Juna. Dvacet minut si za vítěze zahrál 70letý Josef Šoun. Hlavice - Chotyně 3:1 (0:0). Branky: Švarc, Šenberk, Chladný - Marek. Vratislavice B - Rozstání B 4:1 (4:0). Branky: Škopek 2, Holub, Schovanec - Sluka.

MILOSLAV CIHLÁŘ