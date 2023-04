Béčko Doubí sice doma prohrávalo s Bílým Kostelem, ale nakonec z toho bylo jasné vítězství. Drama až do posledních sekund se konalo ve Višňové, kde domácí béčko, otočilo nepříznivý stav s Mníškem až v nastaveném čase. Pro Mníšek to je první jarní porážka.

Bilance 6 (5 - 0 - 1). Branky: 31 (19:12), žluté karty: 11 (8:3). Střelcem kola je díky hattricku Dominik Folda z Krásného Lesa

KRÁSNÁ STUDÁNKA B - FRÝDLANT B 1:4 (0:4)

Studánečtí doslova prospali první poločas, v němž jejich hrubé individuální chyby Frýdlant brzy trestal. Do půle to bylo 4:0, a to ještě několikrát Studnu podržel gólman Průšek. Po přestávce se Studánka přece jen zlepšila a byla z toho vyrovnaná hra. Ale na nějaký větší úspěch to nebylo.

Branky: 53. Kulašiak - 8. Heinzl, 17. Bárta, 29. Jelínek, 44. M. Stýbal. Rozhodčí: Proche, ŽK: 1:1. Diváků: 30. Kr. Studánka: Průšek - Jirousek, Vítek, Novák, Lednický - Leitgeb (71. T. Macháček), Kulašiak, Vajtr, Chobot (82. Soukup) - M. Macháček, Kadeřábek. Frýdlant: Němec - Bárta, Kaplet, Peml, Capulič - Mourek (71. Bartoš), Šena, Heinzl (61. Ponc), Jelínek - Kozák, M. Stýbal (61. Krawczyk).

Studenec v dohrávce nestačil na Lomnici. Chyběl klid ve finální fázi, ví Povr

MACHNÍN - JOKERS 2:1 (0:1)

Kvalitní souboj se odehrál na umělé trávě stadionu U Nisy. Oba celky sice postrádaly opory, přesto Jokers zaslouženě vedli po standardní situaci a střele do tyče. Machnín své šance nedokázal využít. Nakonec vyrovnaný a tvrdý duel rozhodl lob levačkou Zbořila ze 30 metrů. Stínem utkání bylo zranění hostujícího Vaňka, pro kterého dojela RZS.

Branky: 50. Křivský, 71. Zbořil - 17. Abrahám. Rozhodčí: Brož, ŽK: 2:1. Diváků: 50. Machnín: Stehlík - Zbořil, Souček, Poláček, Skramuský (71. Markuiak) - Křivský, Stuchlík, Černý, Gondola (60. Rybín) - Bárta, Pičman (90. Romanopulos). Jokers: Harda - Koníř, Tobolka, Rys - Kochan, Abrahám, Vaněk (57. Kinský), Stříbrný - Baborák (46. Fejfar), Mokrý, Kolka.

KRÁSNÝ LES - OSEČNÁ 7:3 (1:3)

Obrat jako hrom předvedli fotbalisté z Lesa. Ti prohrávali s dobrým soupeřem 1:3, aby ve druhém poločase předvedli velkou parádu. Tu zajistili rychlí a hlavně čerství útočníci, kteří po změně stran rychlými útoky přispěli do sítě favorita půltuctem gólů. Střelecky přispěl třígólový Dominik Folda.

Branky: 8., 46. a 68. Dominik Folda, 64. a 80. Čekan, 59. Uzel, 87. Weidisch - 6. Naštický, 14. Pittner, 31. Tomáš. Rozhodčí: Preissler. Diváků: 60. Kr. Les: Albrecht - Branda (46. Čekan), Záruba, Rekšák, Uzel - Němec (82. Vebr), R. Folda, Stříteský, Weidisch - Janda (65. Čaban), D. Folda. Osečná: Suchar - Novotný (77. Bergr), Naštický, Švec, Kysela - Pittner, Tomáš, Mareček, Koťátko - Trapp, Salava (65. Vik).

DOLNÍ ŘASNICE - STRÁŽ N. N. 3:2 (1:1)

Vyrovnaný souboj týmů s nulovou jarní bilancí nakonec vyzněl celkem zaslouženě pro domácí. Ti sice do poločasu prohrávali a měli štěstí při nastřelené tyči, ale nakonec stihli srovnat Sochorem. Po přestávce ještě Stráž šla naposledy do vedení, které domácí srovnali Tomášem Kovačíkem, aby vítězství zajistil po rohu Kadera. Ale oba celky měly své kvalitní šance na další trefy.

Branky: 39. Sochor, 53. T. Kovačík, 63. Kadera - 20. Bartoš, 46. Myslivec. Rozhodčí: Pavlů. Diváků: 60. D. Řasnice: Brezovák - T. Kovačík, Zimmermann, Haloun, Ressel - Riedl, Kadera, Hnilička, Sochor - Jelínek, M. Kovačík (88. Kolenkár). Stráž: Černý - Benda (71. Vrabec), Horáček, Škvor, Werner - Kapras, Bartoš, Havlíček (46. T. Oberreiter), Myslivec - Dostál, Ištok.

VIŠŇOVÁ B - MNÍŠEK 2:1 (0:1)

Zkušený Mníšek předváděl technickou hru a celkem zaslouženě se dostal do vedení. Oboustranně se moc šancí na obou stranách neurodilo, prakticky se hrálo po vápna. Hosté měli velkou šanci na druhý úspěch, ale míč z brankové čáry vykopl obránce. Posledních dvacet minut Višňová hosty zamkla před vápnem a vyvinula tlak. Ten nakonec vyústil po centrech v otočení skóre. Spravedlivě by zápasu slušela plichta.

Branky: 90. Dobrovodský, 93. Kutílek - 27. vlastní. Rozhodčí: Balatka, ŽK: 3:0. Diváků: 120. Višňová: Linke - Ismanický (46. Švadlenka), Labský, Lachman, Bečička (46. Roubal) - Knapp, Dobrovodský, Soukup, Beran - Štrbák (3. Schmidt - 56. Kutílek), Hloužek. Mníšek: Sobotík - Podhora, P. Proche, Halama, Drašner - M. Proche (76. Filipchuk), Žabka, Rašín, Jerie (46. Čeřovský) - Barbořák, Švanda (56. Mikeš).

DOUBÍ B - BÍLÝ KOSTEL B 4:1 (0:1)

Přestože Doubí bylo celý zápas lepší, 50 minut čekalo na proměnění šancí. Do poločasu nastřelilo dvakrát břevno, zatímco Kostel trestal gólově po jednom z nakopnutých míčů. Brzy po přestávce domácí vyrovnali a za chvilku již vedli. Závěr již vyzněl pro Doubí, které po třetí brance pečetilo výhru v poslední minutě z penalty.

Branky: 50. Soukup, 55. Brož, 76. Stříbrný, 90. Valášek z pen. - 17. Vik. Rozhodčí: L. Stýbal, ŽK: 2:1. Diváků: 40. Doubí: Šimek - Vedral, Valášek, Kosiewicz, Kabát - T. Gruncl, Brož, Jíra (76. Sůra), Stříbrný - Soukup, Herkner. B. Kostel: Martínek - Rajchman (65. Mizera), Libor Janáček, Černý (46. Čáp), Leoš Janáček - Dušek (46. Strnad), Černohorský, Gazquez, Hyška (81. D. Ďuriš) - Vik, Procházka.

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

SKUPINA JIH:



Chotyně - Rozstání B 2:3 (1:1). Branky: Engel, Konrád z pen. - Šesták 2, Aubrecht.

SKUPINA SEVER:

Frýdlant C - Habartice 1:2 (0:1). Branky: M. Stýbal - Přenosil 2. Jindřichovice - Dětřichov 2:0 (1:0). Branky: Hrevuš, Karala. Mníšek B - Bulovka 1:3 (1:3). Branky: Svoboda - Židuliak 2 (obě z pen.), Hofman. Raspenava - Bílý Potok 3:2 (2:0). Branky: Jiří Prokop 3 - Mráček, Heller. ČK: 49. Straka (R). Hejnice B - Víska 13:2 (5:1). Branky: Jiří Leitner 5 (1 z pen.), Štěpán Štícha 4, Havel, Cifra, Zrubec, vlastní - Severýn 2.

MILOSLAV CIHLÁŘ