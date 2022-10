Bilance: 7 (7 – 0 – 0), branky: 34 (28:6), žluté karty: 26 (13:13), vyloučení: David (D. Řasnice), Heinzl (Frýdlant), Šálek (Rynoltice).

MNÍŠEK – STRÁŽ NAD NISOU 5:1 (1:0)

Mníšečtí fotbalisté se po třech plichtách chytli třemi výhrami v řadě a tentokrát to odnesla Stráž. Ta „nemá lidi“, když nastoupili dva 15letí kluci a jedenáctý hráč jen tak tak stihl začátek… Mníšek měl stálý tlak, ale do poločasu své šance zahazoval. Soupeř měl do poločasu jednu, domácí aspoň jednu zužitkovali. Nakonec byl s přibývajícími minutami zápas pro Mníšek jednoduchý a k výhře pomohl i střídající Širanec.

Branky: 53. a 89. Rašín, 62. a 76. Coufal, 15. Matěj Proche – 82. Horáček. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 1:2. Diváků: 60. Mníšek: Skála – Drašner, Lukáč, P. Proche (73. Konrád), Čížek – Matěj Proche (73. Martin Proche), Rašín, Sonntag, Teubner (58. Coufal) – Mikeš (38. Širanec), Švanda (58. Loubek). Stráž: Jirsa – Bartoš, Benda, Dostál, Horáček – L. Oberreiter, Oplištil, Hudec, Nosek – Landa, Vacek.

Okresní přebor v kopané na Liberecku.Zdroj: Hanka StrnádkováDOLNÍ ŘASNICE – FRÝDLANT B 7:0 (2:0)

Domácí měli stálou a jednoznačnou převahu a mladého soupeře načal nepovedený centr Hniličky, který skončil v síti. Frýdlant v utkání neměl vážnější šance, pouze jednou běžel útočník sám na bránu a poté navíc nevyužil ani pokutový kop. Přes vysokou porážku kvalitně zachytal gólman Němec, jemuž pomohly dvakrát tyč a jednou břevno. Takže klidně nakonec mohlo být gólů deset.

Branky: 15. a 64. Hnilička, 20. Ressel, 58. David, 62. Sochor, 74. Riedl, 85. Šírek. Rozhodčí: Toman, ŽK: 2:3, ČK: 80. David – 80. Heinzl. D. Řasnice: Špína – T. Kovačík, Riedl, Ressel, Haloun – M. Kovačík, Sochor, Zimmermann, David – Petrovič (71. Šírek), Hnilička (77. Bartoš). Frýdlant: Němec – Bárta, Peml, Kaplet, Válek (61. Tichý) – Heinzl, Špaček (68. Mauer), Cýrus, Ponc – Krawczyk, Krišal (59. Fako).

NOVÁ VES – OSEČNÁ 4:0 (1:0)

Hosté se jakoby báli něco předvést, i když dvakrát nastřelili břevno. Domácí vedl za trenéra Kverku Miki Nevyhoštěný a jeho sestava podala zodpovědný a kvalitní výkon ve všech řadách. Ta navíc nedopřála soupeři ani čestný úspěch. Ves splnila roli favorita a výhrou se dostala na první příčku soutěže. K dobré kopané přispěli i rozhodčí.

Branky: 18. J. Šalát, 51. Dobiaš, 79. Malaga, 90. Smola. Rozhodčí: Preissler, ŽK: 2:2. Diváků: 350. N. Ves: Michal Marek – Kopic (46. Václavík) – Malaga, Čupr, Dobiaš – Štefan (83. Illek), Štajner, K. Šalát, J. Šalát (90. Modrák) – Matěj Marek (75. Roubíček), Smola. Osečná: Ticháček – Novotný, Naštický, Conway (56. Salava), Filinger – Mareček, Hostaš, Švec, Kysela – Tomáš, Hobbs (40. Pittner – 73. Pátek)

DOUBÍ B – KRÁSNÁ STUDÁNKA B 3:1 (1:1)

Domácí béčko mělo poločas viditelně více ze hry, ale dalo jen jeden gól, stejně jako hosté. Po přestávce to byla Studna, která se zlepšila, jenže dvacetiminutovka úspěch nepřinesla. Od 65. minuty se již hrálo v režii Doubí, které tak odčinilo předcházející dvě kruté porážky.

Branky: 75. a 78. Soukup, 39. Brož – 41. T. Macháček. Rozhodčí: Kafka, ŽK: 1:1. Diváků: 20. Doubí: Šimek – Vedral, Valášek, Kosiewicz, Kašpar – Brož, T. Gruncl (86. P. Gruncl), Kabát, Stříbrný – Pácalt (55. Kříček), Soukup (79. Novák). Kr. Studánka: Vymetal – Průšek, Vítek, T. Macháček, Lednický – Házi, Vajtr, M. Macháček (71. Průšek ml.), Chobot (81. Urban) – Kadeřábek, Zatroch (46. Kulašiak).

JOKERS – BÍLÝ KOSTEL B 3:1 (3:0)

Domácí byli jednoznačně lepším týmem, jenže zahazovali gól za gólem. Přesto vedli 3:0, ale po odstoupení zraněného Mokrého jejich hra nebyla dobrá. Hosté po přestávce brzy snížili a hodně se snažili o další úspěch, jenže Jokers si jejich aktivitu pohlídali.

Branky: 20. a 40. Mokrý, 27. Abrahám – 48. J. Ďuriš. Rozhodčí: Proche, ŽK: 3:2. Diváků: 70. Jokers: Šimon – Tobolka, Lopuszynski, Kochan, Trejbal (77. Rys) – Stříbrný (89. Harda), Le, Pařík, Rapčan – Abrahám, Mokrý 40. Vaněk). B. Kostel: Bergman – Binar, Strnad, J. Ďuriš, Černý (46. Hindrák) – Dušek, Pulda, Leoš Janáček (69. Lebeda), Libor Janáček – Vik, Procházka.

Okresní přebor v kopané na Liberecku.Zdroj: Hanka StrnádkováMACHNÍN – KRÁSNÝ LES 4:2 (1:1)

Ve vyrovnaném průběhu hosté z Lesa dvakrát vedli. Domácí se pozvolna rozehráli po prostřídání, kdy se jim začalo konečně dařit. V pohledném duelu nakonec třemi góly v řadě zápas Machnín dokázal otočit, a to ještě nastřelil tyč a jednu střelu gólman Krásného Lesa již tahal zpoza brankové čáry. Machnín tleskal znovunalezenému střelci Zbořilovi, který dvakrát skóroval.

Branky: 45. a 51. Zbořil, 65. Štork, 79. Bér – 5. Stříteský, 48. Čekan. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 1:0. Diváků: 60. Machnín: Stehlík (34. Bér) – German, Lochman, Poláček, Hanibal – Kocourek (46. Stehlík), Bárta, Černý, Štork (79. Kühr) – Zbořil (68. Šebek), Souček. Kr. Les: Albrecht – Branda (46. Strnádek), Závěta, Kravar, L. Folda – Němec, Stříteský, Čekan, Rekšák – Čaban (68. Suchomel), D. Folda.

VIŠŇOVÁ B – RYNOLTICE 2:1 (0:0)

Byl to boj až do konce, protože domácí nedokázali do poločasu proměnit celou řadu svých šancí. Jen sám Knapp zazdil čtyři tutovky. Višňová šla do vedení z penalty, ale soupeř záhy vyrovnal z trestného kopu, který gólman podcenil. Nakonec domácí na výhru dosáhli po brejku dvojice Knapp – Michálek na jednoho beka, kdy střelec áčka Michálek byl přesný. To již host dohrávali bez vyloučeného stopera Šálka.

Branky: 81. Labský z pen., 89. Michálek – 83. Švarc. Rozhodčí: Michoň, ŽK: 3:3, ČK: 70. Šálek st. (R). Diváků: 90. Višňová: Závůrka – Lachman, Ismanický, Beran (46. Schmidt), Labský – Pavlů, Cýrus, Bečička (46. Kutílek), Štrbák (66. Szappanos) – Michálek, Knapp. Rynoltice: Jan Vacek – Tvrzník, Šálek, Peřina, Borsuk – Hanzl, Karásek, Ryšavý, Moravec (61. Rudolf) – Zeidler (46. Dvořák), Švarc.

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA, SKUPINA JIH:

Vesec B – Hlavice 6:2 (2:2). Branky: Jakub Šídlo 3, Burde, Pavelka, Štěpánek – Kepl, Korolov.

Vratislavice B – Chotyně 4:2 (3:1). Branky: Rejnart 2, Škopek, Vaynahiy – Engel, Král.

Hlavice – Zdislava 5:1 (4:1). Branky: Šenberk 2 (1 z pen.), Švarc 2, Löffler – Pěnička.

Tabulka: 1. Rozstání B 18, 2. Vesec B 18, 3. Vratislavice B 13, 4. Hlavice 10, 5. Chotyně 6, 6. Václavice 3, 7. Zdislava 3.

SKUPINA SEVER:

Frýdlant C – Mníšek B 4:0 (2:0). Branky: Michal Němec 3, Capulič.

Habartice – Víska 2:2 (1:0). Branky: Sedláček 2 – Komárek, Šantroch.

Jindřichovice – Bílý Potok 2:0 (2:0). Branky: Hroch, Střížek. ČK: 67. Čonka (BP).

Raspenava – Bulovka 1:0 (0:0). Branka: V. Zeman.

Hejnice B – Horní Řasnice 8:0 (4:0). Branky: Štěpán Štícha 3, Zoreník 2, Marx 2, Zrubec.

Tabulka: 1. Hejnice B 19, 2. Dětřichov 16, 3. Bulovka 15, 4. Jindřichovice 13, 5. B. Potok 10, 6. Frýdlant C 9, 7. Raspenava 8, 8. Mníšek B 6, 9. H. Řasnice 5, 10. Habartice 5, 11. Víska 3.

MILOSLAV CIHLÁŘ