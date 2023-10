Lídr okresního fotbalu z Rynoltic neměl ve 12. kole větší problémy v Dolní Řasnici, kde autor hattricku Tomáš Vacek vstřelil branku již ve 3. vteřině hry. V souboji slabých Frýdlant porazil Krásnou Studánku, která je nadále přilepena ke dnu tabulky.

Krásný Les (v modrém) porazil doma po boji Vratislavice 1:0. | Foto: Hanka Strnádková

V duelu silnějších mužstev vyhrál domácí Krásný Les nad Vratislavicemi, přestože více jak 20 minut dohrával v devíti. Machnín na umělce U Nisy zklamal a podlehl nečekaně Hejnicím aniž by vstřelil gól. Višňová se po čtyřech neúspěších probrala a porazila doma Vesec. Jokers si veze z Doubí všechny body za lepší první půli. Zápas Bílý Kostel B - Mníšek byl odložen na 12. listopadu.

Bilance 12. kola: 6 (3 - 0 - 3), branky: 22 (9:13). Žluté karty: 17 (9:8), vyloučen: Závůrka a Čaban (oba Krásný Les).

FRÝDLANT B - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 2:1 (0:0)

Utkání "hluchých" proti "slepým" - dvou nejhorších týmů soutěže - vyhráli šťastnější domácí. Jedinou šanci domácích v I. půli vyrazil Jirák a dokonce Studna po hodině hry vedla gólem z penalty. V samém závěru nakonec Frýdlant stihl dvěma brankami Buřity otočit zápas a získat tak všechny body. To již věkově starší hosté šlapali vodu.

Branky: 85. a 91. Buřita - 61. Novák z pen. Rozhodčí: Vlček, ŽK: 1:1. Diváků: 80. Frýdlant: M. Mauer - Schmidt (35. Ponc), Peml, Tichý, Bárta (71. P. Mauer) - Mourek (60. Fako), Šena (71. Kaplet), Kukla, Heinzl - Ptáček, Stránský (46. Buřita). Kr. Studánka: Jirák - Lednický, T. Macháček, Soukup, Urban - Hošťálek, Vajtr, Chobot (46. Průšek), Zatroch (85. Horáček) - Novák, Leitgeb.

DOLNÍ ŘASNICE - RYNOLTICE 0:4 (0:3)

Favorizované Rynoltice začali utkání excelentně, kdy Tomáš Vacek přímo z výkopu napálil bombou míč přesně do brány. Určitě nejrychlejší gól soutěže! Domácí se snažili držet krok a měli i své šance. Jenže ty neuměli zakončit a tak soupeř do půle přidal další dva kusy. Hosté ve II. půli byli lepším týmem a Tomáš Vacek zkompletoval střelecký hattrick.

Branky: 1., 22. a 60. Tomáš Vacek, 44. Peřina z pen. Rozhodčí: Stýbal. Diváků: 45. D. Řasnice: Kandus - T. Kovačík, Riedl, Kadera, Šírek (46. Kolenkár) - M. Kovačík, Bartoš (67. Rajchert), Svoboda, Pospíchal - Sochor, R. David. Rynoltice: Kubínek - Borsuk, Švarc (55. Rudolf), O. Tvrzník, Zelený - M. Tvrzník, Ptáček, Peřina, Kopic (75. Dvořák) - T. Vacek (70. Vávra), Moravec.

KRÁSNÝ LES - VRATISLAVICE 1:0 (1:0)

Vyrovnaný duel z horních pater tabulky nakonec rozhodl veterán Kravar. Domácí museli hrát bez hokejových posil, ale nakonec zápas zvládli, i když více jak dvacet minut ve vyhroceném závěru museli dohrávat bez dvou vyloučených borců. Jednou jim pomohlo břevno a zejména vynikající gólman Vošvrda.

Branka: 25. Kravar. Rozhodčí: Doležal, ŽK: 4:2, ČK: 74. Závůrka, 77. Čaban (oba KL). Diváků: 50. Kr. Les: Vošvrda - Záruba, Kravar, Bušovský (57. Závěta), Němec - R. Folda, Stříteský, Závůrka, Čaban - Krišal (81. Stejskal), D. Folda. Vratislavice: Škopek - Koula (69. Jindra), Salaba, Zejbrlík, Schovanec - Házi, Šidák, Korda (61. Bergr), Smolík (69. Bráza) - Váňa, Strauss.

DOUBÍ B - JOKERS 2:4 (0:3)

Hosté byli poločas lepší a zaslouženě vstřelili tři góly. Minimálně dvou dalším zabránil veterán Šimek v brance. Po přestávce se domácí probrali a zlepšeným výkonem snížili na 2:3. Jenže Jokers dokázali jejich snahu v závěru utnout čtvrtým gólem.

Branky: 56. Pácalt, 68. Soukup - 5. Kolka, 37. Šrajbr, 41. Abrahám, 87. Šůma. Rozhodčí: Jirák, ŽK: 2:1. Diváků: 80. Doubí: Šimek - Vedral, Kabát, Valášek, Kosiewicz - Pácalt (66. Kraus), T. Gruncl, Vlach (38. Holec), Hanuš - Soukup (84. Šrůtek), Stříbrný. Jokers: Šimon - Zimmermann, Stříbrný, Kochan, Tobolka - Lee, Lopuszynski, Šůma, Šrajbr (74. Vaněk) - Kolka (80. Rys), Abrahám.

MACHNÍN - HEJNICE 0:3 (0:1)

Po třech výhrách si domácí došli pro porážku k Nise, kam přeložili zápas. Machnín byl fotbalovější a víc na míči, jenže mu to nebylo nic platné. Domácí měli své šance, které však Šebek a Bárta nevyužili. Za to bojovní hosté třikrát vystřelili a dali tři góly… A to jim za stavu 0:0 nebyl uznán gól. Machnínská sterilita v koncovce ostře korespondovala s tou hostů. Zejména při druhé brance, kdy domácí sice zahrávali nadějně roh. Jenže brankář vyčíhl centr a rychlým rozehráním poslal do brejku Štíchu, a ten byl v úniku přesný. Nic platna nebyla snaha domácích, protože stačil únik Jiřího Leitnera mezi dvěma beky a bylo rozhodnuto.

Branky: 30. a 82. J. Leitner, 66. Štícha. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 1:1. Diváků: 30. Machnín: Stehlík - Binka, Šaroun, Hanibal (46. Bér), Minář - Stuchlík, Resler (73. Charousek), Bárta, Křivský (85. Svačinka) - Šebek, Štork (46. Gondola). Hejnice: Zavřel - Fikl, J. Leitner, Čivrný, Havel - Duma (17. Heller - 77. R. Leitner), Prokop, Matouš, Štícha (81. T. leitner) - Cifra (81. Pavel Zoreník), Sýkora.

VIŠŇOVÁ B - VESEC B 4:1 (3:1)

Čtvrt hodiny byli na velmi těžkém terénu lepší hosté, ale první vážnější akce domácích znamenala gól v podání Pavlů. Pak se Lachman trefil přesně přímo z rohu a další šanci po úniku napálil Pavlů vedle. Hosté kontrovali angličanem Váchy, ale hned na to odpověděl Messi Štrbák hlavou na 3:1. Ve druhé půli poslal vesecký Štěpánek ranou ze 25 metrů míč těsně nad, ale pak domácí měli během chvilky tři velké šance, kdy nakonec dokázal bek Vesce vyhlavičkovat balon pryč z branky. Na 4:1 zakončil Bednář po centru z malého vápna, další střela domácích lízala břevno. V 88. minutě byl faulován Šolta, jenže nařízenou penaltu mu vyrazil brankář.

Branky: 16. Pavlů, 24. Lachman, 35. Štrbák, 77. Bednář - 34. Vácha. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 1:3. Diváků: 70. Višňová: Urban - Labský, Šmidrkal, Lachman, Beran (75. Švadlenka) - Pavlů (75. Šolta), Černohorský, Šilhavík (64. Rücker), Štrbák (64. Bečička) - Roubal, Bednář. Vesec: Němec - Burde (46. Valenta), Müller, Havlišta, Fronc st. - Štěpánek, Brauner (25. Pavelka), Jahoda (46. Vrabec), Vácha (81. Hauser) - Čejchan, Čížek (55. Schmidbauer).

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

V severní skupině pralesa vévodí Habartice, které vybrakovaly šestkou Vísku. Bílý Potok sice dal čtyři branky, ale Horní mu zabalila osmičku. V jižní skupině byla velká bitva ve Stráži, kde domácí o čelo tabulky hokejově zvítězili nad rivalem z Rozstání. Veselo bylo ve Zdislavě, která pokořila Václavice osmi góly. Velká výhra, kterou nikdo roky nepamatuje.

SKUPINA SEVER:

Frýdlant C - Bulovka 4:1 (2:1). Branky: Kaplan 2, Martinů z pen., Fako - Plesar.

Horní Řasnice - Bílý Potok 8:4 (2:3). Branky: Pavel Bureš 3 (1 z pen.), Čečatka 2, Svoboda 2, Karala - Antonín Diltchev 3 (1 z pen.), Čonka.

Jindřichovice - Dětřichov 5:2 (4:2). Branky: M. Knapp 2, Drahoňovský 2, David - Kotek, Vízner z pen.

Víska - Habartice 0:6 (0:2). Branky: Kyncl 2, Soukup 2, Vnouček, Rysiowski.

SKUPINA JIH:

Stráž - Rozstání B 5:4 (4:2). Branky: Myslivec 2 (1 z pen.), T. Oberreiter 2, Benda - Honzejk 2, Žoček, Aubrecht. vyloučen: 77. Holubek (R).

Zdislava - Václavice 8:2 (4:0). Branky: Jan Frýba 3 (1 z pen.), Cvejn, vlastní, Šálek, Mičán, Houdek - Chmelík 2.

Mníšek B - Hlavice 2:1 (1:1). Branky: Vondrouš, Hlavatý - Šámal.

Vratislavice B - Chotyně 2:3 (1:3). Branky: Masár, Vaynahiy - Ráž z pen., Marek, Engel.