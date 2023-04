Poslední Stráži to nejde a tentokrát padla doma s Machnínem. Navíc má dva vyloučené hráče. Druhý aspirant sestupu z Bílého Kostela narazil také doma na Višňovou a také prohrál. Krásný Les udolal rezervu Doubí, ale musí si připsat kontumační prohru z úvodního kola, když nepřijel do Rynoltic.

Bilance 19. kola: 7 (5 - 0 - 2). Branky: 34 (18:16). Žluté karty: 23 (13:10). Vyloučení: Kyca a Landa (oba Stráž). Střelcem přeboru je s 21 zásahy rynoltický Tomáš Vacek.

FRÝDLANT B - OSEČNÁ 4:2 (3:0)

Béčko jede na vítězné jarní vlně (2x 5:1) a opět pomohli dva hráči z áčka, kteří se rozehrávají. Do poločasu tak bylo jasných 3:0, jenže po prostřídání se to nějak zadrhlo. Favorizovaná Osečná během tří minut snížila na 2:3 a z mnoha šancí nastřelila tyč. Vyrovnání viselo na vlásku, až nakonec snahu hostů uťal z penalty za faul Adamec.

Branky: 5. Šena, 24. Heinzl, 36. Kozák, 82. Adamec z pen. - 56. Naštický, 58. Kysela. Rozhodčí: Karlík. Diváků: 50. Frýdlant: Němec - Bárta, Pleskač, Peml, Capulič (46. Ponc) - Šena (70. Bartoš), Mourek (46. Kaplet), Adamec, Heinzl - Štrbák (46. Ptáček), Kozák (80. Krawczyk). Osečná: Ticháček - Novotný, Naštický, Švec, Kysela - Filinger (55. Pittner), Tomáš, Mareček, Koťátko - Hobbs (80. Salava), Nádherný.

RYNOLTICE - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 1:0 (1:0)

Hosté překvapili dobrým nástupem, který domácí jen těžko zachytávali. Postupně však Rynoltičtí dostali do tempa a střelec soutěže Tomáš Vacek otevřel skóre. Druhý poločas byl plný šancí na obou stranách, jenže domácí se uklidňující druhé branky nedočkali. Proto byl zápas dramatický až do samého konce.

Branka: 28. T. Vacek. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 5:1. Diváků: 60. Rynoltice: Kubínek - Dospěl (46. Ryšavý), O. Tvrzník, Peřina, Zelený - M. Tvrzník, Švarc, Karásek, Kopic - Dvořák (46. Borsuk), T. Vacek (78. J. Vacek). Kr. Studánka: Urban - Vítek, Kurel, Novák, Lednický - Jirousek, Kulašiak (78. Hošťálek), Hloušek, Vajtr (78. M. Macháček) - T. Hájek (75. T. Macháček), Kadeřábek.

MNÍŠEK - DOLNÍ ŘASNICE 3:2 (1:1)

Na těžkém terénu to byla bitva. V ní se hosté dostali po chybě Mníšku do vedení. Dolní hrála jednoduchý fotbal, zatímco domácí byli v kombinacích nemohoucí, ale naštěstí vyrovnali skóre. Mníšku nepomohl ani poločasový "kartáč", naštěstí hosté začali fyzicky odpadávat. Domácí šli do vedení na 3:1 a hosté jen snížili v samém závěru z protiútoku.

Branky: 42. Barbořák, 54. Lukáč, 73. Mikeš - 10. David, 89. Hnilička. Rozhodčí: Svrček, ŽK: 0:1. Diváků: 30. Mníšek: Sobotík - Drašner, P. Proche, Podhora (59. Konrád), Lukáč - Čeřovský (46. Švanda), Houdek, Žabka, Rašín - Jerie (70. Mikeš), Barbořák (70. Filipchuk). D. Řasnice: Brezovák - T. Kovačík, Zimmermann, Ressel, David - Riedl, Hnilička, Kadera (70. Kolenkár), Bartoš (87. Sochor) - Jelínek, M. Kovačík.

STRÁŽ N. N. - MACHNÍN 2:3 (2:1)

Lepším Strážským vyšel vstup do derby a vedli 2:0. V tvrdém utkání pak dokázal Machnín snížit. Zápas ovlivnilo vyloučení domácího hráče, který v krátkém sledu obdržel dvě žluté karty. Ta první byla za faul hostů na jeho osobu, kdy se Kyca vehementně domníval, že měl soupeř dostat červenou (zřejmě ano). Proti deseti to Machnínu dlouho nešlo, až mu pomohly dva góly z kategorie laciných. Je pravda, že po roce chytající machnínský gólman Gregor dvěma zákroky vychytal svým barvám body. Nakonec v samém závěru byl Stráži vyloučen po faulu druhý hráč.

Branky: 9. Myslivec, 14. Kyca - 28. Černý, 68. Zbořil, 89. Gondola. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 2:2, ČK: 44. Kyca, 92. Landa (oba S). Diváků: 50. Stráž: Černý - Benda, Horáček, Škvor (46. Landa), Werner - Bartoš, Havlíček, Myslivec (71. Oplištil), T. Oberreiter - Kyca, Kapras. Machnín: Gregor - Resler, Poláček, Binka, Novotný (87. Romanopulos) - Minář (78. Pičman), Černý, Stuchlík, Gondola - Zbořil, Bárta.

KRÁSNÝ LES - DOUBÍ B 2:1 (1:1)

Domácí stále nemají ideální sestavu, navíc jim musel odstoupit zraněný stoper Závěta, kterého úspěšně zastoupil Stejskal. Doubí hrálo dobře a zaslouženě vedlo. Les snížil v posledních vteřinách poločasu z penalty za faul. Po přestávce se domácí přece jen víc prosazovali, jenže ze snažení a po nastřeleném břevně a tyči strhli vedení na svou stranu svátečním střelcem Bušovským až v závěru. Doubí jednou orazítkovalo tyčku.

Branky: 45. Stříteský z pen., 82. Bušovský - 19. Soukup. Rozhodčí: Řezníček, ŽK: 2:2. Diváků: 160. Kr. Les: Albrecht - Rekšák, Závěta (22. M. Stejskal), Strnádek, Bušovský - Němec, R. Folda, Stříteský, Weidisch - Janda, D. Folda. Doubí: Šimek - Vedral, Valášek, Kosiewicz, P. Gruncl - Hanuš, T. Gruncl, Zradička, Fibrich (67. Štrougal) - Soukup, Hudec (46. Sůra).

FOTO: Úspěch posledního Kostela je bomba! Béčko Frýdlantu stoupá ze dna

BÍLÝ KOSTEL B - VIŠŇOVÁ B 2:5 (1:4)

Proti běhavějším a mladšímu soupeři to neměli domácí jednoduché. Navíc měli častá okénka při nedůsledném bránění, čehož aktivní hosté dokázali využít. V týmu Kostela odehrál 53letý Libor Janáček o víkendu dvojzápas (celé utkání v I. A třídě). A stihl dát jednu branku v duelu.

Branky: 33. Libor Janáček, 80. Fedák - 8. a 53. Knapp, 25. Pavlů, 31. Kaniok, 40. Dobrovodský. Rozhodčí: Pokorný, ŽK: 3:0. Diváků: 70. B. Kostel: Ulrich - Rajchman, Libor Janáček, Čáp, Černý (46. Mizera) - Leoš Janáček, Karásek, Binar, Dušek (71. D. Ďuriš) - Vik (79. Fedák), Procházka. Višňová: Ismanický - Labský, Lachman, Bečička, Beran (53. Kutílek) - Dobrovodský, Pavlů, Knapp, Švadlenka (55. Roubal) - Pikous, Kaniok.

JOKERS - NOVÁ VES 4:3 (2:0)

Velká atmosféra a kvalitní fotbal. Domácí Žolíci na hosty vlétli a celý zápas byli překvapivě lepší. Do půle se dvakrát prosadili, i když v dalším průběhu v sólech neuspěli dvakrát střelec Kolka a jednou Mokrý. Přesto stále vedli a Vsi umožnili korigovat stav po vlastních chybách. Jokers tak lídrovi tabulky vrátili podzimní porážku, v níž tehdy cítili křivdu.

Branky: 63. a 77. Kolka, 11. Kochan, 43. Mraček - 58. J. Šalát, 70. Smola, 83. K. Šalát. Rozhodčí: Švec, ŽK: 1:4. Diváků: 110. Jokers: Šimon - Koníř, Tobolka, Mraček, Kochan - Abrahám, Fejfar, Vaněk (64. Kinský), Lopuszynski - Mokrý, Kolka. N. Ves: Marek - Štefan, Junek, Čupr, K. Šalát - Kučera (62. Surmay), Štajner, J. Šalát, V. Kverka (53. Illek) - Winkler, Smola.

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

SKUPINA SEVER:

Bulovka - Frýdlant C 4:1 (2:0). Branky: Lukáš Hofman 3, Hýbl - Fako. Habartice - Hejnice B 1:1 (0:1). Branky: Vnouček - Štícha z pen. Bílý Potok - Mníšek B 3:0 (3:0). Branky: Zdeněk Brož 3. Dětřichov - Raspenava 2:3 (0:0). Branky: Zrůst, Kožarik - Martin Zeman 3 (1 z pen.). ČK: M. Zeman a Koudelka oba (R). Horní Řasnice - Jindřichovice 0:2 (0:0). Branky: Hrevuš 2.

SKUPINA JIH:

Chotyně - Vesec B 1:5 (0:5). Branky: V. Kolínský - Šídlo 2, Müller, Brauner, Čížek. Rozstání B - Zdislava 9:0 (4:0). Branky: Jakub Dobrovolný 3, Jakub Šesták 3, Aubrecht, Honzejk, Říha. Vratislavice B - Hlavice 2:2 (1:1). Branky: Škopek, vlastní - Hozák, Josef Šenberk z pen.

MILOSLAV CIHLÁŘ