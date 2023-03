MNÍŠEK - NOVÁ VES 1:1 (1:1)

Mníšek se do derby i celého jara posílil a v základu mu hráli tři nové tváře. Také proto zásluhou Žabky vedl a přežil i dvě velké šance favorita. Ale také domácí byli nebezpeční vepředu, ale přesnost v koncovce neměl ani jeden aktérů. Takže Ves dokázala v dobrém a pohledném špílu srovnat "Radzim". Po přestávce se hosté dobře zatáhli a hráli na brejky, které však Mníšečtí dokázali eliminovat.

Branky: 7. Žabka - 20. Radzinevičius. Rozhodčí: Hruška, ŽK: 1:1. Diváků: 130. Mníšek: Sobotík - Drašner (80. Jerie), P. Proche, Halama, Čeřovský - M. Proche, Rašín, Žabka, Konrád (46. Houdek) - Barbořák (90. Mikeš), Šikýř (75. Švanda). N. Ves: Marek - Štefan, Dobiaš, Kopic, Illek (62. Surmay) - Čupr, Štajner, Šalát (85. Kverka), Malaga - Smola, Radzinevičius.

FRÝDLANT B - DOUBÍ B 5:1 (2:0)

Domácí béčko se poprvé v roce 2023 sešlo a hrálo, jako by se nechumelilo. Dobře. Pomohli Bartoš s Kuklou a zejména střelec hattricku "Míša Kulička" Michal Stýbal. Doubí sice disponovalo zkušenějšími borci, ale ti mladým z Frýdlantu nestačili.

Branky: 16. z pen., 46. a 66. Michal Stýbal, 32. Kozák, 83. Krawczyk. Rozhodčí: Čurda, ŽK: 1:1. Diváků: 70. Frýdlant: Němec - Bárta, Pleskač, Peml, Šena (67. Bartoš ml.) - Bartoš st., Kukla (60. Ptáček), Heinzl, Mourek - Kozák, M. Stýbal (67. Krawczyk). Doubí: Šimek - Vedral, Kosiewicz, Šafář, Novák (46. Hanuš) - Jíra, Gruncl, Kabát, Pácalt - Stříbrný, Soukup (55. Zikmund - 61. Procházka).

VIŠŇOVÁ B - DOLNÍ ŘASNICE 5:0 (4:0)

Dokud byl na hřišti špílmachr Dobrovodský, tak to šlo domácím náramně. Do poločasu vládli a nastříleli hostům čtyřku. Škoda, že pro zranění brzy odstoupil višňovský "Messi" Štrbák a do II. půle již Dobrovodský nenastoupil. Hra tím utrpěla a Dolní se dostala do dvou šancí. Domácí vyhráli zaslouženě vysoko.

Branky: 26. a 31. Dobrovodský, 30. Beran, 41. Knapp, 79. Kutílek. Rozhodčí: Vasko, ŽK: 1:1. Diváků: 70. Višňová: Szappanos - Labský, Lachman, Ismanický, Bečička (63. Kutílek) - Beran, Žežulka (54. Schmidt), Dobrovodský (46. Švadlenka), Pavlů - Štrbák (11. Hloužek), Knapp. D. Řasnice: Bartoš - Haloun (52. Jelínek), T. Kovačík, Ressel, Šírek - David, Riedl, Petrovič (46. Brezovák), Hnilička - M. Kovačík, Sochor.

JOKERS - OSEČNÁ 0:1 (0:1)

Žolíci i s novými tvářemi byli sice v utkání lepší, ale koncovku vůbec nezvládli. Dvakrát Osečnou zachránila tyč a jednou břevno. Naopak jediný její gól patřil do kategorie šťastných zásluhou Tomáše. Ale na to se historie neptá. Osečná k tomu předvedla řadu nebezpečných brejků.

Branka: 38. Tomáš. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 0:2. Diváků: 80. Jokers: Harda - Lopuszynski, Tobolka (76. Rys), Mraček, Kochan - Abrahám, Stříbrný, Fejfar (46. Kinský), Le - Vaněk (68. Pařík), Kolka. Osečná: Ticháček - Novotný, Kysela (46. Koťátko), Kyksa, Filinger - Trapp, Naštický, Hobbs (59. Šíp), Hostaš (46. Nádherný) - Tomáš, Švec (77. Vik).

FOTBAL III. TŘÍDA SEVER

Habartice - Jindřichovice 1:1 (0:1). Branky: Švandrlík - Knapp. Rozhodčí: Karlík, ŽK: 5:2, ČK: 47. Rezler (H). Diváků: 50.

MILOSLAV CIHLÁŘ