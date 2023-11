Hrálo se poslední (první) kolo okresního fotbalu. Dolní Řasnice po špatné půli předvedla hostujícímu Vesci tanec a neuvěřitelným způsobem otočila třígólové manko.

Vratislavice - Rynoltice 2:2. Domácí jsou ve žlutých dresech. | Foto: Lukáš Koula

Ve frýdlantském duelu byl jasně lepší Jokers než béčko domácího Slovanu. Mníšek porazil o tři branky domácí Krásný Les. Machnín bez větších problémů zvládl v hrádeckém azylu hostující Doubí. V bojovném fotbale se Vratislavice rozešly smírem s lídrem z Rynoltic. Bílý Kostel měl problémy s poslední Krásnou Studánkou, ale nakonec šťastně vyhrál díky trefě hostujícího hráče do vlastní brány.

Okres konec podzimu ještě nemá, protože se dohrávají ještě čtyři duely.

Bilance 1. kola: 7 (4 - 1 - 2), branky: 43 (22:21). Žluté karty: 18 (10:8). Střelci kola: Rostislav Riedl (Dolní Řasnice) a Jaroslav Čížek (Vesec) po hattricku.

KRÁSNÝ LES - MNÍŠEK 2:5 (1:3)

Necelou půlhodinu hráli domácí vyrovnaný fotbal, v němž se dokonce ujali vedení. Jenže postupně neúplná sestava (vyloučení a zranění) odcházela a lepší Mníšek ještě rychle (za sedm minut) do půlky strhl vedení na svoji stranu. Krásný Les se sesypal a ve druhém poločase netrefil ani prázdnou bránu zkušený Stejskal… Domácí druhý úspěch dali za stavu 1:5.

Branky: 26. Stříteský, 80. Maryško - 27. a 30. Rašín, 33. Proche, 53. Teubner, 62. Žabka. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 2:1. Diváků: 50. Kr. Les: Vošvrda - Bufák, L. Folda, Němec (46. Havlíček), Borecký - Stříteský, R. Folda (66. Stejskal), Krišal (56. Maryško), Závůrka - Čekan (66. Vebr), Kravar (46. Bušovský). Mníšek: Skála - Žabka, L. Halama, Drašner (75. Josef Švanda), Lukáč (75. Jakub Švanda) - Matěj Proche (53. Coufal), Rašín, Čeřovský, Sonntag - Teubner (63. Mikeš), Barbořák (63. Filipchuk).

DOLNÍ ŘASNICE - VESEC B 6:4 (1:4)

Do půle byl Vesec lepší, a protože měl víc šancí, vedl jasně 4:1. Dolní pomohla ostrá diskuze o přestávce a hned dokázala snížit a také srovnat skóre. Hosté měli velešanci z penalty, jenže tu neproměnili a po následném výkopu gólmana se utrhl Riedl. Ten neměl problém zakončit a Dolní prvně vedla. Zlepšený výkon domácích gradoval a Kadera pojistil šestou brankou neuvěřitelný obrat. Ve většině gólů měl "prsty" úřadující Pavel Sochor. Hostům nepomohl ani hattrick Jaroslava Čížka, protože stejný počet tref měl i domácí Rostislav Riedl. Dolní bodovala po čtyřzápasovém půstu bez bodu.

Branky: 58., 62. a 76. Rostislav Riedl, 14. a 55. Sochor, 89. Kadera - 3., 11. z pen. a 35. Jaroslav Čížek, 9. Štěpánek.

Rozhodčí: Karlík, ŽK: 1:0. Diváků: 30. D. Řasnice: Kandus - T. Kovačík, Jelínek, Riedl, Pospíchal - M. Kovačík, Kadera, O. David, Sochor - R. David, Svoboda (41. Bartoš). Vesec: Němec - Pavelka, Müller, Brauner, Štěpánek (46. Veverka) - Engelhart, Valenta, Buchta, Čejchan (89. Molnár) - Čížek (75. Jilemnický), Schmidbauer (67. Hůlka).

FRÝDLANT B - JOKERS 0:5 (0:2)

Místní derby jasně vyznělo pro hosty, kteří se brzy dostali do vedení a zápas měli pod svojí kontrolou. Domácí byli bez nároků a také bez větších šancí.

Branky: 5. Kolka, 33. Kochan, 51. Abrahám, 63. Le, 89. Suk. Rozhodčí: Doležal, ŽK: 2:0. Diváků: 50. Frýdlant: Němec - Schmidt, Peml, Tichý, Bárta - Mourek (46. Ponc), Šena, Buřita, Heinzl (75. Kaplet) - Stránský (4. Fako), Ptáček. Jokers. Szappanos - Zimmermann, Tobolka, Němec, Kochan - Le, Lopuszynski (73. Likavec), Abrahám (80. Suk), Vaněk (73. Harda) - Kolka (80. Garčic), Mraček (46. Mokrý).

MACHNÍN - DOUBÍ B 5:1 (3:1)

Utkání na menší umělce moc krásy nepobralo, ale domácí měli již za dvacet minut vést 5:0. Jenže bylo hubených 1:0 a protiútok hostů, zakončený tečovanou střelou byl srovnávací. Machnín se dost trápil s koncovkou, ani samostatný útok na bránu nebyl gólový. Nakonec se domácí dvakrát do poločasu trefili. Hned po dvaceti vteřinách ve II. půli mohlo Doubí ze šance skórovat, ale nestalo se. Domácí poté dokázali dvě gólovky využít, ale také béčko mělo své dvě možnosti. Zápas klidně mohl skončit 5:3, ale také 9:1…

Branky: 2. a 42. Šebek, 34. Souček, 80. Bárta, 88. Zbořil - 14. Pácalt. Rozhodčí: Dědek, ŽK: 0:1. Diváků: 10. Machnín: Stehlík - German, Křivský (80. Zbořil), Binka (57. Hanibal), Resler - Stuchlík, Poláček, Bárta, Gondola (57. Šaroun) - Šebek, Souček (57. Štork). Doubí: Šimek - Vedral, Valášek, Kabát, Kosiewicz - Pácalt (66. Vlach), T. Gruncl, Hruboň, Holec (75. Kraus) - Čížek (46. Stránský), Soukup.

VIŠŇOVÁ B - HEJNICE 3:1 (1:0)

Hostům jakoby stačila šňůra pěti zápasů bez porážky, protože k mači dorazili pouze v jedenácti. Začátek vyšel pro Višňovou, ale vedení díky Štrbákovi bylo hubené. Domácí uklidnil druhý gól, jenže až moc, jelikož Hejničtí snížili a měli šanci na další branku. Opticky hosté byli lepší, ale snahu o srovnání definitivně ukončila trefa Lachmana.

Branky: 39. Štrbák, 55. Beran, 89. Lachman - 70. Štícha. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 2:1. Diváků: 70. Višňová: Urban (89. Zavřel) - Labský, Šmidrkal, Machek (65. Bečička), Beran - Pavlů (46. Šolta), Černohorský, Kutílek (46. Šilhavík), Štrbák (65. Ismanický) - Roubal, Lachman. Hejnice: Zavřel - J. Leitner, Čivrný, Havel, Štícha - Cifra, Sýkora, T. Leitner, Fikl - R. Leitner, Pavel Zoreník.

VRATISLAVICE - RYNOLTICE 2:2 (1:0)

Od začátku se tvrdě bojovalo a Vratislavice rychle vedly, když soupeř hrál bez větších šancí. Do druhého poločasu hosté prostřídali a začali domácí tlačit. Srovnali křížnou střelou, ale Vratislavice, které hrozily z brejků, opět šly do vedení - nadvakrát po rohovém kopu byl přesný Salaba. Nakonec se body "dělily", když rynoltický Kotek technickou střelou vyrovnal. Až do konce přibylo na hřišti důrazu, až se dost jiskřilo.

Branky: 6. Šidák, 65. Salaba - 61. Ptáček, 83. Kotek. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 2.3. Diváků: 40. Vratislavice: Serhieiev - Jindra, Salaba, Zejbrlík, Smolík - Dašek (64. Pyvovar), Korda (72. Škopek), Házi, Váňa - Šidák, Lhota (56. Strauss). Rynoltice: Kubínek - Švarc (85. Dospěl), O. Tvrzník (56. Kotek), Karásek, Zelený - M. Tvrzník (46. Rudolf), Ptáček, Peřina (56. Jan Vacek), Kopic - Moravec, Dvořák (46. Bláha).

BÍLÝ KOSTEL B - KRÁSNÁ STUDÁNKA B 4:3 (1:2)

Hrálo se na umělce v Hrádku, kde poslední Studna do poločasu vedla trefami Kadeřábka. Domácím patřil vstup do II. poločasu, kdy dvěma střelami z dálky otočili skóre. Studánečtí ale dokázali také dalekonosnou střelou Vajtra vyrovnat. Nakonec vyrovnaný a remízový zápas rozhodl vlastní gól hostů, kdy pěkná hlavička skončila od břevna "angličanem" v síti.

Branky: 25. Leoš Janáček, 47. Lochman, 50. Libor Janáček, 78. vlastní - 29. a 41. Kadeřábek, 66. Vajtr. Rozhodčí: Doležal, ŽK: 1:2. Diváků: 20. B. Kostel: Martínek - Černý st. (46. D. Ďuriš), Strnad, Fedák, Vlček (74. Gregor) - Leoš Janáček, Lochman, Libor Janáček, Jakubec (83. Valdhans) - Dušek (64. Binar), Procházka. Kr. Studánka: Jirák - Lednický, Soukup, Herman, Urban - Hošťálek, Vajtr, Novák, Průšek ml. - Chobot (81. T. Macháček), Kadeřábek.

FOTBALOVÁ III. TŘÍDA

Rvačka byla ve Stráži, kde po sobě sahali hráči i diváci a nakonec domácí porazili Chotyni. Rozstání se dostalo do čela jižní tabulky díky kanonádě do sítě Václavic a jeho Jan Hrubeš vstřelil tuplovaný hattrick.

Na severu se ještě budou tři zápasy dohrávat, ale prvenství Habarticím již nikdo nevezme. Stejně tak poslední místo Bílému Potoku, který prohrál právě s Habarticemi.

SKUPINA SEVER:

Dětřichov - Víska 0:1 (0:0). Branka: Hejl. Habartice - Bílý Potok 4:0 (1:0). Branky: Kupec z pen., Přenosil, Vnouček, Hanzl. Raspenava - Horní Řasnice 7:1 (2:1). Branky: Vojtěch Zeman 4 (1 z pen.), Vancl 2, Papoušek - Kavur.

Václavice - Rozstání B 0:13 (0:9). Branky: Jan Hrubeš 6, Jakub Aubrecht 3, Tomáš, Manole, J. Čihula, Šesták. ČK: 47. Hiža (V). Stráž - Chotyně 5:3 (2:3). Branky: Havlíček 2, Landa 2, Horáček - Jiří Šalát 3. ČK: 66. L. Oberreiter - 58. Ráž, 66. Kraus, 66. Marek. Zdislava - Hlavice 4:1 (0:0). Branky: Petr Mičán 3, Jeslínek - Štraus. Mníšek B - Vratislavice B 0:2 (0:1). Branky: Dašek 2.