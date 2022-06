Dolní Řasnice porazila výrazně oslabený Dětřichov a znovunalezený kanonýr „Messi“ Štrbák vstřelil gólový hattrick.

Béčko Rynoltic ukončilo činnost v přeboru vysokou výhrou nad Novým Městem, které tak na brankovou stovku nedosáhlo (97 gólů).

Rezerva Rozstání se loučilo hezkou výhrou nad Jokers a v gólové přestřelce béček Bílý Kostel udolal Krásnou Studánku.

Bilance posledního kola: 7 (6 – 0 – 1), branky: 41 (27:14), ŽK: 11 (6:5). Hattricky bylky vstřeleny dva – David Lochman (Bílý Kostel) a Martin Štrbák (Dolní Řasnice). Střelecká tabulka: Václav Černý (26), Jan Šindler (24 – oba Nové Město), Jaroslav Kadeřábek (19 – Krásná Studánka B).

Okresní přebor nedodá žádný tým směrem do I. B třídy (mohly jít nahoru teoreticky Višňová B, Nové Město, Jokers a Rynoltice B), proto sestupují do III. třídy poslední tři – Rozstání B, Dětřichov a Osečná. A to ještě je klika, že nový tým Rynoltice A jen nahradí své béčko…

Novými kluby v okresu na sezonu 2022/23 jsou Stráž n. N. (sestup z I. B třídy) a vítězové III. třídy – Krásný Les a Doubí B.

ROZSTÁNÍ B – JOKERS 5:3 (0:0)

Na lávku usedl trenér áčka Roman Passian, který tak na hřiště ani nenastoupil. Za sebe poslal dva borce z áčka (Šindelář a Pavlů), kteří hru domácích rozhýbali. V pěkném fotbale Jokers vedli 2:0 a ještě 3:2, ale závěr vyšel sestupujícmu Rozstání. V bezstarostném fotbale byly k vidění pěkné akce a také gólové koření.

Branky: 60. Holubek, 61. Aubrecht, 72. Hrubeš, 77. Josef Žoček, 88. Kyksa – 49. Kochan, 55. Mokrý, 63. Abrahám. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 2:0. Diváků: 40. Rozstání: Vrábel – Šindelář (46. Josef Žoček), Pavlů, Ulrich, Kyksa – Hajský (46. Hrubeš), Aubrecht, F. Grujoski (46. Dušek), Holubek – Bulíř, Šrýtr. Jokers: Šimon – Kinský, Pařík, Rys, Harda (46. Kochan) – Pugner (75. Lopuszynski), Rapčan (60. Pospíšil), Le (75. Vaněk), Mokrý – Abrahám, Koníř (60. Brychta).

Fotbalisté Višňové B ovládli okresní přebor a pořádně to oslavili.Zdroj: Miloslav CihlářBÍLÝ KOSTEL B – KRÁSNÁ STUDÁNKA B 6:5 (1:5)

Každý chvilku tahal pilku. Studna vedla jistě 5:1, ale pak vystřídal zkušený Tomáš Macháček a koncepce hostů šla do kytek. Domácí předvedli finiš na 5:5 a v samém konci proměnili Fedákem penaltu za faul.

Branky: 60., 72. a 83. David Lochman, 36. a 68. Binar, 88. Fedák z pen. – 35. a 40. Devátý, 7. M. Macháček, 33. Kadeřábek, 42. Jiroš. Rozhodčí: T. Vacek. Diváků: 60. Bílý Kostel: Doupovec – J. Černý, Strnad, Libor Janáček, D. Ďuriš (46. Fedák) – Suchánek, Jan Ďuriš, Binar, Leoš Janáček – Hyška, Lochman. Krásná Studánka: Průšek st. – T. Macháček (46. Zatroch), Vítek, Novák, Adamec – Devátý, Vajtr, Průšek ml., Jiroš – Kadeřábek, M. Macháček.

RYNOLTICE B – NOVÉ MĚSTO 5:1 (2:1)

Všeobecně se očekávalo, že snajpři z Města předvedou tóčo, jenže ti byli hodně vyčpělí, přestože se ujali vedení. Domácí byli herně lepší a naložili druhému celku přeboru z houfu šancí bůra.

Branky: 72. a 88. Karásek, 17. Kolomý, 40. Peřina, 60. Šálek – 8. Nevečeřal. Rozhodčí: Třešňák, ŽK: 2:3. Diváků: 100. Rynoltice: Jan Vacek – Borsuk, Peřina, Tvrzník, Zelený – Kolomý, Šálek, Karásek, Dobrovolný (76. Ryšavý) – Kraus (30. Kopecký), Švarc. Nové Město: Pávek – Pospíšil, Dymokurský, V. Černý (57. Petr Černý), Šmidrkal – Nevečeřal, Láznický, Kolenkár (76. Jalovičar), Suk (76. Hájek) – O. Černý, Šindler (67. Pacovský).

DOLNÍ ŘASNICE – DĚTŘICHOV 4:3 (2:3)

Oslabený Dětřichov měl ve svém středu výborného Matouška (49 let) a dokázal do poločasu vést. Góly padaly v rychlém sledu a domácí se divili. Dolní proto dostala o poločase v kabině od trenéra pořádnou jebačku a výsledkem byla zlepšená hra. Střelecky se po čase vedlo Štrbákovi, jehož tři branky otočily výsledek zápasu.

Branky: 13., 52. a 72. Martin Štrbák, 5. Riedl – 2. Hlávka, 19. Matoušek, 33. Čindejev. Rozhodčí: Brož, ŽK: 1:1. Diváků: 40. Dolní Řasnice: Veselý – T. Kovačík, Zimmermann, M. Kovačík (78. Šírek), Kadera – Riedl, David, Štrbák, Skalický (73. Bartoš) – Jelínek, Sochor. Dětřichov: Albert – Válek, Mičunovič, Vít, Vízner – Zrůst, Patrman, Hlávka, Čindejev – L. Ráž, Matoušek.

SKUPINA SEVER:

Krásný Les – Jindřichovice 5:1 (1:1). Branky: Kožarik 2, vlastní, Němec, Uzel – Hradec.

Raspenava – Frýdlant C 5:0 (3:0). Branky: M. Koudelka 2, V. Zeman, Prokop, Machaň.

Tabulka: 1. Kr. Les 61, 2. Bulovka 48, 4. Raspenava 44, 4. Habartice 43, , 5. Hejnice B 41, 6. H. Řasnice 32, 7. Víska 30, 8. Frýdlant C 28, 9. Jindřichovice 23, 10. Mníšek B 21, 11. B. Potok 8, 12. Kunratice 0.