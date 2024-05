Domácí Mníšek nečekaně padl s béčkem Bílého Kostela, a to dost výrazně. Krásná Studánka si prohrou z předposledním Frýdlantem podepsala sestupový ortel. Překvapily Hejnice, které porazily Machnín a bodovaly už popáté v řadě. Rynoltice nasázely Dolní Řasnici šest branek a poslaly je do sestupových vod. Višňová uhájila pozici lídra výhrou ve Vesci. Vratislavice vysoko porazily Krásný Les. Osmičkou vyprovodili hráči Jokers hosty z Doubí.

Domácí Vratislavice (ve žlutém si poradily s Krásným Lesem a zvítězily vysoko 5:0. | Foto: Hanka Strnádková

KRÁSNÁ STUDÁNKA B - FRÝDLANT B 1:4 (0:2)

Souboj dvou týmů ze samotného dna tabulky dopadl podstatně lépe pro Frýdlant. Do poločasu byl průběh vyrovnaný a hosté se trefili krásně nůžkami. Druhý gól byl skoro do šatny a hlavně rozhodující. Po triviální chybě stopera Soukupa šel frýdlantský Stýbal sám na bránu a zvýšil na 3:0. Domácí se prosadili pouze jednou, a to po pěkné křídelní akci. Ale přišla další chyba krajního beka domácích, po které bylo zcela jasno. Na hřiště se dostal i veterán Tomáš Macháček, který byl sice ve vzduchu neporazitelný, jenže to vše bylo marné.

Branky: 65. Petrík - 35. Pleskač, 44. Buřita, 56. Stýbal, 88. Špaček. Rozhodčí: Kadlec, ŽK: 2:0. Diváků: 30.

Kr. Studánka: Jirák - Leitgeb, Urban, Černý, Hošťálek - M. Macháček, Matlák (46. Průšek ml.), Kadeřábek (46. Petrík), Soukup (74. T. Macháček) - Holický, Lednický.

Frýdlant: Brožík - Válek (69. Kubát), Peml, Tichý, Schmidt - Pleskač, Buřita, Fako (69. Kaplet), Štrbák - Ptáček, Stýbal (75. Špaček).



RYNOLTICE - DOLNÍ ŘASNICE 6:0 (4:0)

Domácím se po čase trochu vyprázdnila marodka a tak i sestava byla lepší oproti minulým zápasům. Rynoltice na soupeře nastoupily ve velkém stylu a vstřelily čtyři rychlé góly. Soupeř toho v utkání mnoho nepředvedl, navíc téměř celou II. půli hrál v oslabení. Domácí prostřídali a pak výkon neměl vzestupnou tendenci. Navíc za oplácení nedohrál Bláha.

Branky: 20., 42. a 47. Martin Kopic, 40. a 66. Kotek, 22. M. Tvrzník. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 3:4, ČK: 81. Bláha - 45. Jelínek. Diváků: 70.

Rynoltice: Kubínek - Borsuk, O. Tvrzník, Švarc - Zelený, M. Tvrzník (67. Dospěl), Peřina (34. Ryšavý), Kotek - Kopic (55. Dobrovolný), T. Vacek) (55. Dvořák), Bláha.

D. Řasnice: Bartoš - T. Kovačík, Hradec, Jelínek, Ressel - M. Kovačík, Bartoš, David, Riedl - Šírek, Kučera (24. Sochor).

HEJNICE - MACHNÍN 3:2 (1:1)

Domácí sice neměli optimální sestavu a lepší hosté šli dovedení. Za chvilku ale bojovné Hejnice srovnaly. Machnín tlačil, přesto domácí dokázali těžit z rychlých brejků. Ty jim vycházely a dokonce i v oslabení, bez vyloučeného Dumy, dokázali vstřelit jeden gól. Hosté snížili v hektickém závěru a domácí se do konce báli o výsledek. Přesto mají šňůru pěti zápasů bez porážky (čtyři výhry).

Branky: 48. a 73. Štícha, 33. Prokop - 31. Křivský, 91. Pičman. Rozhodčí: Vasko, ŽK: 2:2, ČK: 50. Duma (H). Diváků: 60.

Hejnice: Zavřel - Sýkora, Zrubec, Štícha (90. T. Leitner), Duma - J. Leitner (30. Kohut), Fikl, Prokop, Heller - Cifra (76. Aygören), Koval.

Machnín: Stehlík - Bér, Binka, M. Gruncl (48. Poláček), German - Stuchlík, Souček, Šaroun, Křivský - Šebek, Černý (78. Pičman).



VESEC B - VIŠŇOVÁ B 0:3 (0:1)

Vesec sehrál vyrovnaný zápas, v němž byla celá řada šancí na obou stranách. Hosté vedli chvilku před půlí po hlavičce. Do 80. minuty pak byli dokonce domácí o něco lepší, jenže nebyli přesní a důrazní v koncovce. Tu naopak předvedl lídr soutěže v samém závěru. A hned dvakrát.

Branky: 85. a 92. Stable, 42. Dobrovodský. Rozhodčí: Honzejk. Diváků: 50.

Vesec: Němec - Ogurčák, Müller (73. Pabiška), Štěpánek, Fronc (46. Engelhart) - Čejchan, Čížek (65. Schmidbauer), Brauner (78. Veverka), Havlišta (73. Matěcha) - Kašpar, Kropáček.

Višňová: Pikous - Roubal, Šmidrkal, Labský, Pavlů - Beran, Jar. Lachman, Dobrovodský, Šilhavík (61. Šolta) - Kutílek (73. Stable), Štrbák (84. Želonka).

VRATISLAVICE - KRÁSNÝ LES 5:0 (3:0)

Vratislavice vyhrály vysoko, i když její výkon nebyl ideální. V každém poločase totiž měli domácí 15minutové hluché pasáže, které ale hosté nedokázali využít. Když se domácím dařilo hrát na jeden - dva doteky, byla hra velmi dobrá a padaly také góly. Třígólový náskok jakoby Vratislavické v poločase ukolébal, a tak pomohlo prostřídání, po němž se hra opět zlepšila. Nakonec z toho byla vysoká výhra, nejvyšší letošní pro domácí.

Branky: 16. a 29. Šidák, 39. Salaba, 65. Váňa, 84. Smolík. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 1:0. Diváků: 50.

Vratislavice: Serhieiev - J. Roubal (75. Rejnart), Schovanec, Zejbrlík, Smolík - Váňa (66. Lhota), Masár (66. Strauss), Házi, Dašek (66. V. Roubal) - Šidák, Salaba.

Kr. Les: Závůrka - Rekšák, Němec, Strnádek, Borecký - Stříteský, Čaban, Doubek, Závěta - Havlíček, Kravar (51. Strnádek).



MNÍŠEK - BÍLÝ KOSTEL B 2:5 (1:4)

Domácí sice šli do vedení, ale asi si dál mysleli, že to půjde samo. Jenže nešlo. Hosté s letitou obranou dokázali proměnit čtyři rychlé brejky a exligový Libor Janáček jakoby na všechno stačil sám. Druhá půle sice byla ze strany Mníšku lepší, měl více šancí, jenže soupeř zvýšil na 5:1. Domácí sice kosmeticky upravili výsledek, ale je to druhý zápas po sobě, kdy inkasovali bůra.

Branky: 16. Mikeš, 90. Teubner - 38. a 41. T. Janáček, 27. Gazquez z pen., 31. Sedlmajer, 64. Jakubec. Rozhodčí: Honzejk, ŽK: 3:0. Diváků: 60.

Mníšek: Skála - Drašner, Šikýř, P. Proche, M. Proche (69. Klement) - Teubner, Rašín, Barbořák, Mikeš (69. Coufal) - Jerie (46. Václavík), Žabka.

B. Kostel: Ulrich - Strnad (60. Stárek), Čáp, Černý, Vlček - Leoš Janáček, Libor Janáček, Gazquez, Jakubec - Sedlmajer, T. Janáček.

JOKERS - DOUBÍ B 8:1 (4:1)

Po čtyřech kolech úspěchů se Doubští dočkali pořádného debaklu. Jokers měli stálou převahu, ale dočkali se až ve 33. minutě, kdy Radek Abrahám proměnil penaltu. Soupeř sice z mála šancí srovnal, jenže domácí do půle přidali další tři kusy. Hned po přestávce Jokers přidali rychle dva góly a bylo jasno. Kladem utkání byla slušná hra hostů, kteří si přijeli zahrát fotbal. Za domácí se po roce odmlky kvůli zranění vrátil na hřiště Michal Pařík a stihl vstřelit i gól.

Branky: 33. z pen., 37. a 66. Radek Abrahám, 45. a 46. Mraček, 43. Lopuszynski, 68. Mokrý, 86. Pařík - 35. Soukup. Rozhodčí: Bohata, ŽK: 0:2. Diváků: 120.

Jokers: Šimon - Zimmermann, Němec, Kochan (80. Garčic), Suk (46. Mokrý) - Le, Tobolka (64. Pařík), Abrahám, Lopuszynski (64. Rapčan) - Šrajbr (46. Šůma), Mraček.

Doubí: Šimek - Hruboň, Soukup, Valášek, Blažek - Vlach, Kraus, Vedral , T. Gruncl - Pácalt, Stránský (46. Kříček).