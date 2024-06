/FOTO/ V posledním kole padlo Doubí doma vysoko s Frýdlantem, za něhož nastoupili čtyři borci z áčka a bude tak čekat, jak se vyvine situace v krajských soutěžích, protože v horším případě bude vedle poslední Krásné Studánky druhým sestupujícím. Studánka potvrdila svoji zoufalou formu a rozloučila se domácí prohrou s Krásným Lesem. Višňová je sice vítězem soutěže, ale na postup nereflektuje. Na postup do I. B třídy tak dosáhli výhrou nad Bílým Kostelem druhý Jokers. Mníšek se rozešel plichtou s Rynolticemi a patří mu 3. místo. Hejnice přehrály na jaře špatnou Dolní Řasnici a Vesec v místním derby podlehl Vratislavicím, které v ročníku myslely na vyšší příčky.

Rezerva Krásné Studánky (ve žlutém) se rozloučila s okresním přeborem domácí porážkou 0:4, kterou jí uštědřil Krásný Les. | Foto: Hanka Strnádková

KRÁSNÁ STUDÁNKA B - KRÁSNÝ LES 0:4 (0:1)

Domácí klasicky vyhořeli směrem dopředu, když ani tutovky Pérez a Kadeřábek nevyužili. Les se trefil dvakrát z penalty a dvakrát mu na gól Studna doslova namazala. Takže se domácí "těší" na prales III. třídy.

Branky: 7. z pen., 58. a 60. z pen. Matěj Stříteský, 67. R. Folda. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 4:0. Diváků: 100.

Kr. Studánka: Průšek - Novotný, Soukup (57. Pérez Lisa), Urban, Vidner (57. M. Macháček) - Hošťálek (57. T. Macháček), Kušnirak, Vymetal (50. Leitgeb) - Kadeřábek, Petrík (57. Opočenský).

Kr. Les: Závůrka - Rekšák, Ismanický, Čekan, L. Folda - Němec, R. Folda (85. Závěta), Stříteský, D. Folda - Čaban, Branda (60. Vebr).



DOUBÍ B - FRÝDLANT B 1:7 (0:3)

K zápasu o všechno byli připravenější hosté, kteří nepodccenili nic a posílili se o čtyři hráče áčka. Také proto bylo utkání jednoznačné i díky Tomáši Mazánkovi, který vstřelil hattrick a na další tři góly přihrál. Doubí mělo jen chvilkové pasáže, kdy dokázalo držet s Frýdlantem krok. Duel o případně druhého sestupujícího vyhráli na jaře nevýrazní hosté (do té doby dvě výhry).

Branky: 74. Soukup - 15., 78. a 85. Tomáš Mazánek, 33. a 42. Ptáček, 68. Schmidt, 87. Fako. Rozhodčí: Kříž. Diváků: 200.

Doubí: Šimek - Doropei (72. Kukla), Vlach, Brož, Valášek - Kabát, Pácalt (60. Lubas), Hruboň, Hanuš (46. Gruncl) - Soukup, Sandr.

Frýdlant: Brožík - Bartoš (78. Válek), Buřita (69. Heinzl), Fako, Bárta - Tichý, T. Mazánek, Jelínek, Schmidt (69. Šena) - Štrbák, Ptáček (84. Kubát).

JOKERS - BÍLÝ KOSTEL B 4:1 (1:1)

Hráči Jokers se trápili s koncovkou, ale je potřeba přiznat, že borci z Kostela hráli velmi dobře. Po poločasové plichtě se přece jen domácí prosadili, navíc jim pomohlo vyloučení Jana Ďuriše za kritiku a půlhodinová přesilovka. Kostel prohrál po šestizápasové šňůře bez porážky.

Branky: 15. a 50. Šrajbr, 52. Mraček, 63. Tobolka - 22. Sedlmajer. Rozhodčí: Daniel, ŽK: 1:2, ČK: 59. J. Ďuriš (BK). Diváků: 70.

Jokers: Harda - Zimmermann, Kochan, Koníř (78. Roček), Suk (46. Mokrý) - Le, Pařík (78. Rys), Abrahám, Tobolka (80. Garčic) - Šrajbr, Mraček (80. Likavec).

B. Kostel: Hladík - Stejskal, Valdhans, Strnad, Vlček (75. Špirko) - Leoš Janáček, D. Ďuriš, Libor Janáček, Kričfalušij - Sedlmajer, J. Ďuriš.



MNÍŠEK - RYNOLTICE 4:4 (2:2)

V chodícím fotbale hráli domácí špatně a po dvou chybách prohrávali. Navíc za stavu 0:2 chytil Skála hostům penaltu, jinak by bylo hotovo. Mníšku se přece jen zlepšeným výkonem podařilo do půle srovnat a navíc po přestávce do otevřené obrany dvakrát skórovat. Jenže ztráta koncentrace a nápor Rynoltických znamenal srovnání stavu. Mníšek přesto bodem dosáhl na svůj cíl - bronzovou příčku v přeboru.

Branky: 63. a 68. Žabka, 43. Coufal, 45. Barbořák - 31. a 83. Ryšavý, 27. T. Vacek, 90. Kotek. Rozhodčí: Honzejk, ŽK: 3:4. Diváků: 60.

Mníšek: Skála - Vít (89. Mikeš), P. Proche, Sonntag, Jerie - Teubner (46. Švanda ml.), Barbořák, Rašín, Žabka - Coufal (74. Filipchuk), Václavík.

Rynoltice: Kubínek - Borsuk, O. Tvrzník, Karásek, Zelený - Ryšavý, Ptáček, Kotek, Kopic (63. J. Vacek) - Peřina, T. Vacek (59. Dobrovolný).

MACHNÍN - VIŠŇOVÁ B 2:4 (0:3)

Domácí s lídrem a vítězem soutěže sehráli dobrý fotbal, ve kterém však zaspali začátek. Hosté vedli o tři branky do poločasu. Višňová byla fotbalovější, ale po změně stran inkasovala. Domácí se trochu chytli, jenže inkasovali z penalty čtvrtý gól. Závěr vyzněl pro Machnín, který snížil a v poslední minutě trefil tyč.

Branky: 46. a 87. Šebek - 3. Šilhavík, 31. Štrbák, 34. Lachman, 80. Dobrovodský z pen. Rozhodčí: Cerman, ŽK: 0:1. Diváků: 40.

Machnín: Stehlík - Bér, Binka, Štork, Černý - Poláček, German, Stuchlík, Křivský - Šebek, Zbořil.

Višňová: Linke - Roubal, Soukup, Šmidrkal, Machek (32. Šolta) - Beran, Jar. Lachman, Labský, Pavlů - Štrbák, Šilhavík.



HEJNICE - DOLNÍ ŘASNICE 4:1 (3:1)

Domácí se po čase sešli a po dobrém výkonu přehráli bojovné hosty. A to zejména hattricku střelce Štěpána Štíchy. Bezproblémové vítězství nenarušila ani hosty proměněná penalta za faul.

Branky: 1., 6. a 57. Štěpán Štícha, 16. Sýkora - 19. Sochor z pen. Rozhodčí: Stýbal, ŽK: 2:0. Diváků: 50.

Hejnice: Zavřel (46. Chmelík) - Sýkora, Fikl, Prokop - Tichý (46. Kinský), Kohut (63. Aygören), Zrubec, Štícha (78. Cifra), Heller (46. Koval) - Ouhrabka, Havel.

D. Řasnice: Kandus - T. Kovačík, Rajchert, Jelínek, M. Kovačík - Riedl, David, Bartoš, Sochor - Hradec, Brezovák.

VESEC B - VRATISLAVICE 0:2 (0:1)

Liberecké derby přineslo vyrovnanou hru, v níž byli produktivnější Vratislavičtí. Domácí dali příležitost mladým, a přestože měli své šance, nebyli přesní v koncovce.

Branky: 38. Salaba, 51. Rejnart. Rozhodčí: Pasichnyi, ŽK: 3:1. Diváků: 100.

Vesec: Pošta - Kropáček (67. Burde), Háza, Müller, Kašpar (74. Veverka) - Štěpánek, Engelhart, Fronc (46. Matěcha), Čejchan - Čížek, Schmidbauer. Vratislavice: Jakubec - J. Roubal, Zejbrlík, Schovanec, Jindra - Váňa, V. Roubal (74. Jílek), Masár, Rejnart (63. Bergr) - Salaba, Strauss (74. Škopek).