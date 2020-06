Okresní přebor bude tradičně hrát 14 účastníků. Přesto však byly zaznamenány změny, když Chotyně dobrovolně bude hrát III. třídu Jih a místo ní bude přebor hrát Krásná Studánka B, po podzimu nejlepší tým III. třídy Jih.

Druhým nováčkem v okrese je Bulovka, po podzimu lídr III. třídy Sever, která nahradí odstoupivší béčko Chrastavy.

Účastníci OP: Hrádek B, Dětřichov, Višňová B, Dolní Řasnice, Frýdlant B, Osečná, Machnín, Bílý Kostel B, Raspenava, Rynoltice B, Nové Město, Stráž B, Bulovka, Krásná Studánka B.

III. třída Jih bude tradičně desetičlenná (výměna Chotyně za Krásnou Studánku). Účastníky jsou: Chotyně, Mníšek A, Český Dub, Vratislavice B, Hlavice, Vesec B, Nová Ves B, Rozstání B, Václavice, Zdislava.

III. třída Sever bude mít bez Bulovky jedenáct účastníků: Jokers, Krásný Les, Habartice, Hejnice B, Horní Řasnice, Víska, Frýdlant C, Jindřichovice, Bílý Potok, Mníšek B, Kunratice.

Tradiční losovací aktiv pravděpodobně nebude, když se neuskuteční ani vyhlášení vítězů předčasně ukončené sezóny 2019/20. STK Liberec zahájí soutěže dospělých o víkendu 22. a 23. srpna.

Ve dnech 19. – 21. června pořádá Liberecký krajský fotbalový svaz (LKFS) ve spolupráci s OFS školení fotbalových trenérů licence C. To se koná na stadiónu Letka a v učebnách ZŠ Barvířská v Liberci. Zájemci se mohou hlásit do pátku 13. června přihláškou na odkazu https://kurzy.fotbal.cz/registrace-kurzu. Cena kurzu je 1000 korun.

Některé kluby po nucené přestávce hrají přátelská utkání. O některých zápasech jsou bližší informace v předchozích článku.

Fotbalový klub TJ Sokol Bulovka pořádá turnaj s názvem Pohár Frýdlantska 2020. Turnaj se bude hrát ve třech dnech 13., 20. a 27. června. Vítězný tým dostane pohár a velký sud piva. Nejlepší střelec se může těšit na pohár. Divákům je vstup povolen, občerstvení je zajištěno.